Sony'nin Intel CULV tabanlı ilk dizüstü bilgisayarı göründü: VAIO Y11

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Sony VAIO Y11

Japon elektronik devi Sony, dizüstü bilgisayar gamını çok sayıda yeni model ile güncellemeye hazırlanıyor. 7-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek CES 2010 fuarına yeni modellerle katılacak olan firmanın en dikkat çekici yeniliklerinden birisi de VAIO Y serisi olacak. Intel'in ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı CULV platformunu ilk defa kullanacak olan Sony, bu sınıfta Acer Timeline, Asus UL ve MSI X-Slim serisi gibi ince tasarımlı dizüstü bilgisayar modellerine rakip olacak gibi görünüyor. 13.3-inç ekrana sahip olacak VAIO Y11 modelinde 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo işlemciye yer veren Sony, aynı zamanda 4GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk kullanıyor. Grafik çözümü olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 ile devam eden firma, optik sürücü ise kullanmamış.

Detaylı özelliklerinin CES 2010 fuarında açıklanması ve takip eden süreçte satışa sunulması beklenen Sony VAIO Y11 için yurt dışında telaffuz edilen ilk fiyat bilgileri ise yaklaşık 1150$ civarında.