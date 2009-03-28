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Sparkle özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,3b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle özel tasarımlı GeForce GTX 260 modelini gösterdi
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Geçtiğimiz günlerde Calibre serisi GeForce GTS 250 modelini tanıtan Sparkle, GeForce GTX 260'ın da özel tasarımlı yeni bir versiyonunu hazırladı. Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan firmanın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve ilk etapta soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Referans tasarımda kullanılan standart soğutucuya kıyasla kartın daha serin çalışmasını sağladığı belirtilen özel soğutucusuna ek olarak kartı üzerindeki asıl değişikliklerin baskılı devre tasarımında olduğu belirtiliyor. vGPU ve vMem için eklenen ekstra fazların yanı sıra Japon kapasitörler ile kartın stabilitesinin ve hız aşırtma başarımının arttırıldığı belirtiliyor.

Saat hızları itibariyle Nvidia'nın belirlediği referans değerlere sadık kalan Sparkle'ın yeni modeli 576MHz GPU, 1242MHz paralel işlemci ve 1998MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 448-bit bellek veri yolu desteği, 216x paralel işlem birimi ve 896MB GDDR3 bellekle gelen ekran kartı ayrıca Triple SLI, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor.

Sparkle'ın yakın zamanda satışına başlaması beklenilen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Rusty 10 yıl
braketi neden çift slot yapmamışlar ki?Hangar girişi gibi olmuş o kısım.
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575m 10 yıl
Sizin özelden anladığınız nedir.Özel soğutucu demiyor haberde özel tasarım diyor.Hatta belki görüntü olarak klasik Nvidia soğutucusu gibi görünse de altında farklı bir soğutucu yatabilir,zira standart tasarımdan daha serin çalıştığı belirtiliyor.Bu kart overclock için üretilmiş. Remlere ve gpuya volt verilecek şekilde düzenlenmiş. Japaon katı kapasitör kullanılmış.Fazladan güç ihtiyacını karşılamak için faz eklenmiş.Daha ne bekliyosunuz bir karttan, süperman çıkartması mı? He IceQ gibi janjanlı bir soğutucu yapsa yada Zotac gibi bol bol reklam, iyi marka olacak Sparkle. Sparkle kendi segmentinde en iyi fiyat perfromansa sahip birkaç üreticiden biri.
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muratsen87 10 yıl
bu kart gtx275'in çıkmasıyla beraber çok ucuzlayacaktır, bu yaz gtx260'ın yazı olacak
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MissYou 10 yıl
tasarım hoş duruyor.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: iremmurat

bu kart gtx275'in çıkmasıyla beraber çok ucuzlayacaktır, bu yaz gtx260'ın yazı olacak

dostum sende yaza bi kart alacak gibi duruyon hani

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emrozdmr2 10 yıl
amma da özel bir tasarım imiş, çok mu uğraşmılar bunu 'özel' tasarlamak için :S
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` quaD. 10 yıl
Hiçte Özel Değil Sadece Önünü Açmışlar...
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adilazimdegilx 10 yıl
Calibre kartlar çıkmaya devam ediyor ama Sparkle'ın Calibre adı altında olmayan kartları daha çok fiyatıyla dikkat çekiyor. En ucuz GTX260lardan biri olarak çıkacağını düşünüyorum.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Nesi özel bunu
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sinanozk 10 yıl
özel tasarım mı? :DDDDD
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ahmetkep 10 yıl
calibre tarzı çıkarmıyolarmı artık?
sparkle iyidir .fiyatı diğer firmalara göre uygundur.
yalnız bu tasarım özel tasarım olmaktan çıktı.standart bir tasarım oldu.çok değişik bir şekli yok açıkçası.
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max975 10 yıl
yani uygun fiyat olmadıktan sonra 275 daha iyi olur.
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