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Sparkle'dan Dual Fly soğutmalı GeForce 9600GT Calibre P960

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
27,6b
1
90
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Calibre serisi ekran kartları ile önemli bir fan kitlesi edinmeyi başaran Sparkle hazırladığı yeni ekran kartı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İlk detaylarını Cebit haberlerimiz esnasında verdiğimiz firmanın Calibre serisi dahilinde hazırladığı GeForce 9600GT temelli yeni ekran kartı farklılaştırılan detayları ile öne çıkma konusunda sıkıntı yaşamayacak gibi. Sparkle, GeForce 9600GT temelli Calibre P960 üzerinde gelişmiş bir soğutucu kullanmış. Çift fanlı olan soğutucu ayrıca ısı aktarım boruları ile desteklenmiş durumda. Kullanılan özel soğutucunun asıl dikkat çeken yanı size fan pozisyonun ayarlanabilir olması. Bu sayede çok dahe verimli soğutma performansının elde edilmesi amaçlanmış. Gelen bilgilere göre özel soğutucu ile grafik işlemci 10 derece, bellekler ise yaklaşık 2 derece daha serin çalışabiliyor. Ayrıca kasa içi hava sıcaklığı 4.66 derece düşürülebiliyor. Soğutucunun yarattığı gürültünün ise 29dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor. Siayh PCB tasarımı ile dikkat çeken ayrıca kaslı bir yapıya sahip olan Calibre P960, ayrıca Sparkle'ın patentli teknolojisi olan VGA Rectifier Technology (VRT) ile PCB'den kaynaklanan bozulmayı elemine ederek daha kesin görüntü ve dengeli sinyal kalitesi elde edilmesini amaçlıyor. Katı kapasitörleri ve HDMI desteğiyle de dikkat çekici olan ürün üzerinde 512MB GDDR3 bellek yer alıyor. Kartın saat hızları ise gpu için 700MHz, shader birimi için 1850MHz ve bellekler için ise 2000MHz olarak belirlenmiş durumda. Kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen Sparkle Calibre P960'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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espada1 11 yıl
Bu kart cidden sağlam tam o.c lik...
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levyeli 11 yıl
soğutucu cidden de güzel görünüyor önümüz yaz ve böleleri lağzım baya.
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Ce5uR 11 yıl
Soğutma hep güzel oluyor saten Sparkle firmasinin ürünlerinde , tabi fiyati daha güzel.
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husnuyildiran 11 yıl
yaa harbiden helal olsun adamlar işi biliyor oc ciler bu kartı kaçırmaz herhalde calibre serisinin bütün kartları çok seksi ama bu gerçekten başka
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Firienholt 11 yıl
kart çok güzel görünüyor
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1nvdr 11 yıl
Güzelmiş
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scot 11 yıl
şimdiye kadar ki yapılmış en estetik kart bence
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ozan301 11 yıl
Bu karta bu soğutucu fazla değil mi ki?
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N@Name 11 yıl
harika duruyor ama 9600GT için biraz fazla değilmi bu soğutucu
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Karizmatör 11 yıl
Sparkle iyi iş çıkarmış gibi gözüküyor.
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old_glory 11 yıl
ya off Allahım ya bu sparkle işi biliyor
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