Sony, PC ve PS5 kullanıcılarına özel 4K oyun monitörlerini duyurdu

Sony, yeni Inzone markasıyla oyuncu monitörü ve kulaklıklarıyla yalnızca PS5 oyuncularına değil daha fazlasına ulaşmayı hedefliyor.

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Sony'den yıllar sonra 4K oyuncu monitörü

PC için yapılmış, Xbox Series X ile PS5 ile de mükemmel uyum içerisinde çalışacağı belirtilen yeni Sony oyun monitörlerinden InZone M9, grubun amiral gemisi ürünü. OLED paneli dışında temelde oyuncuların isteyebileceği, akla gelebilecek her türlü özelliğe sahip olan monitör, PS5’in estetiğine uyacak şekilde tasarlanmış 27 inç 4K IPS ekran sunuyor. 144Hz yenileme hızı, 1ms tepkime süresi, değişken yenileme hızı (hem konsollar hem de G-Sync uyumlu Nvidia GPU’lar için VRR), DisplayPort ve HDMI 2.1, USB-C portu dikkat çeken bağlantılar arasında.

Özellikle M9, daha parlak renklendirmeler, daha koyu siyahlar ve çok fazla ışık halkası etkisi olmadan dengeleme yeteneğine izin eren DisplayHDR 600 ile birikte 96 bölgeli tam dizi yerel karartma özelliğine sahip. Bu monitöre özel (üst düzey Bravia TV’lerde gördüğümüz) bazı özellikler var; Otomatik HDR ton eşleme gibi. Bu özellikle, PS5 bağlandığında monitör otomatik olarak algılıyor ve ekranın HDR çıkışını optimize ediyor. Ayrıca bir video açıldığında otomatik olarak sinema moduna geçebilen ve ardından tekrar oyun oynamaya başladığınızda düşük gecikmeli moda geri dönen bir tür otomatik resim modu da var.

Sony InZone M9 ve M3 özellikleri - InZone M9 InZone M3 Çözünürlük 3840x2160 (4K) 1920x1080 (1080p) En boy 16:9 16:9 Yenileme hızı 144Hz 240Hz Arka aydınlatma FALD (96 bölge) Edge LED Tepki süresi 1ms (GTG) 1ms (GTG) Kontrast oranı 1000:1 1000:1 Parlaklık 400 nit / en yüksek 600 nit 400 nit / en yüksek 400 nit HDR HDR10, HLG HDR10, HLG DisplayHDR DisplayHDR 600 DisplayHDR 400 VRR HDMI 2.1 VRR, G-Sync uyumlu HDMI 2.1 VRR, G-Sync uyumlu Renk derinliği 10-bit 10-bit Renk gamı %95 DCI-P3 %99 sRGB HDMI 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.1 DisplayPort 1x DisplayPort 1.4 1x DisplayPort 1.4 Anti-glare * * Lighting effect * Auto KVM swich * * HDMI CEC * * USB 1x Type-C 1x Type-B 3x Type A 1x Type-C 1x Type-B 3x Type A Kulaklık girişi 1x 3.5mm jack 1x 3.5mm jack

4K oyuncu monitörü Sony InZone M9, 899 dolar fiyat etiketine rağmen kablo içermiyor. Sony, gerekli kablo türü, versiyonu ve uzunluğu müşterinin kullanıma bağlı olarak değişeceğinden böyle bir karar aldıklarını belirtiyor.

Daha ucuz fiyatla (529 dolar) satılacak Sony InZone M3 monitör, tahmin edeceğiniz üzere bazı eksiklikler içeriyor. Tam dizi yerel karartma yok, çözünürlük 1080p’ye düşüyor ve en yüksek 400 net parlaklık sunuyor. Ancak ekran yenileme hızı 240Hz.

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