Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, ultra kompakt lazer projeksiyonlarını duyurdu

    Sony, yeni lazer projeksiyon cihazlarını duyurdu. Sony VPL-PHZ61 ve VPL-PHZ51, dünyanın en küçük 3LCD projeksiyon cihazları olarak tanıtıldı.                    
    Oy Ver
    VPL-PHZ61/VPL-PHZ51
    Japon elektronik devi Sony, iki yeni ultra kompakt lazer projeksiyon cihazı duyurdu. Sony, yeni projeksiyonlarını ev, iş yeri, sınıf ve müzede kullanıma uygun çok işlevsel bir cihaz olarak tanımlıyor. İki model de 4K60P girişi destekliyor ve Sony’nin diğer projeksiyonlarından %55 daha büyük dikey kaymaya sahip sabit lens içeriyorlar.

    Sony'nin en parlak ultra kompakt projeksiyon cihazı

    Sony’nin iki yeni lazer projeksiyonu da kompakt yapıda ve montajının kolay olduğu belirtiliyor. Her iki versiyon da olağanüstü parlaklığa sahip. VPL-PHZ61, 6400 lümen; VPL-PHZ51, 5300 lümen. Cihazlar, net görüntü ve yazılar için görüntü netliğini iyileştiren Reality Creation ve Reality Text teknolojisini kullanıyor. Akıllı ayarlar, projektörü odaya göre otomatik olarak uyarlıyor. Örneğin; Ambiyans aracı, görüntüyü algılamak ve optimize etmek için ortam ışığı sensörünü kullanıyor. Parlak görünüm özelliği, daha aydınlık ortamlarda doğru renkleri görmenizi sağlıyor. Yeni toz filtreleme sistemi, temizleme ihtiyacını azaltıyor.

    Sony VPL-PHZ61 Tam Boyutta Gör
    Projeksiyonlarda bulunan diğer araçlar, otomatik açma ve sinyali algılayan ve buna göre geçiş yapan otomatik giriş bulma. Otomatik ışık çıkışı, güç tüketimini azaltmak için parlaklığı azaltıyor. Veri klonlama işlevi, projeksiyonun ayarlarını USB aracılığıyla başka bir cihaza kopyalamanıza olanak tanıyor. Ayrıca projeksiyonlar, başka 4K cihazlarla birlikte kullanıldığında aynı anda içeriği yansıtmak için bir dönüştürücü gerektirmiyor. HDMI Deep Color ve HDCP2.3 desteği sunuyor.

    Sony VPL-PHZ61, 5500 dolar fiyat etiketiyle; VPL-PHZ51 de 4500 dolar fiyat etiketiyle Kasım ayında Amerika’da satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız