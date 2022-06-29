Sony, PC ve PS5 kullanıcılarına özel 4K oyun monitörlerini duyurdu

Sony, yeni Inzone markasıyla oyuncu monitörü ve kulaklıklarıyla yalnızca PS5 oyuncularına değil daha fazlasına ulaşmayı hedefliyor.
Sony'den yıllar sonra 4K oyuncu monitörü
PC için yapılmış, Xbox Series X ile PS5 ile de mükemmel uyum içerisinde çalışacağı belirtilen yeni Sony oyun monitörlerinden InZone M9, grubun amiral gemisi ürünü. OLED paneli dışında temelde oyuncuların isteyebileceği, akla gelebilecek her türlü özelliğe sahip olan monitör, PS5’in estetiğine uyacak şekilde tasarlanmış 27 inç 4K IPS ekran sunuyor. 144Hz yenileme hızı, 1ms tepkime süresi, değişken yenileme hızı (hem konsollar hem de G-Sync uyumlu Nvidia GPU’lar için VRR), DisplayPort ve HDMI 2.1, USB-C portu dikkat çeken bağlantılar arasında.
Özellikle M9, daha parlak renklendirmeler, daha koyu siyahlar ve çok fazla ışık halkası etkisi olmadan dengeleme yeteneğine izin eren DisplayHDR 600 ile birikte 96 bölgeli tam dizi yerel karartma özelliğine sahip. Bu monitöre özel (üst düzey Bravia TV’lerde gördüğümüz) bazı özellikler var; Otomatik HDR ton eşleme gibi. Bu özellikle, PS5 bağlandığında monitör otomatik olarak algılıyor ve ekranın HDR çıkışını optimize ediyor. Ayrıca bir video açıldığında otomatik olarak sinema moduna geçebilen ve ardından tekrar oyun oynamaya başladığınızda düşük gecikmeli moda geri dönen bir tür otomatik resim modu da var.
|-
|InZone M9
|InZone M3
|Çözünürlük
|3840x2160 (4K)
|1920x1080 (1080p)
|En boy
|16:9
|16:9
|Yenileme hızı
|144Hz
|240Hz
|Arka aydınlatma
|FALD (96 bölge)
|Edge LED
|Tepki süresi
|1ms (GTG)
|1ms (GTG)
|Kontrast oranı
|1000:1
|1000:1
|Parlaklık
|400 nit / en yüksek 600 nit
|400 nit / en yüksek 400 nit
|HDR
|HDR10, HLG
|HDR10, HLG
|DisplayHDR
|DisplayHDR 600
|DisplayHDR 400
|VRR
|HDMI 2.1 VRR, G-Sync uyumlu
|HDMI 2.1 VRR, G-Sync uyumlu
|Renk derinliği
|10-bit
|10-bit
|Renk gamı
|%95 DCI-P3
|%99 sRGB
|HDMI
|2x HDMI 2.1
|2x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x DisplayPort 1.4
|1x DisplayPort 1.4
|Anti-glare
|*
|*
|Lighting effect
|*
|Auto KVM swich
|*
|*
|HDMI CEC
|*
|*
|USB
|
1x Type-C
1x Type-B
3x Type A
|
1x Type-C
1x Type-B
3x Type A
|Kulaklık girişi
|1x 3.5mm jack
|1x 3.5mm jack
4K oyuncu monitörü Sony InZone M9, 899 dolar fiyat etiketine rağmen kablo içermiyor. Sony, gerekli kablo türü, versiyonu ve uzunluğu müşterinin kullanıma bağlı olarak değişeceğinden böyle bir karar aldıklarını belirtiyor.
Daha ucuz fiyatla (529 dolar) satılacak Sony InZone M3 monitör, tahmin edeceğiniz üzere bazı eksiklikler içeriyor. Tam dizi yerel karartma yok, çözünürlük 1080p’ye düşüyor ve en yüksek 400 net parlaklık sunuyor. Ancak ekran yenileme hızı 240Hz.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/6/28/23180410/sony-inzone-gaming-monitors-hands-on-specs-price-ps5-pc https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1656450000 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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