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    ViewSonic üst seviye oyuncu monitörünü duyurdu

    ViewSonic VX2720-4K-PRO oyuncu monitörü IPS LCD ekran, 144Hz tazeleme hızı, 4K çözünürlük, 1ms gecikme, hızlı şarj sunan USB Tip-C bağlantısı gibi özellikler sunuyor. 
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    ViewSonic VX2720-4K-PRO
    Tam Boyutta Gör

    Daha çok maliyete odaklı görüntü ürünleri ile tanıdığımız ViewSonic markası yavaş yavaş premium ürün sınıfında kendisine yer bulmaya başladı. ViewSonic VX2720-4K-PRO üst seviye özellikler sunuyor.

    ViewSonic VX2720-4K-PRO özellikleri ve fiyatı

    ViewSonic VX2720-4K-PRO oyuncu monitörü 4K çözünürlüğünde IPS LCD panel kullanıyor. Panel 350 kandela parlaklık değerine sahipken 8-bit renk derinliği sunuyor ve sRGB renk gamının yüzde 130’unu kapsıyor. Tazeleme hızı ise 144Hz olarak belirlenmiş.

    KVM anahtarı da olan monitör sıkıştırma teknolojisi ile daha kaliteli görüntüler sunarken AMD FreeSync ile gecikmeleri en aza indiriyor ve 1ms tepki süresi elde ediyor. DP 1.4 ve HDMI 2.1 yanında USB Tip-C bağlantısı üzerinden de video aktarılabiliyor. Bu port 90W hızlı şarj sunuyor. ViewSonic VX2720-4K-PRO oyuncu monitörü 600$ olarak satılacak.

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