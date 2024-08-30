Elon Musk: Starlink tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacak

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor. SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 6 bini aşarken, şirketin 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var.

Acil durum hizmeti tamamen ücretsiz olacak

Uzay tabanlı internet devi Starlink, dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşan ücretsiz bir acil durum iletişim ağı kurma hedefiyle büyük bir adım atıyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde, doğal afetler, savaşlar veya diğer kriz durumlarında iletişim kopuklukları yaşayan milyonlarca insan, hayati öneme sahip mesajlarını güvenilir bir şekilde iletebilecek.

Elon Musk milyonlarca insana Neuralink çipleri yerleştirecek 1 hf. önce eklendi

Elon Musk, SpaceX’in yeni hücresel Starlink teknolojisinin, acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre, Starlink’in acil durum hizmetleri, kullanıcıların ödeme yapmadan telefonlara acil çağrı yapabilmelerini sağlayacak.

Starlink, uydular aracılığıyla mobil telefonlara ve internete erişim sunarak, acil durumlarda bağlantı kopmaması için önemli bir adım atacak. Musk, bu sistemin, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde mahsur kalan insanlar için büyük fayda sağlayacağını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Starlink tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacak