Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı

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Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Setten de egçtiğimiz saatlerde yeni görseller paylaşıldı.

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Görsellere baktığımızda Spider-Man'in kostümünün biraz da olsa değiştiğini görebiliyoruz. Ayrıca dükkanın üzerinde yazdığına göre de film Noel döneminde geçecek. Son olarak görsellerde gördüğünüz çocuk ise Tom Holland'ın kardeşi Harry Holland. Filmdeki tam rolünün ne olduğu bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentilere göre Daredevil'ı canlandıran Charlie Cox, çekimlerini çoktan bitirmiş. Ancak resmi olarak oyuncunun ve karakterin filmde olduğu hâlâ onaylanmadı.

Eğer şu ana kadar çıkan söylentiler doğru olursa filmde, Tom Holland'ın dışında iki Spider-Man daha olacak. Söylentielre göre Spider-Man 3'ün ana oyuncuları dışında bu filme konuk olarak gelecek oyuncular şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

http://www.justjared.com/2021/01/16/tom-holland-suits-up-while-filming-spider-man-3-in-atlanta/

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