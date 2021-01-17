Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu

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Geçtiğimiz günlerde başlayan WandaVision ve ardından gelecek olan diziler ile birlikte Marvel, dizi tarafında da bir şeyler sunarak evreni genişletecek. Bu dizilerden biri de Moon Kinght.

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Moon Knight'a dair ilk ayrıntılar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Şimdi de dizinin kötü adamını oynayacak oyuncu belli oldu. Dizinin kötü adamını oynayacak isim Training Day, Before Sunrise ve Tesla gibi filmlerde rol alan Ethan Hawke seçildi. Ne yazık ki şu an için rolü açıklanmadı gizli tutuluyor. Ancak böylesine başarılı bir oyuncunun evrene katılması güzel bir haber.

Moon Knight dizisinin 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Dizinin ana karakteri Moon Knight'ı Oscar Isaac canlandıracak, yaratıcılığını ise Doug Moench üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini ise Mohamed Diab yapacak.Dizinin şu an için belli olan son oyuncusu da May Calamawy.

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