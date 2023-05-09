İnternet hızlandırma nasıl yapılır? En iyi 5 internet hızlandırıcı

1️⃣ Modeminizi daha iyi bir yere taşıyın

WiFi sinyalleri bir yere kadar gidebilir ve duvarlar, katlar, mobilyalar, cihazlar, temelde herhangi bir büyük fiziksel obje tarafından sinyaller kesilebilir veya engellenebilir.

Kablosuz telefonlar, bebek monitörleri, mikrodalga fırınlar, Bluetooth hoparlörler gibi başka cihazlardan gelen radyo dalgalarıyla da kablosuz ağ sinyalleri kesilebilir. Bu nedenle modem veya router’ı evinizin alanının bir ucuna yerleştirdiğinizde diğer uçta WiFi ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Yönlendiriciniz için en iyi yer, interneti en sık kullandığınız yere yakın, merkezî ve yüksek bir konumdur. Modeminizi kesinlikle bir dolaba koymayın.