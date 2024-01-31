Starlink’in lazer sistemi günde 42 milyon GB aktarıyor

Brashears'ın sunumuna göre uydular sürekli olarak lazer bağlantıları oluşturuyor ve bu da günde yaklaşık 266.141 "lazer edinimi" ile sonuçlanıyor. Ancak bazı durumlarda bağlantılar haftalarca sürdürülebiliyor ve hatta 200 Gbps'ye kadar iletim hızlarına ulaşabiliyor. Teknik zorluklara rağmen şirket, %99'un üzerinde bir lazer "bağlantı çalışma süresi" elde edildiğini söylüyor.
Şu anda yörüngede bulunan Starlink uydularının çoğu "Gen 3" lazer bağlantı tasarımını kullanıyor. Ancak kısa süre önce şirket teknolojiyi yeni bir "Gen 4" modeliyle yükseltti. SpaceX, haftada yaklaşık 200 ünite üretebiliyor, ancak maliyetleri düşürmek için şirket sensörler ve aktüatörler de dahil olmak üzere hazır bileşenler kullanıyor. SpaceX ayrıca tüm bileşenlerin parçalanabilir olduğundan ve bir Starlink uydusu emekliye ayrılıp Dünya atmosferine girdiğinde geride hiçbir iz bırakmayacağından emin olmak zorunda kaldı.
SpaceX gelecekte lazer sistemini genişletmeyi planlıyor. Şirket ayrıca uydu lazerlerini veri iletmek üzere doğrudan Dünya yüzeyindeki terminallere ışınlamayı da araştırıyor. Ancak Brashears, teknolojiyi etkinleştirmek için "daha derin bir çalışmanın" gerekli olduğunu söylüyor.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.