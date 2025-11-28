OpenAI verileri risk altında, Mixpanel saldırıya uğradı

Mixpanel saldırıya uğradı
Gelen bilgilere göre OpenAI firmasının API ürünlerinin web ara yüzünde kullanıcı etkileşimlerini izlemek için kullandığı Mixpanel platformu saldırıya uğradı. 9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen bu saldırının ardından detaylar API kullanıcılarına gönderilen eposta ile açıklığa kavuşturuldu.
Üçüncü taraf analitiği ihlali olarak adlandırılan saldırı doğrudan ChatGPT kullanıcılarını değil de API kullanıcılarını etkiliyor. Kullanıcı ismi, e-posta adresi, yaklaşık konum, tarayıcı ve işletim sistemi bilgisi, yönlendirici, kullanıcı kimliği haricinde herhangi bir verinin sızdırılmadığı belirtilmiş.
Saldırının ardından OpenAI, Mixpanel’i tüm ortamlarından kaldırdığını ifade ediyor. Ayrıca kullanıcıların sosyal mühendislik veya kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı şüpheli görünen epostaları açmamaları isteniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: