SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak

Ticari uzay istasyonu Starlab geliyor
Bugünkü duyuruda hedef bir fırlatma tarihi verilmedi. Ancak NASA ve Starlab'ın geliştiricileri dört kişilik ticari istasyonun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) faaliyetlerine son vermesinin beklendiği 2030 yılından önce faaliyete geçmesini istiyorlar (ancak bu emeklilik tarihi de kesinleşmiş değil). Voyager Space Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dylan Taylor yaptığı açıklamada, SpaceX’i mevcut başarılarından ötürü seçtiklerini söyledi. SpaceX’in henüz başarılı bir fırlatma süreci gerçekleştirememiş olan dev Starship roketi, Starlab’ı tek bir fırlatmada yörüngeye taşıyacak.
O zamandan bu yana işler biraz değişti. Örneğin, Northrop Grumman kendi istasyonu üzerindeki çalışmalarını durdurmaya ve Avrupa havacılık devi Airbus'ı da bünyesine katan Voyager Space ekibine katılmaya karar verdi. Voyager ve Airbus, Starlab istasyonunu inşa edecek ve işletecek olan Starlab Space LLC adlı bir ortak girişim kurdu.
SpaceX Starship
Son olarak ISS konusunda güncel bilgi sahibi olmayanlar için NASA, yörünge istasyonunun bu on yılın sonuna kadar hizmet dışı bırakılmasını planlıyor. ISS doğrudan bir ikame olmadan devre dışı kalsa bile, Çin hala uzay istasyonuna sahip olacak ve NASA, Ay'ın yörüngesinde Lunar Gateway'e sahip olacak, böylece uzayda hala bir insan varlığı olacak. Bununla birlikte, Starlab'ın fırlatılması uzaydaki insan sayısını daha da arttıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.