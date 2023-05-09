İnternet hızlandırma nasıl yapılır? En iyi 5 internet hızlandırıcı

- İnternet hızlandırma yolları (PC) ⚡️
- 1️⃣ Modeminizi daha iyi bir yere taşıyın
- 2️⃣ WiFi frekans bandını değiştirin
- 3️⃣ Modeminizin antenlerini ayarlayın
- 4️⃣ WiFi ağını genişletin
- 5️⃣ WiFi frekans kanalını değiştirin
- 6️⃣ Modem yazılımını güncelleyin
- 7️⃣ Gereksiz bağlantıları kesin
- Telefonda internet hızlandırma 📲
- En iyi internet hızlandırıcı programlar ⬆️
- İnternet neden yavaşlar ❓
- Yorumlar
Ev interneti veya telefonunuzun interneti yavaş mı? Bağlantı kesintileri, darboğaz, video izleme ve indirmelerde yavaşlama, düşük hızlar, yaygın olarak görülen internet sorunlarıdır. İnternetinizin yavaş olması her zaman İSS’nizin hatası değildir. Evet, internet servis sağlayıcınızın verdiği modemin hızda etkisi büyüktür, ihtiyacınız olan hızı karşılamıyor olabilir. Peki, internet hızlandırma yolları neler? Bu rehber yazıda hem evdeki interneti hem de telefonda internet hızlandırma için yapmanız gerekenleri adım adım anlatıyoruz. Ayrıca Windows 10 için en iyi internet hızlandırıcı programları da burada bulacaksınız.
İnternet hızlandırma yolları (PC) ⚡️
1️⃣ Modeminizi daha iyi bir yere taşıyın
WiFi sinyalleri bir yere kadar gidebilir ve duvarlar, katlar, mobilyalar, cihazlar, temelde herhangi bir büyük fiziksel obje tarafından sinyaller kesilebilir veya engellenebilir.
Kablosuz telefonlar, bebek monitörleri, mikrodalga fırınlar, Bluetooth hoparlörler gibi başka cihazlardan gelen radyo dalgalarıyla da kablosuz ağ sinyalleri kesilebilir. Bu nedenle modem veya router’ı evinizin alanının bir ucuna yerleştirdiğinizde diğer uçta WiFi ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Yönlendiriciniz için en iyi yer, interneti en sık kullandığınız yere yakın, merkezî ve yüksek bir konumdur. Modeminizi kesinlikle bir dolaba koymayın.
2️⃣ WiFi frekans bandını değiştirin
Kablosuz modemler, iki radyo frekansı bandında çalışır: 2.4GHz ve 5GHz. Bağlantılarınız için kullandığınız bant, modeminizden farklı mesafelerde kablosuz ağ hızlarını ve WiFi sinyal gücünü etkileyebilir. Hangi Wi-Fi frekans bandında olursanız olun, geçici parazit yaşayabilirsiniz.
2.4GHz bandı, en yaygın WiFi bağlantısıdır. WiFi dışında başka kablosuz iletişimler için kullanılır. Bu nedenle bu frekanstaki yayın araçları oldukça fazladır. Bu bantta hız düşük olabilir ancak menzil uzundur. 5GHz bandı, daha yüksek hızlar sunar ancak daha kısa menzile sahiptir. Oyun konsolu, PC, akıllı telefon ve tablet, Smart TV’niz için 5GHz bandı tercih edebilirsiniz. Akıllı hoparlör, akıllı ev cihazları, güvenlik kameraları için 2.4GHz bandı tercih edilebilir.
3️⃣ Modeminizin antenlerini ayarlayın
4️⃣ WiFi ağını genişletin
Modeminiz en iyi konumda olmasına rağmen evinizin belli alanlarında hız veya bağlantı sorunları yaşamaya devam ediyorsanız, ağınızın kapsama alanını genişletmeniz gerekebilir.
Ağınızın erişimini artırmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı cihaz vardır. WiFi güçlendiriciler, modeminizle internetin zayıf çektiği yer arasında konumlanıp, mevcut WiFi sinyallerini yükseltir ya da yeniden dağıtır. Kablolu erişim noktaları, modeminize Ethernet kablosuyla bağlanır. WiFi güçlendiriciye benzer şekilde kablosuz ve LAN sinyallerini modeminizin bir uzantısı olarak dağıtabilir. Menzil genişleticiler de işinize yarayabilir. Ya Ethernet yoluyla modeminize bağlar ve prize takarsınız. Ya da daha iyi WiFi bağlantısı istediğiniz yere takarsınız, internet sinyalleri elektrik kablolarınızdan geçer. Mesh WiFi sistemleri de bir başka seçenektir.
5️⃣ WiFi frekans kanalını değiştirin
6️⃣ Modem yazılımını güncelleyin
Modem, internet servis sağlayıcınız tarafından verildiyse, muhtemelen yazılımı günceldir. Ancak modemi kendiniz aldıysanız, güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var. Modemin de yazılımı vardır ve üreticisi, sinir bozucu hataları ortadan kaldıran, güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler yayınlar. Yazılımı güncel tutmak, performans ve güvenlik için büyük önceliktir. Birçok yeni modemde otomatik yazılım güncelleme özelliği var. Modem arayüzüne girip otomatik güncellemelerin açık olup olmadığını bakın.
7️⃣ Gereksiz bağlantıları kesin
Bant genişliğiniz azalıyorsa, kullanılmayan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz gereki. Ağınıza bağlı tüm cihazların kullanımda olduğundan emin olmalısınız. Gerekli olmayan cihazların bağlantısını kesmenin en hızlı yolu, WiFi şifresini değiştirmek ve modemi yeniden başlatmaktır. Bu işlemden sonra kullanmakta olduğunuz her cihazda yeni parola ile ağınıza tekrar giriş yapmanız gerekecek. Bu yöntem, telefonun arka planda güncelleme indirmesi gibi tüm gereksiz bağlantıları sonlandırır.
Telefonda internet hızlandırma 📲
Telefonda internet hızı nasıl artırılır adım adım görelim 👇🏻
- Önbelleği temizleyin.
- Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Uygulamalar için otomatik güncellemeleri kapatın.
- Farklı tarayıcı ve lite uygulamaları kullanın.
- Ağ ayarlarını sıfırlayın.
- DNS değiştirme uygulamalarını kullanın.
En iyi internet hızlandırıcı programlar ⬆️
- Auslogics BoostSpeed Free
- Ashampoo Internet Accelerator
- Advanced SystemCare Ultimate
- NetSpot
- NetOptimizer
İnternet neden yavaşlar ❓
- Bant genişliğinizi tüketen programlar veya cihazlar
- Cihazınız ile modem (router) arasında çok fazla mesafe veya duvar olması
- Eski sürücüler veya modem yazılımı
- Çok fazla önbellek verisi
- Kırık veya arızalı Ethernet kablosu
Yavaş indirme hızları, web sitelerinin oldukça yavaş açılması veya hiç açılmaması, online oyunlarda gecikme, videonun duraksayarak ilerlemesi, tüm bunlar yavaş internet bağlantısının belirtileridir. Ağınızı, WiFi ağınızı, Ethernet bağlantınızı optimize ederek, modem ayarları ile uğraşmadan evdeki internet hızlandırma şansına sahipsiniz. Peki, evde internet nasıl hızlandırılır? İnterneti hızlandırmanıza yardımcı olacak ipuçları ile birlikte en popüler internet hızlandırıcı programlar burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah