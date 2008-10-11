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Sony PlayStation 3 için yeni AC adaptörü hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony popüler oyun konsolu PlayStation 3 için hazırladığı yeni AC adaptörünü duyurdu. Eş zamanlı olarak SIXAXIS veya DualShock 3 gibi iki kontrolcünün şarj edilebilmesine olanak tanıyan adaptör ayrıca PS3 ve PSP için hazırlanan kablosuz kulaklığın şarj edilebiliyor. Gelen bilgilere göre adaptör ilk etapta Japonya'da pazara sunulacak ve tüm vergileri dahil 28$'lık etiket fiyatı üzerinden Aralık ayında kullanıcılar ile başlayacak. Yeni adaptörün diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.


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St Batuhan 11 yıl
Hadi bakalım hayırlısı bu arada sonunda mesaj atabiliyorum burdanda :)
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GoldPunch 11 yıl
fx57 sen ps haberleri yayınlamazdın,hayırdır?


teşekkürler bu arada
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01Mrt 11 yıl
Herşeyin ilkini japonlara sunuyorlar...
buarada ana sayfadan mesaj olayının düzeltilmesi sevindirici...
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asdfg_1453 11 yıl
ne bu şimdi uzatma kablosu gibi bişiymi.Eğer öyleyse almaya gerek yok
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