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Speed Fan 4.39 kullanıma sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,9b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Speed Fan 4.39 kullanıma sunuldu
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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı ücretsiz sistem araçlarından birisi olan Speed Fan uygulamasının 4.39 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınşandı. Kullanıcıların sistem voltaj değerlerini, fan dönüş hızlarını ve sıcaklık değerlerini takiğ edebildikleri Speed Fan uygulamasının yeni versiyonun yine çok sayıda güncelleme bulunuyor. SuperMicro PWS-865-PQ PSU, Winbond W83795G ve SMSC EMC1402 ile Winbond W83793G gibi farklı sensörlere yönelik takip ve voltaj okuma desteğinin eklendiği Speed Fan 4.39, SCSI ve SATA hard disk SMART erişimine de destek veriyor.

Speed Fan 4.39 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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eneshatipoglu 10 yıl
yaptım sonunda % 40a getırdım fan hızını cok sessız oldu ama sıcaklık arttı bıras ama osnra otomatk kendı gene cıkyıo eskı hızına full hızda calısıyor gene ses yapıor
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eneshatipoglu 10 yıl
arkdaslar programu kurdum bnm zalman 9700nt ıcın sırf cok seslı calısodu ve cpu fan rpm yazan yerde 2909 rpm gıbı deger cıktı bu deger cokmu fazla kı bana ole gelıor fanım yuksek devırde calısıo yanı cok seslı bılgısayarın yanında durulmuyor bu programdan dusuremedım fan hızını nası yapıoruz anlatırmısın bı acaba :) tesekkurler
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muhimmat 10 yıl
Arkadaşlar her ekran kartında ısı sensörü var mı acaba ? x1550 kartım var sıcaklık değerlerini göremiyorum.
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XenonMan58 10 yıl
evet kullanışlı bir program teşekkürler...
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Tatar* 10 yıl
Haber için teşekkürler
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