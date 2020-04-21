SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi tanıtıldı

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CD Projekt Red’in merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununa henüz birkaç aylık bir zaman dilimi varken sponsor firmalar yavaş yavaş özel koleksiyonları görücüye çıkarmaya başladı. Şimdi sıra SteeelSeries’de.

SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi

SteelSeries markası CD Projekt Red’in ses sponsoru durumunda. Hazırladığı sınırlı sayıda özel seri içerisinde de Arctis 1 Wireless ve Arctis Pro kulaklık modellerinin oyunun temasına uygun dekore edilmiş versiyonları yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi"

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Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition oyunun resmi kulaklığı ilan edilmiş. Kulaklık Arctis 9X ile aynı sürücüyü kullanıyor. 2.4GHz yayın yapan USB Tip-C adaptöründe bu kez bir tuş var ve cihazlar arasında bu tuş ile geçiş yapılıyor. Night City temalarını taşıyan Arctis 1 Wireless for Xbox Johnny Silverhand Edition versiyonu 110$ fiyat etiketine sahip.

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Arctis 1 Wireless Netrunner Edition modeli oyundaki Net yeteneğinden esinlenmiş. 2.4GHz kablosuz adaptör yanında 3.5mm kablosu de esnekliği arttırıyor. Arctis 1 Wireless Netrunner Edition modeli yine 110$ seviyesinde.

Arctis Pro serisi için ise Cyberpunk 2077 temalı kafa bandı ve iki manyetik kulak plakası hazırlanmış. Bu set de 35$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/266044/steelseries-introduces-new-limited-edition-cyberpunk-2077-headset-collection

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