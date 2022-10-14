Sony, ultra kompakt lazer projeksiyonlarını duyurdu

Sony'nin en parlak ultra kompakt projeksiyon cihazı
Sony’nin iki yeni lazer projeksiyonu da kompakt yapıda ve montajının kolay olduğu belirtiliyor. Her iki versiyon da olağanüstü parlaklığa sahip. VPL-PHZ61, 6400 lümen; VPL-PHZ51, 5300 lümen. Cihazlar, net görüntü ve yazılar için görüntü netliğini iyileştiren Reality Creation ve Reality Text teknolojisini kullanıyor. Akıllı ayarlar, projektörü odaya göre otomatik olarak uyarlıyor. Örneğin; Ambiyans aracı, görüntüyü algılamak ve optimize etmek için ortam ışığı sensörünü kullanıyor. Parlak görünüm özelliği, daha aydınlık ortamlarda doğru renkleri görmenizi sağlıyor. Yeni toz filtreleme sistemi, temizleme ihtiyacını azaltıyor.
Sony VPL-PHZ61, 5500 dolar fiyat etiketiyle; VPL-PHZ51 de 4500 dolar fiyat etiketiyle Kasım ayında Amerika’da satışa sunulacak.