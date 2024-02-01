SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak

Tam Boyutta Gör Voyager Space ve Airbus, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) hizmet dışı bırakılmadan önce ticari bir uzay istasyonunun alçak Dünya yörüngesine çıkmasını amaçlayan Starlab Space adlı bir ortak girişim üzerinde çalışıyor. Starlab özel uzay istasyonu projesinin arkasındaki ekip yaptığı açıklamada fırlatma için SpaceX'in dev Starship roketini seçtiklerini duyurdu.

Ticari uzay istasyonu Starlab geliyor

Bugünkü duyuruda hedef bir fırlatma tarihi verilmedi. Ancak NASA ve Starlab'ın geliştiricileri dört kişilik ticari istasyonun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) faaliyetlerine son vermesinin beklendiği 2030 yılından önce faaliyete geçmesini istiyorlar (ancak bu emeklilik tarihi de kesinleşmiş değil). Voyager Space Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dylan Taylor yaptığı açıklamada, SpaceX’i mevcut başarılarından ötürü seçtiklerini söyledi. SpaceX’in henüz başarılı bir fırlatma süreci gerçekleştirememiş olan dev Starship roketi, Starlab’ı tek bir fırlatmada yörüngeye taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Aslında NASA birkaç yıldır özel istasyonların geliştirilmesini teşvik ediyor, böylece astronotları ISS gittikten sonra alçak Dünya yörüngesinde yaşayacak ve çalışacak bir yere sahip olmaya devam edecekler. Aralık 2021'de ajans Blue Origin, Nanoracks (Voyager Space'in bir parçası) ve Northrop Grumman’a ticari uzay istasyonu konseptlerini olgunlaştırmalarına yardımcı olmak için toplam 415 milyon dolar verdiğini duyurmuştu. NASA'nın ayrıca kendi özel istasyonu üzerinde çalışan Axiom Space ile de ayrı bir anlaşması bulunuyor.

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O zamandan bu yana işler biraz değişti. Örneğin, Northrop Grumman kendi istasyonu üzerindeki çalışmalarını durdurmaya ve Avrupa havacılık devi Airbus'ı da bünyesine katan Voyager Space ekibine katılmaya karar verdi. Voyager ve Airbus, Starlab istasyonunu inşa edecek ve işletecek olan Starlab Space LLC adlı bir ortak girişim kurdu.

SpaceX Starship

Tam Boyutta Gör Starship, SpaceX'in insanlığın Ay ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için geliştirdiği yeni nesil ulaşım sistemi konumunda. Araç 2023 yılında iki kez test uçuşuna çıktı ve iki kere havada infilak etti. Kısa süre içinde üçüncü test uçuşuna da çıkması bekleniyor. 122 metre uzunluğundaki Starship, 150 tona kadar alçak Dünya yörüngesine taşıma kapasitesine sahip, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket niteliğinde.

Son olarak ISS konusunda güncel bilgi sahibi olmayanlar için NASA, yörünge istasyonunun bu on yılın sonuna kadar hizmet dışı bırakılmasını planlıyor. ISS doğrudan bir ikame olmadan devre dışı kalsa bile, Çin hala uzay istasyonuna sahip olacak ve NASA, Ay'ın yörüngesinde Lunar Gateway'e sahip olacak, böylece uzayda hala bir insan varlığı olacak. Bununla birlikte, Starlab'ın fırlatılması uzaydaki insan sayısını daha da arttıracaktır.

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SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak