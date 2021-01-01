Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Geçtiğimiz yıl yayınlanan, yılın başarılı oyunlarından biri olan Star Wars Jedi Fallen Order’ın geliştirici stüdyosu Respawn Entertaintment, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

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Star Wars Jedi Fallen Order’ın sorunlarına rağmen güzel bir iş ortaya koyan, daha öncesinde de Titanfall ile oyuncuların sevgisini kazanan Respawn Entertaintment’ın yeni bir IP üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yani tamamen yeni bir oyun üzerinde. Ne yazık ki oyun ile ilgili bir bilgi yok ancak yeni bir oyun için kurulan ekipte çalışacak bir yazılım mühendisi aranıyor şu anda. Bu yeni küçük ekip, küçük bir oyunun habercisi de olabilir. Büyük bir oyunun erken geliştirme sürecini üstlenen küçük bir ekip de olabilir.

Detaylar ilerleyen süreçte belli olacaktır ancak bu tarzda başarılı bir stüdyonun tamamen yeni bir oyun geliştirdiğini öğrenmek güzel bir haber.

Respawn Entertaintment daha öncesinde Titanfall 1, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, ve Medal of Honor: Above and Beyond oyunlarını geliştirmişti.

https://www.dualshockers.com/respawn-entertainment-new-ip/

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