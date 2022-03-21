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    SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı Çözümleri’nin lansmanı 30 Mart'ta yapılacak

    Tayftech, “Daha iyi, daha hızlı internet” mottosu kapsamında geliştirdiği SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı Çözümleri’ni 30 Mart’ta tanıtacak.                     
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    SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı Çözümleri 30 Mart'ta tanıtılacak

    İnternet hızlandırma ve ağ performansı iyileştirme teknolojilerine odaklanan Tayf İleri Teknoloji Hizmetleri A.Ş., “Daha iyi, daha hızlı internet” mottosu ile SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı çözümlerinin Türkiye Lansmanı’nı 30 Mart’ta İstanbul Marriott Hotel Asia Ataşehir’de gerçekleştireceğini duyurdu. Lansmanda bugüne kadar gerçekleştirilmiş en güçlü, en çarpıcı internet hızlandırma sonuçlarının canlı performans testleri gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

    Günümüzde bulut teknolojileri ve mobil veri trafiği nedeniyle sürekli artan bant genişliği taleplerinin karşılanamaması, internet trafiğinde sıkışıklık ve tıkanmalara yol açmakta, veri transferi sürekli yavaşlamakta ve bozulmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu 80’den fazla ülkede kablolu ve kablosuz ağ kapasitesi sorunları nedeniyle bant genişliği ve hız sorunları artarak büyümektedir.

    Bu noktada, en yaygın ve güvenilir veri transfer protokolü olarak internet trafiğinin omurgası konumundaki TCP’nin Layer4 Transport katmanında hızlandırılması, yenilikçi ve yüksek katma değerli teknolojiler olarak kabul ediliyor. 

    SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı Çözümleri 30 Mart'ta tanıtılacak
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    SpeedUpBOX, gönderici bilgisayarın işletim sisteminden bağımsız olarak TCP trafiğini hızlandıran bir LAN cihazı olarak sahaya çıkıyor ve kapasitenin üzerinde bağlantı talebi nedeniyle sıkışıklık ve tıkanıklık oluşan kablolu ya da kablosuz ağlarda TCP trafiğini hızlandırarak “paket kaybı”, “bağlantı kalitesinde bozulma” ve “gecikme” gibi yaygın internet problemlerine çözüm sunacağını vaat ediyor. 

    SpeedUpBOX, internet bağımlı çalışan her ölçekte IT sistemlerinde herhangi bir yatırım veya revizyon gerektirmeksizin bireysel kullanıcıdan kamuya, bankalardan turizm işletmelerine, e-ticaretten sağlık kuruluşlarına kadar geniş bir pazarda internet kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor.

    “Türkiye’den Global Liderlik Yolculuğuna” vizyonu ile gerçekleşecek lansmanda, SpeedUpBOX İnternet Hızlandırıcı inovatif çözümlerin canlı performans testleri sektörün önde gelen profesyonelleriyle buluşacak.

    Bilgi ve katılım için:

    www.tayftech.com

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 4 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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