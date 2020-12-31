S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni bir video paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz indirilebilir içeriği birkaç ay içinde gelecek"
İlk oyunu 2007 yılında yayınlanan S.T.A.L.K.E.R.'ın devam oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu ancak ilk videosunu bu yılın ortalarında görmüştük. Şimdi de yeni bir video paylaşıldı ve bu videoya kısmen oynanış videosu diyebiliriz. Videodaki görüntüler oyunun grafik motoru ile elde edilmiş görüntüler. Kısaca oyunun içerisinden alınan görüntüler.İlginizi Çekebilir Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir
Bahsi geçen videoyu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. S.T.A.L.K.E.R. 2'nin net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacak olan oyun; Xbox Series ve PC için yayınlanacak.
Tanıtım Yazısı
Milyonlarca oyuncunun sevdiği ödüllü bilgisayar oyunu serisi, S.T.A.L.K.E.R. 2 ile yeni nesil bir konsola gerçek çıkışını gerçekleştiriyor. Birinci şahıs nişancı, sürükleyici simülasyon ve korku türlerinin eşsiz karışımını deneyimleyin.
Chernobyl Exclusion Zone benzersiz, tehlikeli ve sürekli değişen bir ortam sunuyor. Çok şey vaat ediyor. Ele geçirmeye cesaretiniz varsa, inanılmaz değerlere sahip kalıtlar sizin olabilir. Öte yandan ödemeniz gereken bedel, kendi hayatınızdan azı olmayacak.
Radyasyon, mutantlar ve anomalilerle dolu, bugüne kadarki en büyük açık dünyalardan biri, keşfedilmek için sizi bekliyor. Yolda karşılaştığınız tüm seçenekler sadece kendi destansı hikayenizi belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de etkiliyor. Zone boyunca yolunuzu bulmaya çalışırken gördüğünüz, yaptığınız ve planladığınız şeylere dikkat edin çünkü sonsuza kadar kaybolabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be