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    Sosyal medyanın ilişkilere etkisi nedir, internet, çiftlere yarar mı getiriyor, zarar mı veriyor?

    Teknolojiyle, internetle gelen nimetler arasında en büyük yeri tutan sosyal medyanın etkilerini, yapay zekanın gelecek etkilerini bu kez farklı bir açıdan, ikili ilişkiler açısından değerlendirdik

    Donanım Haber'de bu kez teknolojinin sosyal medya ile dokunduğu bambaşka bir alan üzerine konuşuyoruz: Sosyal medyanın ikili ilişkiler üzerindeki etkisi. Konuğumuz Psikolog - Psikoterapist Ezgi Aslantaş ile son dönemde ikili ilişkilerde sosyal medya nedeniyle yaşanan ayrılıklara, sorunlara ve etkilere değindik.

    Teknolojinin doğru kullanımı, sosyal medyanın ilişkiler bazında neleri etkilediğini, yapay zekanın yakın gelecekteki etkilerini, toksik ilişkiler ve flört şiddetini, teknolojinin tetiklediği doyumsuzluğu, bu doyumsuzluğun yol açtığı güven sorununu ve sonuç olarak daha mutsuz bir topluma giden yolu konuştuğumuz yayında Ezgi Aslantaş, ikili ilişkilerde sosyal medyanın nasıl kullanılabileceğine, partnerlerin sosyal medyayı nasıl görmemesi gerektiğine ve güvenin nasıl inşa edilebileceğine dair yöntemleri dile getirdi.

    Genç çiftlerde erkeklerin sosyal medyaya ve oyunlara ayırdığı zaman probleminin, kadınlarda dijital eğlence platformlarında geçirilen zaman olarak olumsuz karşılık bulduğu günümüzde yaşanan bu sorunların çözümüne dair ipuçlarını, bu ve bunun gibi merak edilen güncel bazı sorunlara dair yorumları Psikolog Ezgi Aslantaş, Cem Sünbül'e aktardı. 

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