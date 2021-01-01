Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz yıl yayınlanan, yılın başarılı oyunlarından biri olan Star Wars Jedi Fallen Order’ın geliştirici stüdyosu Respawn Entertaintment, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı"
Star Wars Jedi Fallen Order’ın sorunlarına rağmen güzel bir iş ortaya koyan, daha öncesinde de Titanfall ile oyuncuların sevgisini kazanan Respawn Entertaintment’ın yeni bir IP üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yani tamamen yeni bir oyun üzerinde. Ne yazık ki oyun ile ilgili bir bilgi yok ancak yeni bir oyun için kurulan ekipte çalışacak bir yazılım mühendisi aranıyor şu anda. Bu yeni küçük ekip, küçük bir oyunun habercisi de olabilir. Büyük bir oyunun erken geliştirme sürecini üstlenen küçük bir ekip de olabilir.
Detaylar ilerleyen süreçte belli olacaktır ancak bu tarzda başarılı bir stüdyonun tamamen yeni bir oyun geliştirdiğini öğrenmek güzel bir haber.
Respawn Entertaintment daha öncesinde Titanfall 1, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, ve Medal of Honor: Above and Beyond oyunlarını geliştirmişti.
https://www.dualshockers.com/respawn-entertainment-new-ip/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.