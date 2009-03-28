Sparkle özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini gösterdi

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Geçtiğimiz günlerde Calibre serisi GeForce GTS 250 modelini tanıtan Sparkle, GeForce GTX 260'ın da özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan firmanın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve ilk etapta soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Referans tasarımda kullanılan standart soğutucuya kıyasla kartın daha serin çalışmasını sağladığı belirtilen özel soğutucusuna ek olarak kartı üzerindeki asıl değişikliklerin baskılı devre tasarımında olduğu belirtiliyor. vGPU ve vMem için eklenen ekstra fazların yanı sıra Japon kapasitörler ile kartın stabilitesinin ve hız aşırtma başarımının arttırıldığı belirtiliyor.

Saat hızları itibariyle Nvidia'nın belirlediği referans değerlere sadık kalan Sparkle'ın yeni modeli 576MHz GPU, 1242MHz paralel işlemci ve 1998MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 448-bit bellek veri yolu desteği, 216x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellekle gelen ekran kartı ayrıca Triple SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor.

Sparkle'ın yakın zamanda satışına başlaması beklenilen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.