Sony, ultra kompakt lazer projeksiyonlarını duyurdu

Japon elektronik devi Sony, iki yeni ultra kompakt lazer projeksiyon cihazı duyurdu. Sony, yeni projeksiyonlarını ev, iş yeri, sınıf ve müzede kullanıma uygun çok işlevsel bir cihaz olarak tanımlıyor. İki model de 4K60P girişi destekliyor ve Sony’nin diğer projeksiyonlarından %55 daha büyük dikey kaymaya sahip sabit lens içeriyorlar.

Sony'nin en parlak ultra kompakt projeksiyon cihazı

Sony’nin iki yeni lazer projeksiyonu da kompakt yapıda ve montajının kolay olduğu belirtiliyor. Her iki versiyon da olağanüstü parlaklığa sahip. VPL-PHZ61, 6400 lümen; VPL-PHZ51, 5300 lümen. Cihazlar, net görüntü ve yazılar için görüntü netliğini iyileştiren Reality Creation ve Reality Text teknolojisini kullanıyor. Akıllı ayarlar, projektörü odaya göre otomatik olarak uyarlıyor. Örneğin; Ambiyans aracı, görüntüyü algılamak ve optimize etmek için ortam ışığı sensörünü kullanıyor. Parlak görünüm özelliği, daha aydınlık ortamlarda doğru renkleri görmenizi sağlıyor. Yeni toz filtreleme sistemi, temizleme ihtiyacını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Projeksiyonlarda bulunan diğer araçlar, otomatik açma ve sinyali algılayan ve buna göre geçiş yapan otomatik giriş bulma. Otomatik ışık çıkışı, güç tüketimini azaltmak için parlaklığı azaltıyor. Veri klonlama işlevi, projeksiyonun ayarlarını USB aracılığıyla başka bir cihaza kopyalamanıza olanak tanıyor. Ayrıca projeksiyonlar, başka 4K cihazlarla birlikte kullanıldığında aynı anda içeriği yansıtmak için bir dönüştürücü gerektirmiyor. HDMI Deep Color ve HDCP2.3 desteği sunuyor.

Sony VPL-PHZ61, 5500 dolar fiyat etiketiyle; VPL-PHZ51 de 4500 dolar fiyat etiketiyle Kasım ayında Amerika’da satışa sunulacak.

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