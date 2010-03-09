Steve Jobs, iPad'in pil ömründe ısrarcı

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iPad birçok kullanıcı için hayal kırıklığı olsa da IPS paneline rağmen 10 saatlik pil ömrü cihazın en çekici tarafı olarak dikkat çekiyor. 27 Ocak'ta Steve Jobs'un iPad'in 10 saat boyunca video oynatabileceğini açıklamasının ardından kimi yazarlar mevcut teknolojiler ile IPS panele sahip olan bir cihazın ekranının bu kadar aktif kullanılacak bir işlemde 10 saat çalışabileceğine ihtimal vermiyorlardı.

John Breeden II'de iPad'in 10 saatlik pil ömrü sunamayacağını dile getirenlerdi. Satışa sunulmadığı için iPad'i test etme imkanı da bulamayan Breeden, Steve Jobs'a elektronik posta atarak pil ömrünün 10 saat gidip gitmeyeceğini tekrardan sormuş. 2 saat sonra postayı cevaplayan Jobs, 670 gram'da IPS panel olmasına rağmen 10 saatlik pil ömrü elde ettiklerini yinelemiş. Kullanıcıların 10 saatlik pil ömrüne ulaşıp ulaşamayacaklarıysa ancak 3 Nisan'dan sonra belli olacak.

Steve Jobs'a iPad'le ilgili mail atanlardan biri de Slashot.se adlı İsveç merkezli bir site. Sitenin "Wi-Fi destekli iPad ile iPhone arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurulup internet paylaşımı yapılabilecek mi ?" şeklinde ki elektronik postasına Steve Jobs'un cevabı kısa ve net olmuş "Hayır". Firmanın böyle bir uygulamaya izin vermemesine neden olarak 3N destekli iPad'inde satışa sunulması gösterilebilir.