Sony 11 Mayıs’ta yeni Xperia telefonlarını tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Xperia markası altında uzun süre akıllı telefon satışı yapan Sony, 2019 yılında markayı yeniden canlandırıp pazara güçlü bir giriş yapmıştı. Yeni yapılandırması ile oldukça beğenilen akıllı telefonlar üreten Sony, 11 Mayıs’ta yeni telefonlarını tanıtacak.

Xperia 1 IV geliyor

YouTube’da 1 dakikalık bir video ile etkinliği duyuran Sony, “Next ONE is coming” etiketi ile etkinlik hakkında bilgi veriyor. Bu doğrultuda büyük ihtimalle Xperia 1 IV tanıtılacak. Ayrıca Xperia 10 IV hakkında da yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Xperia 1 IV’ün Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelmesi bekleniyor. 21:9 en boy oranının ve 3.5mm kulaklık girişinin de telefonda bulunması bekleniyor. Cihaz, büyük ihtimalle ekran kalitesi ve ses sistemi ile iğli çekecektir. Sony’nin yeni etkinliği 11 Mayıs’ta Türkiye saati ile 10.00’da başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.