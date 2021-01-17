Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu

    Disney+'ta yayınlanacak olan yeni diziler ile birlikte evreni biraz daha genişletecek olan Marvel'ın yeni dizilerinden Moon Knight'ın kötü adamı da belli oldu.
    2 sa.
    292
    17
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde başlayan WandaVision ve ardından gelecek olan diziler ile birlikte Marvel, dizi tarafında da bir şeyler sunarak evreni genişletecek. Bu dizilerden biri de Moon Kinght.

    Ayrıca Bkz. "WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!"

    Moon Knight'a dair ilk ayrıntılar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Şimdi de dizinin kötü adamını oynayacak oyuncu belli oldu. Dizinin kötü adamını oynayacak isim Training Day, Before Sunrise ve Tesla gibi filmlerde rol alan Ethan Hawke seçildi. Ne yazık ki şu an için rolü açıklanmadı gizli tutuluyor. Ancak böylesine başarılı bir oyuncunun evrene katılması güzel bir haber.

    Moon Knight dizisinin 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Dizinin ana karakteri Moon Knight'ı Oscar Isaac canlandıracak, yaratıcılığını ise Doug Moench üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini ise Mohamed Diab yapacak.Dizinin şu an için belli olan son oyuncusu da May Calamawy.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Windows10 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yaşlanmış baya.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. 2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı 59 dk. Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir 1 sa. Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı 1 sa. Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu Sonraki Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor 3 sa. Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek 9 sa. Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı 11 sa. ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı 12 sa. Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi 13 sa. Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu 13 sa. Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher 14 sa. İstanbul'daki sokak köpeklerinin hayatını konu alan belgesel, dünya çapında haber oldu 14 sa. Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu 15 sa. Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun görüntüleri ortaya çıktı 15 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #3 15 sa. Samsung'un yaklaşmakta olan telefonu Galaxy M62, 7.000 mAh devasa bataryaya sahip olacak 16 sa. Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı 16 sa. İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu 17 sa. Logitech G203 LIGHTSYNC - İnceleme 17 sa. GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir 17 sa. CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor 18 sa. Qualcomm, Apple M1'e rakip yeni işlemci hazırlıyor 18 sa. LinkedIn'dan Türkiye'ye temsilci atama kararı 19 sa. Bloomberg doğruladı: Apple katlanabilir iPhone'u test ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız