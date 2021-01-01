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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    Star Wars Jedi Fallen Order, Medal of Honor: Above and Beyond ve Titanfall’ı geliştiren Respawn Entertaintment, tamamen yeni olan bir oyun üzerinde çalışması için yazılım mühendisi arıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Geçtiğimiz yıl yayınlanan, yılın başarılı oyunlarından biri olan Star Wars Jedi Fallen Order’ın geliştirici stüdyosu Respawn Entertaintment, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    Ayrıca Bkz. "S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı"

    Star Wars Jedi Fallen Order’ın sorunlarına rağmen güzel bir iş ortaya koyan, daha öncesinde de Titanfall ile oyuncuların sevgisini kazanan Respawn Entertaintment’ın yeni bir IP üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yani tamamen yeni bir oyun üzerinde. Ne yazık ki oyun ile ilgili bir bilgi yok ancak yeni bir oyun için kurulan ekipte çalışacak bir yazılım mühendisi aranıyor şu anda. Bu yeni küçük ekip, küçük bir oyunun habercisi de olabilir. Büyük bir oyunun erken geliştirme sürecini üstlenen küçük bir ekip de olabilir.

    Detaylar ilerleyen süreçte belli olacaktır ancak bu tarzda başarılı bir stüdyonun tamamen yeni bir oyun geliştirdiğini öğrenmek güzel bir haber.

    Respawn Entertaintment daha öncesinde Titanfall 1, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, ve Medal of Honor: Above and Beyond oyunlarını geliştirmişti.



    https://www.dualshockers.com/respawn-entertainment-new-ip/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    uzun zaman sonra zevk alarak bitirdiğim ender oyunlardan.
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    cactus_61 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beğendiğim bir oyun geliştirici, umarım yine güzel bir oyun çıkar ellerinden.
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