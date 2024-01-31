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    Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor

    Bir SpaceX mühendisi, şirketin dünya genelinde yüksek hızlı internet sağlamak için Starlink takımyıldızı üzerinden 9.000 lazerden oluşan bir filoyu nasıl kullandığını aktardı.
    Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor Tam Boyutta Gör
    Starlink, müşterilere yüksek hızlı internet ışınlamak için radyo dalgalarını kullansa da SpaceX, gecikme süresini azaltmak ve sistemin küresel kapsama alanını geliştirmek için şirketin uydularını bir "lazer bağlantı" sistemiyle donatıyor. Bir SpaceX mühendisinin yaptığı açıklamaya göre SpaceX'in Starlink için kullandığı lazer sistemi müşterilere günde 42 petabayttan fazla veri sağlıyor. Bu da 42 milyon gigabayt anlamına geliyor.

    Günde 42 petabayt veri

    Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX mühendisi Travis Brashears optik ve ışık alanındaki en son gelişmelere odaklanan SPIE Photonics West etkinliğinde yaptığı açıklamada "Her gün 9.000 lazer üzerinden saniyede terabitin üzerinde veri aktarıyoruz. Aslında Starlink'teki tüm kullanıcılarımıza lazerler üzerinden iki saatlik bir zaman diliminde hizmet veriyoruz." dedi. Bununla birlikte etkinlikte Starlink abone sayısının 2.3 milyonu geçtiği de açıklandı.

    Brashears'ın sunumuna göre uydular sürekli olarak lazer bağlantıları oluşturuyor ve bu da günde yaklaşık 266.141 "lazer edinimi" ile sonuçlanıyor. Ancak bazı durumlarda bağlantılar haftalarca sürdürülebiliyor ve hatta 200 Gbps'ye kadar iletim hızlarına ulaşabiliyor. Teknik zorluklara rağmen şirket, %99'un üzerinde bir lazer "bağlantı çalışma süresi" elde edildiğini söylüyor.

    Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor Tam Boyutta Gör
    Brashears sunumu sırasında lazer sisteminin Antarktika'daki bir Starlink çanağına yaklaşık yedi farklı yoldan nasıl veri ulaştırabildiğini gösteren bir slayt da gösterdi. "Bu rotaları milisaniyeler içinde dinamik olarak değiştirebiliyoruz. Yani yer istasyonuna giden bir yolumuz olduğu sürece, %99,99 çalışma süresine sahip olacaksınız. Bu yüzden oraya mümkün olduğunca çok sayıda düğüm yerleştirmek önemli" diye ekledi.

    Şu anda yörüngede bulunan Starlink uydularının çoğu "Gen 3" lazer bağlantı tasarımını kullanıyor. Ancak kısa süre önce şirket teknolojiyi yeni bir "Gen 4" modeliyle yükseltti. SpaceX, haftada yaklaşık 200 ünite üretebiliyor, ancak maliyetleri düşürmek için şirket sensörler ve aktüatörler de dahil olmak üzere hazır bileşenler kullanıyor. SpaceX ayrıca tüm bileşenlerin parçalanabilir olduğundan ve bir Starlink uydusu emekliye ayrılıp Dünya atmosferine girdiğinde geride hiçbir iz bırakmayacağından emin olmak zorunda kaldı.

    SpaceX gelecekte lazer sistemini genişletmeyi planlıyor. Şirket ayrıca uydu lazerlerini veri iletmek üzere doğrudan Dünya yüzeyindeki terminallere ışınlamayı da araştırıyor. Ancak Brashears, teknolojiyi etkinleştirmek için "daha derin bir çalışmanın" gerekli olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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