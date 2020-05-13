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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için geliştirdiği simülatörü, ücretsiz olarak yayınladı

    SpaceX, Crew Dragon uzay aracını UUİ'ye kenetlemek için kullanılan eğitim simülatörünü ücretsiz olarak yayınladı. Simülatörde, düz dünyacılar için de bir sürpriz var.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için geliştirdiği simülatörü, ücretsiz olarak yayınladı
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) taşımak için geliştirdiği Crew Dragon isimli uzay aracını son andan bir değişiklik olmazsa 27 Mayıs tarihinde uzaya fırlatacak. SpaceX, NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’nin UUİ’ye ulaştırılacağı bu tarihi görev öncesi astronotların Dünya’da kullandığı eğitim simülatörünü yayınladı.

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    Astronotların Crew Dragon uzay aracını sanal ortamda UUİ’ye kenetlemek için kullandığı simülatörün duyurusunu Twitter üzerinden yapan NASA yetkilileri, açıklamada “Astronotlarımız Crew Dragon uzay aracını kullanmak ve UUİ’ye kenetlemek için yoğun eğitimler alıyor. Siz, aracı UUİ’ye kenetleyebilir misiniz? Kendinizi SpaceX simülatörüyle bir astronot gibi eğitin.” ifadelerini kullanmış.

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    Oldukça zorlu bir deneyim vadeden simülatörde göreve uzayda başlıyorsunuz. UUİ’ye yaklaşma halinde başladığınız uçuşta kenetlenme sistemi olması gerekenden farklı bir açıda bulunuyor. Yapmanız gereken ise ekrandaki kontroller sayesinde uzay aracını doğru açıya getirmek ve UUİ’ye kenetlenmek.

    SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için geliştirdiği simülatörü, ücretsiz olarak yayınladı
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    Ekranın sol ve sağında göreceğiniz kontroller ise kenetlenme işini yapmanızı sağlayacak. Sol taraftaki tuşlar Crew Dragon’u yönlendirirken sağ taraftakiler ise aracın sapma, yükselme ve yalpa hareketleri için kullanılıyor. Tabi tüm bunları uzay boşluğunda olduğunuzu düşünerek hayata geçirmeniz gerekli. SpaceX’e göre doğru kenetlenme, ekranda görünen tüm yeşil değerler 0.2’nin altında olursa gerçekleşiyor.

    Düz dünya sürprizi

    Normal şartlar altında kenetlenme işini otomatik olarak yapan Crew Dragon, yine de işler ters giderse diye elle kenetlenme imkânı da sunuyor. Astronotlar ise bu simülatörde ihtiyaç halinde kontrolleri ele almak gerekirse diye eğitim alıyor.

    Siz de sabrınızı test etmek ve astronotların yaşadığı tecrübeye ortak olmak isterseniz, Crew Dragon simülatörüne bir şans verebilirsiniz. Son olarak, SpaceX’in düz dünyacıları unutmadığını ve simülatörün ayarlar kısmındaki değişiklikle gezegenimizi düz haliyle deneyimleyebileceğinizi de hatırlatalım.

    SpaceX Simülatör



    https://www.theverge.com/2020/5/12/21256210/spacex-crew-dragon-docking-simulator-iss-international-space-station Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    sonunda oyunu anladım ve kenetlenebildim
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    DH Misafiri 2 gün
    Sevim gel :)) bak gerçek diye verilen uzay görüntülerinin aynısı ama similatör diye veriliyor ,Düzcüleride unutmamışlar :))
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    -Lanaya- (Arda asd) 2 gün DH Misafiri
    O zaman ucaklarda ucmuyor :) Ucaklarin da 1e 1 simulatörleri var. Hersey önce 1e 1 hazirlanmis simulatörler de test edilir :)
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    TheJudgé 2 gün
    3. denememde programı anladım ve kenetlendim
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    Feyzuli 3 gün
    Uyduyu çatıya indirip tübitaka doblo ile götürmek bize düştü. Büyük hata ettin anahtarı bize vererek elonor!
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