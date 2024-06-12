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    Anlık Bildirim

    SpaceX, yeni Starlink uydularını daha düşük irtifaya yerleştiriyor

    SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni Starlink uydularının yörüngedeki yerini değiştiriyor. Uyduların ağdaki gecikmeyi azaltmak için daha düşük irtifalara yerleştirilmesi planlanıyor.
    SpaceX, yeni Starlink uydularını daha düşük irtifaya yerleştiriyo Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in Dünya yörüngesinde 5.000'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Elon Musk ilerleyen süreçte bu sayıyı daha da arttırmak istiyor. SpaceX CEO'su kısa süre önce ağdaki gecikmeyi azaltmak ve uydu internetinin karasal geniş bant gibi performans göstermesini sağlamak için yeni nesil Starlink uydularını çok daha düşük bir irtifaya yerleştirme planlarını açıkladı.

    Yeni Starlink uyduları ağdaki gecikmeyi azaltacak

    Sağlıklı bir internet bağlantısının gecikme süresi 20 milisaniyeden az olmalıdır. Bu da bağlantıları işlevsel olarak gerçek zamanlı hale getiriyor. Görüntülü sohbet ve çevrimiçi oyunlar gibi uygulamalar için gecikme genel hızdan daha önemli kabul ediliyor.

    Her ikisi de Starlink'te şu anki haliyle yetersiz çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde Diablo IV oynarken kendisini yayınlayan Musk, SpaceX'in 550 kilometre yerine 350 kilometre yörüngede dönecek olan bir sonraki uydu tasarımıyla gecikme sorununu çözeceğini söyledi.

     

    SpaceX geçtiğimiz günlerde ortalama hücresel bağlantıyla eşleşen etkileyici bir rakam olan 28 ms'lik ortalama gecikme süresine ulaştığını duyurmuştu. Ancak Starlink'in bağlantısı diğer internet erişim biçimlerine göre daha az tutarlı. Bir çok kullanıcı gerçek zamanlı etkileşimleri zorlaştıran gecikme artışlarının hala bir problem olduğunu düşünüyor.

    Daha düşük rakımlara yeni uyduların eklenmesinin şirketin planladığı hücresel hizmete de yardımcı olabileceği düşünülüyor. Starlink gecikmesini 20 ms'nin altına indirmek teknik olarak mümkün olabilir ancak öncelikle birçok parçanın yerine oturması gerekiyor.

    SpaceX, Ekim ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne yaptığı başvuruda, 19.440'ı 340 ila 360 kilometre arasında yörüngede olacak olan yaklaşık 30.000 yeni uydu ekleme niyetini açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan Starlink'i bu irtifa aralığında işletmek için izin istedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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