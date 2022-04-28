Sony 11 Mayıs’ta yeni Xperia telefonlarını tanıtacak

Xperia markası altında uzun süre akıllı telefon satışı yapan Sony, 2019 yılında markayı yeniden canlandırıp pazara güçlü bir giriş yapmıştı. Yeni yapılandırması ile oldukça beğenilen akıllı telefonlar üreten Sony, 11 Mayıs’ta yeni telefonlarını tanıtacak.
Xperia 1 IV geliyor
YouTube’da 1 dakikalık bir video ile etkinliği duyuran Sony, “Next ONE is coming” etiketi ile etkinlik hakkında bilgi veriyor. Bu doğrultuda büyük ihtimalle Xperia 1 IV tanıtılacak. Ayrıca Xperia 10 IV hakkında da yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.
Xperia 1 IV’ün Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelmesi bekleniyor. 21:9 en boy oranının ve 3.5mm kulaklık girişinin de telefonda bulunması bekleniyor. Cihaz, büyük ihtimalle ekran kalitesi ve ses sistemi ile iğli çekecektir. Sony’nin yeni etkinliği 11 Mayıs’ta Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.