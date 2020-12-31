S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni bir video paylaşıldı.

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İlk oyunu 2007 yılında yayınlanan S.T.A.L.K.E.R.'ın devam oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu ancak ilk videosunu bu yılın ortalarında görmüştük. Şimdi de yeni bir video paylaşıldı ve bu videoya kısmen oynanış videosu diyebiliriz. Videodaki görüntüler oyunun grafik motoru ile elde edilmiş görüntüler. Kısaca oyunun içerisinden alınan görüntüler.

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Bahsi geçen videoyu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. S.T.A.L.K.E.R. 2'nin net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında yayınlanması bekleniyor. İlk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacak olan oyun; Xbox Series ve PC için yayınlanacak.

Tanıtım Yazısı

Milyonlarca oyuncunun sevdiği ödüllü bilgisayar oyunu serisi, S.T.A.L.K.E.R. 2 ile yeni nesil bir konsola gerçek çıkışını gerçekleştiriyor. Birinci şahıs nişancı, sürükleyici simülasyon ve korku türlerinin eşsiz karışımını deneyimleyin.

Chernobyl Exclusion Zone benzersiz, tehlikeli ve sürekli değişen bir ortam sunuyor. Çok şey vaat ediyor. Ele geçirmeye cesaretiniz varsa, inanılmaz değerlere sahip kalıtlar sizin olabilir. Öte yandan ödemeniz gereken bedel, kendi hayatınızdan azı olmayacak.

Radyasyon, mutantlar ve anomalilerle dolu, bugüne kadarki en büyük açık dünyalardan biri, keşfedilmek için sizi bekliyor. Yolda karşılaştığınız tüm seçenekler sadece kendi destansı hikayenizi belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği de etkiliyor. Zone boyunca yolunuzu bulmaya çalışırken gördüğünüz, yaptığınız ve planladığınız şeylere dikkat edin çünkü sonsuza kadar kaybolabilirsiniz.

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