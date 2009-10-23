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Sony PSP2'de çok çekirdekli yeni nesil GPU kullanabilir

PlayStation Portable 2 için çalışmalarına 2008 yılında başlayan Sony, grafik alt yapısını PowerVR tabanlı yeni nesil bir GPU ile güncelleyebilir.
9 yıl
8,6b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki hızlı gelişim mobil oyun dünyasında dengelerin değişmesine neden olabilir. Sahip olduğu donanımsal alt yapı ve yazılan yüzlerce oyun ile iPhone'un en popüler oyun cihazlarından biri haline gelmesi, Sony ve Nintendo gibi pazarın köklü isimlerini yeni önlemler almaya itiyor. Yüksek grafik performans ve gelişmiş video yetenekleri vaat eden Nvidia Tegra ve Creative Zii gibi yeni nesil platformların kullanılacağı taşınabilir cihazlardaki performans gelişimi, portatif oyun konsollarında geleceğe dönük yeniden yapılanmayı zorunlu kılıyor. Yeni nesil DS modelinde ARM işlemci mimarisi ve GeForce grafik teknolojisini bir araya getiren Nvidia Tegra platformuna yer vereceği konuşulan Nintendo'ya karşı en büyük rakibi Sony'nin de PSP2 olarak anılan yeni jenerasyon taşınabilir oyun konsolu için ciddi yenilikler planladığı ve hem CPU hem de GPU tarafında performans çıtasını önemli ölçüde yukarı çekecek yenilikleri gündemine aldığı belirtiliyor.

Tasarım anlamında önceki modellere kıyasla ciddi farklılıklara sahip olan PSP Go da dahil olmak üzere şimdiye kadar dört farklı PSP versiyonu hazırlayan Sony, portatif konsollarında 222MHz'de (daha sonra 333MHz çıkartılan) çalışan 32-bit MIPS R4000 işlemcisine yer veriyor. 8MB eDRAM ile desteklenen ve firma tarafından "Media Engine" olarak tanımlanan merkezi işlem birimine ek olarak PSP, 2MB eDRAM ile donatılan ve 166MHz'de çalışan grafik birimini de bünyesinde barındırıyor. Segmentindeki rakip çözümlerle kıyaslandığında hem grafik hem de video performansı ile güçlü bir pozisyona sahip olan PlayStation Portable'ın ikinci jenerasyonunda (PSP2), Tegra platformuna sahip olması beklenen Nintendo DS2'ye karşı hem işlemci hem de GPU tarafında ciddi güncellemelere gidilecek. PSP2 için çalışmalarına 2008 yılında başladığı belirteline Sony'nin, firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile GPU tercihini Imagination firmasından yana kullanacağı söyleniyor.

Sony PSP2'de çok çekirdekli yeni nesil GPU kullanabilir
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PlayStation Portable 2'nin 2010'da çıkması bekleniyor.
Yukarıda konsol tutkunları tarafından hazırlanan resmi olmayan PSP2 tasarımlarından bir tanesi.

Kapalı kapılar ardında çalışmaları devam eden PSP2 için sessizliğini koruyan Sony'nin aksine Imagination firmasından yapılan bir açıklama iki firma arasındaki iş birliği iddialarını güçlendiriyor. Yatırımcıları arasında Intel ve Apple gibi endüstri devi isimlerin de yer aldığı Imagination, 24 Kasım 2008 tarihinde yayımladığı bir büteninde tüketici elektroniği pazarındaki uluslararası oyunculardan birisiyle yüksek performanslı PowerVR SGX GPU ailesi için lisans anlaşması yapıldığını duyurmuştu. PowerVR SGX543 kod adını taşıyan yeni nesil GPU tasarımında ATi ve Nvidia'nın ne zaman geçiş yapacağı sıklıkla tartışılan MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komut mimarisine yer verdiği belirtilen Imagination'ın 200 milyonda fazla SoC (Yongada Sistem) formunda çip satışı gerçekleştirdiği, PSP2 anlaşmasıyla birlikte yeni nesil PowerVR SGX543 GPU'sunun kullanımını hızlı bir şekilde arttırmayı hedeflediği konuşuluyor.

İlk defa Tüketici Elektroniği 2009 fuarında (CES 2009) tanıtılan PowerVR SGX543 GPU'sunun esnek bir tasarıma sahip olduğu ve çok çekirdekli konfigürasyonlara olanak tanıyabildiği belirtiliyor. MIMD mimarisi ile birlikte GPGPU desteğini de göz ardı etmeyen Imagination firmasının düşük güç tüketimli entegre grafik çözümleriyle, masaüstü sistemler için hazırlanan bazı ekran kartlarına eş değer performans sunabildiği de söyleniyor. Çok çekirdekli tasarım esasına göre hazırlanan PowerVR SGX543 GPU'sunun çift, dört, sekiz ve onaltı (SGX543MP2, SGX543MP4, SGX543MP8, SGX543MP16) çekirdekli versiyonları bulunuyor. Performans değerleri ise örneğin 200MHz'de çalışan dört çekirdekli PowerVR SGX5434 GPU'su için saniyede 133 milyon poligon ve yine saniyede 4GPixel doku doldurma yeteneği ile GeForce 8600 seviyesinde performans sunabildiği, doku doldurma performansının GeForce G210'dan ise (2.5 GPixel/sn) daha performanslı olabileceği belirtiliyor.

