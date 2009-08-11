Speed Fan 4.39 kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz sistem araçlarından birisi olan Speed Fan uygulamasının 4.39 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınşandı. Kullanıcıların sistem voltaj değerlerini, fan dönüş hızlarını ve sıcaklık değerlerini takiğ edebildikleri Speed Fan uygulamasının yeni versiyonun yine çok sayıda güncelleme bulunuyor. SuperMicro PWS-865-PQ PSU, Winbond W83795G ve SMSC EMC1402 ile Winbond W83793G gibi farklı sensörlere yönelik takip ve voltaj okuma desteğinin eklendiği Speed Fan 4.39, SCSI ve SATA hard disk SMART erişimine de destek veriyor.

Speed Fan 4.39 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.