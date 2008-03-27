Sparkle'dan Dual Fly soğutmalı GeForce 9600GT Calibre P960

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Calibre serisi ekran kartları ile önemli bir fan kitlesi edinmeyi başaran Sparkle hazırladığı yeni ekran kartı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İlk detaylarını Cebit haberlerimiz esnasında verdiğimiz firmanın Calibre serisi dahilinde hazırladığı GeForce 9600GT temelli yeni ekran kartı farklılaştırılan detayları ile öne çıkma konusunda sıkıntı yaşamayacak gibi. Sparkle, GeForce 9600GT temelli Calibre P960 üzerinde gelişmiş bir soğutucu kullanmış. Çift fanlı olan soğutucu ayrıca ısı aktarım boruları ile desteklenmiş durumda. Kullanılan özel soğutucunun asıl dikkat çeken yanı size fan pozisyonun ayarlanabilir olması. Bu sayede çok dahe verimli soğutma performansının elde edilmesi amaçlanmış. Gelen bilgilere göre özel soğutucu ile grafik işlemci 10 derece, bellekler ise yaklaşık 2 derece daha serin çalışabiliyor. Ayrıca kasa içi hava sıcaklığı 4.66 derece düşürülebiliyor. Soğutucunun yarattığı gürültünün ise 29dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor. Siayh PCB tasarımı ile dikkat çeken ayrıca kaslı bir yapıya sahip olan Calibre P960, ayrıca Sparkle'ın patentli teknolojisi olan VGA Rectifier Technology (VRT) ile PCB'den kaynaklanan bozulmayı elemine ederek daha kesin görüntü ve dengeli sinyal kalitesi elde edilmesini amaçlıyor. Katı kapasitörleri ve HDMI desteğiyle de dikkat çekici olan ürün üzerinde 512MB GDDR3 bellek yer alıyor. Kartın saat hızları ise gpu için 700MHz, shader birimi için 1850MHz ve bellekler için ise 2000MHz olarak belirlenmiş durumda. Kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenen Sparkle Calibre P960'ın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.