Sony PSP2'de çok çekirdekli yeni nesil GPU kullanabilir
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Taşınabilir cihazlar için hazırlanan PowerVR SGX543'ün, 400MHz'de çalışan 8 çekirdekli versiyonunun 532 milyon poligon ve 16 milyar piksel performansı ile aynı değerlendirme kriterlerinde 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 ile eş değer seviyede olduğuna da dikkat çekiliyor. Hangi versiyonunun yer alacağı bilinmese de PowerVR SGX543 GPU'sunun kullanılacağı söylenen PSP2 için işlemci güncellemesine de gidileceği ve yeni nesil ARM mimarisini temel alan çift çekirdekli merkezi işlem biriminin kullanılacağı üzerinde duruluyor. İşlemci tercihi ile Tegra tabanlı Nintendo DSi, GPU tercihiyle ise yine PowerVR çözümlerinin kullanılacağı iPhone 4G ve Palm Pre 2'ye rakip olması beklenen PSP2 ile donanım tarafında ciddi değişiklikler yapılacağı için geriye doğru uyumluluk sürecinde sıkıntı yaşanabileceği de üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor. 2010 yılında lanse edilecek PSP2 ile ultra-mobil eğlence dünyasında dengelerin değişmesi bekleniyor.

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ali_ihsan21 9 yıl
Teknoloji canavarı olacağı söyleniyor, hiç kuşkum yok zaten bu çoklu çekirdek işi kesinleşti sony IMG ile anlaştı.
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gunship 9 yıl
Güzel olacağı kesin.
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aytekdigital 9 yıl
bu resim çakma sony nin tasarımı değil,bence fazla birşey beklemeyin googlede pspgo diye taratın işte psp2 o..ekran böyle devasa falanda değil hatta daha ufak ve umd yi kaldırmışlar hdmı falanda yok kızaklı ve küçük el için ergonomik değil..bence fiyasko.
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Psikotrex 9 yıl

atismogulant

bu resim çakma sony nin tasarımı değil,bence fazla birşey beklemeyin googlede pspgo diye taratın işte psp2 o..ekran böyle devasa falanda değil hatta daha ufak ve umd yi kaldırmışlar hdmı falanda yok kızaklı ve küçük el için ergonomik değil..bence fiyasko.


Saçmalama arkadaşım PsPGo! PsP 2 değil ... Lütfen bilip bilmeden yazmayalım :) PsPGo! Şuan satışta zaten PsP2 tamamen farklı olucak...
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anilxx92 9 yıl
ücret ne kadar
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alpjalker 9 yıl
yüksek performans cok sarj istiyor.Bu büyük bir problem cpu yapsın yapmasına ama şarja endeksli birsey olursa bu güzel olur.Ama ben psp slim &lite 2004 piano black kullanıcsıyım."hen" yazılımsalıyla psp mi kullanıyorum.Kırması bir dert olucak yeni sürümün ıvırı zıvırı Sony artık ,afedersiniz (halk diliyle) ückağıdı bırakmalı ."DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
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greenk 9 yıl
Çok şey bekliyorum psp2 den. Klasik tuşları yanına yeni tuşlar ve dokunmatik ekran. Yüksek çözünürlük. Yüksek hız. Hd video desteği kesin olucak. İnternette çok büyük gelişme göstericek psp'ye göre. (Çok önemli bir ayrıntı olucak) Bluetooth. Hatta cihazın üstünde kamera bekliyorum. Usb3 kullanılıcak diye tahmin ediyorum. Tv izlemek. Bağlantı olarak hdmi.
Gps.Ekran boyutu 4.3 inçden yüksek. Hafıza nolucak hiç fikrim yok ve umd devam edicek etmicek mi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle umd disk ya da ona benzer disk ile yüksek kapasite olur. Hd kalitede oyun ve video olucağı için yüksek hafıza kartları ya da kendi yüksek belleği olucak. Bunlar benim fikrim sony firması daha fazla detayı düşünüceği için daha neler olcak neler. Ps2 ile ps3 arasında nasıl dağlar kadar fark varsa psp ile psp2 arasında o kadar fark olucak.
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yc#1 9 yıl
@iscanthere O zaman da pil dayanmaz.
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Source 9 yıl
İlk çıktığında kesinikle pahalı olacaktır ama zamanla ucuzlar bakalım nasıl birşey çıkacak ortaya
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iscanthere 9 yıl

yc#1

@iscanthere O zaman da pil dayanmaz.


çipleri düşük nm değerlerinde üretilirse amorti edebilir
titreşim motorundan kastım cep telefonlarındaki gibi bişi.dualshock gibi değil
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Momo-Oz 9 yıl
dünyada artık herşey para oldu paranın satın alamayacağı hiçbişey kalmadı ..dostluklar bile para şurada ölsen kimse hayır için yardım etmez hastaneler bile para :) aşk bile para insanları bile satın alabiliyosunuz çok rahat .. sonuç olarak bununda para olması çok normal :)
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iscanthere 9 yıl
psp ps2ye yakın grafik veriyordu.psp2 ps3 kadar cerse süper olur.bi de küçük titreşim motorları olsa
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sft67 9 yıl
çok güzel ama çook para isterler bunun için yaaa :(
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yekoo 9 yıl
yanlız sony resimdekine benzer bi tasarımla gelirse çok güzel olacak. kim tasarladıysa ekran süper olmuş..
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YediGüzelAdam 9 yıl
Haber için teşekkürler fx57 umarım 2010 da yeni psp gelir ve dediğin gibi kaliteli bir gpu kullanır.Multi-touch screen özelliği olsa süper olur.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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