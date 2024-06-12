SpaceX, yeni Starlink uydularını daha düşük irtifaya yerleştiriyor

Yeni Starlink uyduları ağdaki gecikmeyi azaltacak
Sağlıklı bir internet bağlantısının gecikme süresi 20 milisaniyeden az olmalıdır. Bu da bağlantıları işlevsel olarak gerçek zamanlı hale getiriyor. Görüntülü sohbet ve çevrimiçi oyunlar gibi uygulamalar için gecikme genel hızdan daha önemli kabul ediliyor.
Her ikisi de Starlink'te şu anki haliyle yetersiz çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde Diablo IV oynarken kendisini yayınlayan Musk, SpaceX'in 550 kilometre yerine 350 kilometre yörüngede dönecek olan bir sonraki uydu tasarımıyla gecikme sorununu çözeceğini söyledi.
SpaceX geçtiğimiz günlerde ortalama hücresel bağlantıyla eşleşen etkileyici bir rakam olan 28 ms'lik ortalama gecikme süresine ulaştığını duyurmuştu. Ancak Starlink'in bağlantısı diğer internet erişim biçimlerine göre daha az tutarlı. Bir çok kullanıcı gerçek zamanlı etkileşimleri zorlaştıran gecikme artışlarının hala bir problem olduğunu düşünüyor.
Daha düşük rakımlara yeni uyduların eklenmesinin şirketin planladığı hücresel hizmete de yardımcı olabileceği düşünülüyor. Starlink gecikmesini 20 ms'nin altına indirmek teknik olarak mümkün olabilir ancak öncelikle birçok parçanın yerine oturması gerekiyor.
SpaceX, Ekim ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne yaptığı başvuruda, 19.440'ı 340 ila 360 kilometre arasında yörüngede olacak olan yaklaşık 30.000 yeni uydu ekleme niyetini açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan Starlink'i bu irtifa aralığında işletmek için izin istedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.