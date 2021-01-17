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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı

    Marvel Sinematik Evreni'ninde geçen Spider-Man serisinin üçüncü filmi şu sıralar çekimlere devam ediyor. Setten de Spider-Man'in de bulunduğu görseller paylaşıldı.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı
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    Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri şu anda devam ediyor. Setten de egçtiğimiz saatlerde yeni görseller paylaşıldı.

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    Görsellere baktığımızda Spider-Man'in kostümünün biraz da olsa değiştiğini görebiliyoruz. Ayrıca dükkanın üzerinde yazdığına göre de film Noel döneminde geçecek. Son olarak görsellerde gördüğünüz çocuk ise Tom Holland'ın kardeşi Harry Holland. Filmdeki tam rolünün ne olduğu bilinmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentilere göre Daredevil'ı canlandıran Charlie Cox, çekimlerini çoktan bitirmiş. Ancak resmi olarak oyuncunun ve karakterin filmde olduğu hâlâ onaylanmadı. 

    Eğer şu ana kadar çıkan söylentiler doğru olursa filmde, Tom Holland'ın dışında iki Spider-Man daha olacak. Söylentielre göre Spider-Man 3'ün ana oyuncuları dışında bu filme konuk olarak gelecek oyuncular şöyle: Jamie Foxx, Benedict CumberbatchTobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church.

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak ve şu anda çekimleri devam ediyor. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



    http://www.justjared.com/2021/01/16/tom-holland-suits-up-while-filming-spider-man-3-in-atlanta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    trustrank

    wqe

    13 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    20 saat önce
    Xandive

    damn

    20 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tobey li filmler çıtayı o kadar yükseğe koydu ki sonrasında gelen o kadar film ergen filmi olmaktan öteye gidemiyor maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Moueson 21 dk. ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    Bence bu psikolojik bir durum . Tam tersi olsaydı ilk spiderman filmi Tom hollandlı film olsaydı ondan sonra çıkan Tobeyli filme de böyle tepki gösterecektiniz. Çünkü siz ilk oynayan oyuncu ile örümcek adamı kafanızda eşleştirdiniz. O yüzden bu film oscarlik film olsa bile sizin gözünüzde asla ilk seriler gibi olmayacak.
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