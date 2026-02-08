Giriş
    Elon Musk, Ay'a odaklanmak için Mars planlarını erteledi

    SpaceX’in Mars planlarını ertelediği ve odağını NASA için yürütülen Ay görevlerine kaydırdığı öne sürüldü. Şirketin 2027’de insansız Ay inişini hedeflediği belirtiliyor.

    Elon Musk, Ay'a odaklanmak için Mars planlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, uzun süredir gündemde olan Mars hedeflerinde önemli bir revizyona gitti. Şirketin 2026’da Kızıl Gezegen’e ulaşma planlarını erteleyerek odağını NASA için yürütülen Ay görevlerine çevirdiği öğrenildi. Konuya yakın kaynaklara göre SpaceX, yatırımcılarına Ay’a inişi önceliklendireceğini ve Mars yolculuğunun daha ileri bir tarihe bırakılacağını bildirdi.

    Bu kapsamda şirket, insansız bir Ay inişi için Mart 2027’yi hedefliyor. Planlanan görevde herhangi bir astronot bulunmayacak ve iniş, SpaceX’in geliştirdiği Starship aracıyla gerçekleştirilecek. Ancak bu takvimin oldukça iddialı olduğu, hedefe ulaşabilmek için Starship’in sık aralıklarla fırlatılması ve yörüngede yakıt ikmali kabiliyetinin başarıyla kanıtlanması gerektiği vurgulanıyor.

    Yapay zeka ve finansman hamlesi

    SpaceX’in strateji değişikliği, şirketin uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri kurma planlarını hızlandırmasıyla aynı döneme denk gelmiş gibi görünüyor. Bilindiği üzere SpaceX, yine Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI’ı satın almış ve toplam değerleme 1,25 trilyon dolar seviyesine yükselmişti. SpaceX’in ayrıca en erken bu yaz bir halka arz (IPO) gerçekleştirebileceği de kulislerde konuşuluyor.

    Elon Musk, birleşmeyi duyurduğu şirket içi notta SpaceX’in Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı hedeflediğini de açıkça ortaya koydu. Musk, Ay’ın yalnızca geçici bir durak değil, daha derin uzay keşifleri için bir üs olarak konumlandırıldığını belirtti. Musk’a göre uzayda kurulacak veri merkezlerinden elde edilecek kapasite ve gelir, hem Ay’daki üsleri hem de uzun vadede Mars’ta bir uygarlık kurulmasını mümkün kılacak.

    Artemis programının bel kemiği

    Elon Musk, Ay'a odaklanmak için Mars planlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile anlaşarak Starship’in özel bir versiyonunun Artemis programı kapsamında Ay’a astronot taşıyacak şekilde geliştirilmesini istemişti. Bu plan, Starship’in Ay yörüngesinde NASA aracına kenetlenmesini, mürettebatı almasını ve ABD’li astronotları Ay yüzeyine indirmesini öngörüyor. Ay’a yeniden insanlı iniş, Artemis programının en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.

    SpaceX, NASA’dan aldığı milyarlarca dolarlık fonu, tamamen yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan Starship roketinin geliştirilmesinde kullandı. Ancak NASA cephesinde SpaceX’in ilerleme hızına yönelik memnuniyetsizlik de zaman zaman dile getirildi. Hatta NASA, SpaceX’e alternatifler aramaya da başlamıştı. Alternatifler arasındaki en güçlü rakip ise Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin. Blue Origin, kendi basitleştirilmiş Ay iniş sistemiyle SpaceX’i geçmeyi hedefliyor. Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada yörünge altı uzay turizmi faaliyetlerine ara vererek Ay projelerine odaklanacağını duyurdu. Dolayısıyla odağın artık tamamen Ay’a çevrilmesi şaşırtıcı değil.

    NASA’nın mevcut yöneticisi Jared Isaacman da Senato’daki onay sürecinde, SpaceX ve Blue Origin arasındaki rekabeti memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. NASA ise en erken Mart ayında Artemis 2 göreviyle astronotları Ay’ın etrafında uçurmayı planlıyor. Bu görev, 2028’de SpaceX veya Blue Origin ile gerçekleştirilebilecek olası bir insanlı Ay inişinin önünü açacak kritik bir adım olarak görülüyor.

