Elon Musk: Starlink tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacak

Acil durum hizmeti tamamen ücretsiz olacak
Uzay tabanlı internet devi Starlink, dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşan ücretsiz bir acil durum iletişim ağı kurma hedefiyle büyük bir adım atıyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde, doğal afetler, savaşlar veya diğer kriz durumlarında iletişim kopuklukları yaşayan milyonlarca insan, hayati öneme sahip mesajlarını güvenilir bir şekilde iletebilecek.
Elon Musk, SpaceX’in yeni hücresel Starlink teknolojisinin, acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre, Starlink’in acil durum hizmetleri, kullanıcıların ödeme yapmadan telefonlara acil çağrı yapabilmelerini sağlayacak.
Starlink, uydular aracılığıyla mobil telefonlara ve internete erişim sunarak, acil durumlarda bağlantı kopmaması için önemli bir adım atacak. Musk, bu sistemin, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde mahsur kalan insanlar için büyük fayda sağlayacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.