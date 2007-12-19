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Sonyericsson W880i cep telefonu video inceleme

11 yıl
124,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Günümüzde cep telefonları için dijital kamera nasıl olağan bir şey halini aldıysa MP3 çalma kabiliyeti de gün geçtikçe her telefonun yapabildiği bir iş halini alıyor. Fakat MP3 çalma konusu da aynı dijital kamera gibi; yapabilmek yetmiyor! Ne kadar iyi yapabildiğiniz önemli... Şu an "en iyi MP3 çalarlı cep telefonu hangisidir?" diye sorulduğunda bir çok kişi iPhone diyecektir, iyi reklamın etkisi büyük tabi ama azımsanmıyacak bir çoğunluk da Sonyericsson'un Walkman Phone'larını söyleceklerdir.

Bu videomuzda Sonyericsson W serisinin yeni üyelerinden biri olan W880i'yi ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.


http://www.ceptikla.com/gsm/W880I/
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cagatay2023 5 yıl
diril diril :P
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mustiki212 5 yıl
Giriş sesini özlemişim beaa...:D Sony ile ilk tanışmam w810i ile oldu... S4 sahibi olaraktan müzik performansı olarak SONYyi özlüyorum...:(
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Rektal muayene 5 yıl
W890 tavsiyem
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Müslümdenenhıyar 5 yıl
Fiyatı baya uygun
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_BEDIRHAN_ 6 yıl
bu videomuzda Sonyericsson W880i ceptelefonunu inceliceğiz :D
çok eski bea
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Ergin. 6 yıl
tozlu raflardan bulup getirdiniz konuyu
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nedensiz07 6 yıl
vayyy beee nerdeeeen nereye..
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CertificatedStaff 6 yıl
vay be mesut reyiz
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Elladan Alcarin 7 yıl
ana ekrandayken 1'den 9'a kadar herhangi bir tuşa basıp ardından # tuşuna basınca o zamana kadar rehbere kaydettiğiniz bütün numaraları görebiliyorsunuz. Uzun zaman önce silmiş olsanız bile!
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Technotronic 7 yıl
ölmüş konuya can verdin dirilttin mesajınla
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TriStan 9 yıl
ya ben pek begenmedim bu modeli acıkcası.ince tuşlar büyük sorun bence.hosuma gıtmıyor.
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Kulspruta 10 yıl
Güzel bir inceleme olmuş
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Brothers of Metal 10 yıl
Almayı düşünüyorum hala karar veremedim.İnceleme de çok başarılı.Şarja biraz değinseydiniz daha iyi olurmuş.
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SilentDevil 10 yıl
cok güzel bişi yaw
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yken 10 yıl
mp3 kayıt yapıyor mu?
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