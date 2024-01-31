Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor

Tam Boyutta Gör Starlink, müşterilere yüksek hızlı internet ışınlamak için radyo dalgalarını kullansa da SpaceX, gecikme süresini azaltmak ve sistemin küresel kapsama alanını geliştirmek için şirketin uydularını bir "lazer bağlantı" sistemiyle donatıyor. Bir SpaceX mühendisinin yaptığı açıklamaya göre SpaceX'in Starlink için kullandığı lazer sistemi müşterilere günde 42 petabayttan fazla veri sağlıyor. Bu da 42 milyon gigabayt anlamına geliyor.

Günde 42 petabayt veri

Tam Boyutta Gör SpaceX mühendisi Travis Brashears optik ve ışık alanındaki en son gelişmelere odaklanan SPIE Photonics West etkinliğinde yaptığı açıklamada "Her gün 9.000 lazer üzerinden saniyede terabitin üzerinde veri aktarıyoruz. Aslında Starlink'teki tüm kullanıcılarımıza lazerler üzerinden iki saatlik bir zaman diliminde hizmet veriyoruz." dedi. Bununla birlikte etkinlikte Starlink abone sayısının 2.3 milyonu geçtiği de açıklandı.

Brashears'ın sunumuna göre uydular sürekli olarak lazer bağlantıları oluşturuyor ve bu da günde yaklaşık 266.141 "lazer edinimi" ile sonuçlanıyor. Ancak bazı durumlarda bağlantılar haftalarca sürdürülebiliyor ve hatta 200 Gbps'ye kadar iletim hızlarına ulaşabiliyor. Teknik zorluklara rağmen şirket, %99'un üzerinde bir lazer "bağlantı çalışma süresi" elde edildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Brashears sunumu sırasında lazer sisteminin Antarktika'daki bir Starlink çanağına yaklaşık yedi farklı yoldan nasıl veri ulaştırabildiğini gösteren bir slayt da gösterdi. "Bu rotaları milisaniyeler içinde dinamik olarak değiştirebiliyoruz. Yani yer istasyonuna giden bir yolumuz olduğu sürece, %99,99 çalışma süresine sahip olacaksınız. Bu yüzden oraya mümkün olduğunca çok sayıda düğüm yerleştirmek önemli" diye ekledi.

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Şu anda yörüngede bulunan Starlink uydularının çoğu "Gen 3" lazer bağlantı tasarımını kullanıyor. Ancak kısa süre önce şirket teknolojiyi yeni bir "Gen 4" modeliyle yükseltti. SpaceX, haftada yaklaşık 200 ünite üretebiliyor, ancak maliyetleri düşürmek için şirket sensörler ve aktüatörler de dahil olmak üzere hazır bileşenler kullanıyor. SpaceX ayrıca tüm bileşenlerin parçalanabilir olduğundan ve bir Starlink uydusu emekliye ayrılıp Dünya atmosferine girdiğinde geride hiçbir iz bırakmayacağından emin olmak zorunda kaldı.

SpaceX gelecekte lazer sistemini genişletmeyi planlıyor. Şirket ayrıca uydu lazerlerini veri iletmek üzere doğrudan Dünya yüzeyindeki terminallere ışınlamayı da araştırıyor. Ancak Brashears, teknolojiyi etkinleştirmek için "daha derin bir çalışmanın" gerekli olduğunu söylüyor.

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