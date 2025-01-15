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    Fiyat/Performans | QCY Melobuds Pro HT08 TWS Kulaklık İnceleme

    QCY Melobuds Pro HT08, kullanıcıların müzik ve konuşma deneyimlerini yükseltmek için tasarlanmış gelişmiş bir kablosuz kulaklık modelidir.                                                              

    QCY Melobuds Pro HT08, kullanıcıların müzik ve konuşma deneyimlerini yükseltmek için tasarlanmış gelişmiş bir kablosuz kulaklık modelidir. Bu kulaklık, LDAC ses kodek desteğine sahip olması ve uyarlanabilir aktif gürültü önleme ANC özellikleri ile dikkat çekiyor. LDAC teknolojisi ile saniyede 990kbps 32bits/96kHz kadar Bluetooth üzerinden ses aktarabilir. ANC özelliği ise çevresel gürültüleri etkili bir şekilde azaltabiliyor.

    QCY Melobuds Pro HT08, 6 mikrofon ve ENC gürültü azaltma algoritması ile konuşmaların net kalmasını sağlar. Ayrıca 360° stereo ses ve 12mm geniş biyo-diyafram sayesinde derin ve dinamik bir ses profiline sahiptir. Kulaklıklar tek şarj ile ANC açık toplam 30 saate kadar çalma süresi sunuyor. Çift cihaz bağlantısı ile kullanımını çeşitlendirme imkanı sunuyor.

    QCY Melobuds Pro HT08, ses deneyimlerinin kişiselleştirmesine olanak tanıyan QCY APP ile birlikte geliyor. Ayarlanabilir EQ ayarları ve özel modları sayesinde farklı ses deneyimleri sunmaya çalışıyor.

    00:00 - Giriş
    00:25 - Tasarım
    03:36 - Kontrol
    03:59 - Uygulama
    04:31 - Ses Performansı
    09:29 - Mikrofon Performansı
    10:38 - ANC Performansı
    12:31 - Bağlantı ve Gecikme
    13:22 - Batarya Performansı
    14:13 - Fiyat ve Değerlendirme

    Ürünü satın alma linki: https://app.hb.biz/jll2IRwL2xB7

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