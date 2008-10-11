Sony PlayStation 3 için yeni AC adaptörü hazırladı

Sony popüler oyun konsolu PlayStation 3 için hazırladığı yeni AC adaptörünü duyurdu. Eş zamanlı olarak SIXAXIS veya DualShock 3 gibi iki kontrolcünün şarj edilebilmesine olanak tanıyan adaptör ayrıca PS3 ve PSP için hazırlanan kablosuz kulaklığın şarj edilebiliyor. Gelen bilgilere göre adaptör ilk etapta Japonya'da pazara sunulacak ve tüm vergileri dahil 28$'lık etiket fiyatı üzerinden Aralık ayında kullanıcılar ile başlayacak. Yeni adaptörün diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmış değil.

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