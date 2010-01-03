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Sony'nin Intel CULV tabanlı ilk dizüstü bilgisayarı göründü: VAIO Y11

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin Intel CULV tabanlı ilk dizüstü bilgisayarı göründü: VAIO Y11
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Sony VAIO Y11

Japon elektronik devi Sony, dizüstü bilgisayar gamını çok sayıda yeni model ile güncellemeye hazırlanıyor. 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek CES 2010 fuarına yeni modellerle katılacak olan firmanın en dikkat çekici yeniliklerinden birisi de VAIO Y serisi olacak. Intel'in ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı CULV platformunu ilk defa kullanacak olan Sony, bu sınıfta Acer Timeline, Asus UL ve MSI X-Slim serisi gibi ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerine rakip olacak gibi görünüyor. 13.3-inç ekrana sahip olacak VAIO Y11 modelinde 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemciye yer veren Sony, aynı zamanda 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. Grafik çözümü olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 ile devam eden firma, optik sürücü ise kullanmamış.

Detaylı özelliklerinin CES 2010 fuarında açıklanması ve takip eden süreçte satışa sunulması beklenen Sony VAIO Y11 için yurt dışında telaffuz edilen ilk fiyat bilgileri ise yaklaşık 1150$ civarında.


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sotoxs 9 yıl
tasarim herzamanki gibi etkileyici
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aylakadam81 9 yıl
Bu tarz cıhazlar grafık uygulaması ıcın degılkı zaten sırf mobılıte ıcın yapılmıs cıhazlar. Diğerlerinden tek farkı sony markası...
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musti2004s 9 yıl
aylakadam81

Bu tarz cıhazlar grafık uygulaması ıcın degılkı zaten sırf mobılıte ıcın yapılmıs cıhazlar. Diğerlerinden tek farkı sony markası...

+fiyatı
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CoreXXX 9 yıl
1150 tl lik pcde gma grafik.
bari en ucuz çözüm hd4330m kullansaydı bundan kat kat iyi.
sony e yakışmamış
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Cagri_DH 9 yıl

CoreXXX

1150 tl lik pcde gma grafik.

bari en ucuz çözüm hd4330m kullansaydı bundan kat kat iyi.

sony e yakışmamış

Demekki 1150$olduğunu anlasan yerden yere vuracaktın
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HOWTEK 9 yıl
Zaten format olayıda hdd üzerinden recovery olarak yapılıyor. optik sürücüye gerek yok.bray kaç film izliycezki
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alirezzak 9 yıl
Optik sürücü kullanmamış mı?
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