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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak

    Voyager Space ve Airbus, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) hizmet dışı bırakılmadan önce Starlab adındaki ticari uzay istasyonunun yörüngeye çıkmasını istiyor. İstasyonu ise SpaceX fırlatacak.
    SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Voyager Space ve Airbus, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) hizmet dışı bırakılmadan önce ticari bir uzay istasyonunun alçak Dünya yörüngesine çıkmasını amaçlayan Starlab Space adlı bir ortak girişim üzerinde çalışıyor. Starlab özel uzay istasyonu projesinin arkasındaki ekip yaptığı açıklamada fırlatma için SpaceX'in dev Starship roketini seçtiklerini duyurdu.

    Ticari uzay istasyonu Starlab geliyor

    Bugünkü duyuruda hedef bir fırlatma tarihi verilmedi. Ancak NASA ve Starlab'ın geliştiricileri dört kişilik ticari istasyonun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) faaliyetlerine son vermesinin beklendiği 2030 yılından önce faaliyete geçmesini istiyorlar (ancak bu emeklilik tarihi de kesinleşmiş değil). Voyager Space Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dylan Taylor yaptığı açıklamada, SpaceX’i mevcut başarılarından ötürü seçtiklerini söyledi. SpaceX’in henüz başarılı bir fırlatma süreci gerçekleştirememiş olan dev Starship roketi, Starlab’ı tek bir fırlatmada yörüngeye taşıyacak.

    SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Aslında NASA birkaç yıldır özel istasyonların geliştirilmesini teşvik ediyor, böylece astronotları ISS gittikten sonra alçak Dünya yörüngesinde yaşayacak ve çalışacak bir yere sahip olmaya devam edecekler. Aralık 2021'de ajans Blue Origin, Nanoracks (Voyager Space'in bir parçası) ve Northrop Grumman’a ticari uzay istasyonu konseptlerini olgunlaştırmalarına yardımcı olmak için toplam 415 milyon dolar verdiğini duyurmuştu. NASA'nın ayrıca kendi özel istasyonu üzerinde çalışan Axiom Space ile de ayrı bir anlaşması bulunuyor.

    O zamandan bu yana işler biraz değişti. Örneğin, Northrop Grumman kendi istasyonu üzerindeki çalışmalarını durdurmaya ve Avrupa havacılık devi Airbus'ı da bünyesine katan Voyager Space ekibine katılmaya karar verdi. Voyager ve Airbus, Starlab istasyonunu inşa edecek ve işletecek olan Starlab Space LLC adlı bir ortak girişim kurdu.

    SpaceX Starship

    SpaceX, Starship ile ticari uzay istasyonu Starlab’ı fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Starship, SpaceX'in insanlığın Ay ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için geliştirdiği yeni nesil ulaşım sistemi konumunda. Araç 2023 yılında iki kez test uçuşuna çıktı ve iki kere havada infilak etti. Kısa süre içinde üçüncü test uçuşuna da çıkması bekleniyor. 122 metre uzunluğundaki Starship, 150 tona kadar alçak Dünya yörüngesine taşıma kapasitesine sahip, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket niteliğinde.

    Son olarak ISS konusunda güncel bilgi sahibi olmayanlar için NASA, yörünge istasyonunun bu on yılın sonuna kadar hizmet dışı bırakılmasını planlıyor. ISS doğrudan bir ikame olmadan devre dışı kalsa bile, Çin hala uzay istasyonuna sahip olacak ve NASA, Ay'ın yörüngesinde Lunar Gateway'e sahip olacak, böylece uzayda hala bir insan varlığı olacak. Bununla birlikte, Starlab'ın fırlatılması uzaydaki insan sayısını daha da arttıracaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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