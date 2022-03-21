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    M2 işlemcili yeni MacBook Air'ın çıkışı 2022'nin ikinci yarısına ertelendi

    Apple'ın yeni tasarım, MagSafe şarj ve M2 işlemciyle güncellenmesi beklenen yeni MacBook Air'ın lansmanında takvim değişikliği yaptığı bildiriliyor.             
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    M2 işlemcili yeni MacBook Air'ın çıkışı yıl sonuna ertelendi
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    Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple'ın güncellenmiş MacBook Air'ın çıkışını 2022'nin sonlarına ertelediğini söyledi. Buna ek olarak yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların 2023'e kadar piyasaya sürülmeyeceği de gelen haberler arasında.

    Apple'ın ilk etapta M2 işlemci, MagSafe şarj desteği ve tamamen yeni bir tasarımla elden geçirilecek MacBook Air'ı 2021'in sonu veya 2022'nin başlarında piyasaya sürmeyi planladığı ancak bu takvimin yılın ikinci yarısına kaydırıldığı belirtiliyor.

    M2 işlemcili yeni MacBook Air'ın çıkışı yıl sonuna ertelendi
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    Ming-Chi Kuo da görüşlerini paylaşmıştı

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni MacBook Air'ın seri üretiminin bu yaz başlayacağına dair bir bilgi paylaşmıştı. Gurman bu yıl görebileceğimiz tek MacBook Pro güncellemesinin 13 inç ekran ve M2 işlemciyle donatılmış giriş seviyesi bir MacBook Pro olacağını düşünüyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 5 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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