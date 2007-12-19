Sonyericsson W880i cep telefonu video inceleme

Günümüzde cep telefonları için dijital kamera nasıl olağan bir şey halini aldıysa MP3 çalma kabiliyeti de gün geçtikçe her telefonun yapabildiği bir iş halini alıyor. Fakat MP3 çalma konusu da aynı dijital kamera gibi; yapabilmek yetmiyor! Ne kadar iyi yapabildiğiniz önemli... Şu an "en iyi MP3 çalarlı cep telefonu hangisidir?" diye sorulduğunda bir çok kişi iPhone diyecektir, iyi reklamın etkisi büyük tabi ama azımsanmıyacak bir çoğunluk da Sonyericsson'un Walkman Phone'larını söyleceklerdir.

Bu videomuzda Sonyericsson W serisinin yeni üyelerinden biri olan W880i'yi ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.

http://www.ceptikla.com/gsm/W880I/