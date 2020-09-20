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    SteelSeries Arctis 9 çift bağlantılı kulaklık ülkemizde satışa çıkıyor

    Kısa süre önce oyunculara yönelik olarak tanıtılan SteelSeries Arctis 9 çift bağlantılı oyuncu kulaklığı ülkemizde satışa çıkıyor. SteelSeries Arctis 9 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SteelSeries Arctis 9 çift bağlantılı kulaklık ülkemizde satışa çıkıyor
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    SteelSeries markasının oyuncu donanımları sektöründe çok beğenilen Arctis kulaklık serisi büyümeye devam ediyor. SteelSeries Arctis 9 üst seviyede oyunculara en iyi ses deneyimini hedefliyor.

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    SteelSeries Arctis 9 özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Arctis 9 serinin son üyeleri gibi kayıpsız ses iletimine odaklanıyor. Firmanın özel 2.4GHz bağlantısı yüksek kalitedeki sesi en düşük gecikmede oyuncuya ulaştırıyor. Aynı anda Bluetooth bağlantısını kullanarak müzik dinleme veya telefon cevaplama gibi işlemlerinize de olanak tanıyor. Arctis soundscape ise sesin nereden geldiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

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    Kulaklığın kafa bandı çelik ile güçlendirilmiş bir iskelete sahip ve süspansiyon şeridi ekstra konfor sağlıyor. Kapaklar üzerindeki Airweave kumaş yastık ise uzun oyun sürelerinde rahat etmenize yardımcı oluyor.

    Kulaklıktaki mikrofon Discord tarafından onaylı. ClearCast teknolojisi çift yönlü tasarım ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabiliyor. ChatMix için kulaklık üzerindeki tuşlar hızlı bir kontrol imkanı sunuyor. Tek şarj ile 20 saate yakın kesintisiz kullanım sunan SteelSeries Arctis 9 modeli 1999TL fiyat etiketi üzerinden N11 platformunda sipariş almaya başladı. .



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