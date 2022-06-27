ViewSonic üst seviye oyuncu monitörünü duyurdu

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Daha çok maliyete odaklı görüntü ürünleri ile tanıdığımız ViewSonic markası yavaş yavaş premium ürün sınıfında kendisine yer bulmaya başladı. ViewSonic VX2720-4K-PRO üst seviye özellikler sunuyor.

ViewSonic VX2720-4K-PRO özellikleri ve fiyatı

ViewSonic VX2720-4K-PRO oyuncu monitörü 4K çözünürlüğünde IPS LCD panel kullanıyor. Panel 350 kandela parlaklık değerine sahipken 8-bit renk derinliği sunuyor ve sRGB renk gamının yüzde 130’unu kapsıyor. Tazeleme hızı ise 144Hz olarak belirlenmiş.

AUO’dan 540Hz monitör 6 gün önce eklendi

KVM anahtarı da olan monitör sıkıştırma teknolojisi ile daha kaliteli görüntüler sunarken AMD FreeSync ile gecikmeleri en aza indiriyor ve 1ms tepki süresi elde ediyor. DP 1.4 ve HDMI 2.1 yanında USB Tip-C bağlantısı üzerinden de video aktarılabiliyor. Bu port 90W hızlı şarj sunuyor. ViewSonic VX2720-4K-PRO oyuncu monitörü 600$ olarak satılacak.

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ViewSonic VX2720-4K-PRO tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı