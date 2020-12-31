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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı

    Oyun dünyasının beklenen oyunlarından biri olan S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinden oluşan kısa bir video paylaşıldı.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni bir video paylaşıldı.

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    İlk oyunu 2007 yılında yayınlanan S.T.A.L.K.E.R.'ın devam oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu ancak ilk videosunu bu yılın ortalarında görmüştük. Şimdi de yeni bir video paylaşıldı ve bu videoya kısmen oynanış videosu diyebiliriz. Videodaki görüntüler oyunun grafik motoru ile elde edilmiş görüntüler. Kısaca oyunun içerisinden alınan görüntüler. 

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    Bahsi geçen videoyu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. S.T.A.L.K.E.R. 2'nin net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacak olan oyun; Xbox Series ve PC için yayınlanacak.

    Tanıtım Yazısı

    Milyonlarca oyuncunun sevdiği ödüllü bilgisayar oyunu serisi, S.T.A.L.K.E.R. 2 ile yeni nesil bir konsola gerçek çıkışını gerçekleştiriyor. Birinci şahıs nişancı, sürükleyici simülasyon ve korku türlerinin eşsiz karışımını deneyimleyin.

    Chernobyl Exclusion Zone benzersiz, tehlikeli ve sürekli değişen bir ortam sunuyor. Çok şey vaat ediyor. Ele geçirmeye cesaretiniz varsa, inanılmaz değerlere sahip kalıtlar sizin olabilir. Öte yandan ödemeniz gereken bedel, kendi hayatınızdan azı olmayacak.

    Radyasyon, mutantlar ve anomalilerle dolu, bugüne kadarki en büyük açık dünyalardan biri, keşfedilmek için sizi bekliyor. Yolda karşılaştığınız tüm seçenekler sadece kendi destansı hikayenizi belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de etkiliyor. Zone boyunca yolunuzu bulmaya çalışırken gördüğünüz, yaptığınız ve planladığınız şeylere dikkat edin çünkü sonsuza kadar kaybolabilirsiniz.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    23 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu aşağıdaki daha iyi bir trailer;

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    berk13141516 (berk altınova) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    2021 yılında neredeyse çok beklediğim bir oyun yok ya, keşke bu çıksa da bunu oynasak bari. Belki Türkçe de çıkabilir.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tablet kullanırken baş parmağının ucunda olan düğmeye obür elin parmağıyla basmak nedir yaa.
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    Steelo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Of be gözlerim yaşlı izliyorum. Bu efsaneyi sadece oynayan bilir. Merakla bekliyoruz bakalım.
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