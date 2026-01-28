PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları açıklandı: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus Şubat 2026 oyun listesini açıkladı. Listenin en dikkat çekici oyunu, gerçekçiliğe ve stratejiye odaklanan bir boks oyunu olan Undisputed. İşte Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar:

PS Plus Extra ve Premium oyunları (Şubat 2026)

Undisputed | PS5

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Ultros | PS5, PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Beklendiği gibi, PS Plus Şubat 2026 oyun listesindeki en dikkat çekici yapım, duyurudan önce sızdırılan Undisputed. Bu, hızlı tuşlara basmaktan ziyade gerçekçiliğe ve stratejiye odaklanan bir boks oyunu. Maçlar hareket, zamanlama ve dayanıklılık yönetimi üzerine kurulu. Ne zaman saldıracağınızı, ne zaman savunacağınızı ve rakibinizi nasıl alt edeceğinizi düşünmeniz gerekiyor.

PlayStation Plus Şubat 2026 listesindeki ikinci oyun ise, donmuş bir uzaylı gezegeninde geçen bir hayatta kalma oyunu olan Subnautica: Below Zero. Bu oyunda su altı ortamlarını keşfediyor, kaynak topluyor ve hayatta kalmak için üsler inşa ediyorsunuz. Hikaye, tehlikeli yaratıklarla ve sert hava koşullarıyla mücadele ederken kız kardeşinize ne olduğunu ortaya çıkarmaya odaklanıyor.

Üçüncü oyun ise, döngüsel uzaylı dünyasında geçen renkli ve tuhaf bir aksiyon oyunu olan Ultros. Keşif ile yakın dövüşü birleştiriyor; burada zamanlama ve hassasiyet çok önemli. Oyun, belirli noktalarda yeniden başlamanızı sağlayan ve yeni yollar ve yeteneklerin kilidini açmanıza yardımcı olan bir döngü sistemi kullanıyor.

Son olarak, kullanıcıların ücretsiz olarak indirip oynayabileceği dördüncü oyun ise Ace Combat 7: Skies Unknown. Bu, büyük ölçekli savaşlarda savaş uçaklarını uçurduğunuz, hızlı tempolu bir hava muharebesi oyunu. Her yöne serbestçe hareket edebilir ve yoğun it dalaşlarına katılabilirsiniz.

PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları ne zaman eklenecek?

Sony, dört oyunun da 3 Şubat Salı günü PlayStation Plus oyun kataloğuna ekleneceğini, 2 Mart'a kadar erişilebilir kalacağını söylüyor. Kullanıcılar ayrıca, Need for Speed ​​Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed ve Core Keeper'ı içeren Ocak ayının ücretsiz oyunlarını da 2 Şubat'a kadar indirebilecek.

