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    Sony elit bir PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü geliştiriyor

    Sony daha gelişmiş bir PlayStation 5 kontrolcüsü geliştiriyor olabilir. Arka pedal tuşları ve en önemlisi değiştirilebilir kontrol çubukları ile yeni kontrolcü dikkat çekecek. 
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    PlayStation 5 Pro DualSense
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    Oyun konsolları ile birlikte gelen oyun kontrolcüleri genelde standart özelliklere sahip ve bir iki nesil boyunca değişmeden kalıyor. Daha gelişmiş kontrolcülere sahip olmak isteyenlerin ise paraya kıymaları gerekiyor.

    PlayStation 5 Pro DualSense geliyor

    Xbox konsollarında daha gelişmiş oyun hassasiyeti için Xbox Elite kontrolcüler mevcut ve dünyanın en gelişmiş oyun kontrolcüleri sloganını kullanıyor. Mevcut tasarıma ek olarak alt kısımda ekstra pedal ve tetik tuşları, basınç ayarlı kontrol çubukları gibi farklılıkları yer alıyor. Sony de PlayStation 5 konsolu için düğmeye bastı.

    Hunt kod adıyla geliştirilen ve PlayStation 5 Pro DualSense adını alması beklenen oyun kontrolcüsü yine ekstra pedal tuşları, daha kısa tetik tuşu mesafesi ve arttırılmış hassasiyet gibi özelliklerle gelecek. Ayrıca değiştirilebilir kontrol çubuklarının olacağı da belirtiliyor. Böylece oyuncular ihtiyaçlarına göre seçim yapabilecekler ve kayma sorununun da önüne geçebilecekler.

    Böylece Sony geç de olsa premium kontrolcü yarışına katılmış olacak. Aslında PS4 için de bir arka pedal geliştirmişti ancak bu aksesuar şeklindeydi. Entegre olarak ise SCUF tarafından geliştirilen gelişmiş PS5 kontrolcüleri gösterilebilir.

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