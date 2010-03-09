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Steve Jobs, iPad'in pil ömründe ısrarcı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs, iPad'in pil ömründe ısrarcı
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iPad birçok kullanıcı için hayal kırıklığı olsa da IPS paneline rağmen 10 saatlik pil ömrü cihazın en çekici tarafı olarak dikkat çekiyor. 27 Ocak'ta Steve Jobs'un iPad'in 10 saat boyunca video oynatabileceğini açıklamasının ardından kimi yazarlar mevcut teknolojiler ile IPS panele sahip olan bir cihazın ekranının bu kadar aktif kullanılacak bir işlemde 10 saat çalışabileceğine ihtimal vermiyorlardı.

John Breeden II'de iPad'in 10 saatlik pil ömrü sunamayacağını dile getirenlerdi. Satışa sunulmadığı için iPad'i test etme imkanı da bulamayan Breeden, Steve Jobs'a elektronik posta atarak pil ömrünün 10 saat gidip gitmeyeceğini tekrardan sormuş. 2 saat sonra postayı cevaplayan Jobs, 670 gram'da IPS panel olmasına rağmen 10 saatlik pil ömrü elde ettiklerini yinelemiş. Kullanıcıların 10 saatlik pil ömrüne ulaşıp ulaşamayacaklarıysa ancak 3 Nisan'dan sonra belli olacak.

Steve Jobs'a iPad'le ilgili mail atanlardan biri de Slashot.se adlı İsveç merkezli bir site. Sitenin "Wi-Fi destekli iPad ile iPhone arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurulup internet paylaşımı yapılabilecek mi ?" şeklinde ki elektronik postasına Steve Jobs'un cevabı kısa ve net olmuş "Hayır". Firmanın böyle bir uygulamaya izin vermemesine neden olarak 3N destekli iPad'inde satışa sunulması gösterilebilir.


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xense 9 yıl
Herşeyi kısıtlasınlar.
Herşeyden para kazansınlar. Donanımdan, sonra yazılımından, sonra kılıfından, aksesuarından...
Sizce çizilmeten bir arka plan konulamazmıydı iphone'a?
Yada dock çıkamazmıydı kutunun içinden?
Yada daha uygun fiyata veremezlermiydi cihazı?
Sadece zengin kesimi hedef alsınlar.
Parası olana ürün satıp, alt tabakayı önemsemesinler.
Bence çok yanlış bir politika..

üstadım adamlar bu ürünü amerikada gayet makul fiyata satacaklar. iphonelarda 99$ dan başlayan fiyatlar ile satılıyor. birazda suçu bizim ülkemizin politikalarında aramak lazım. ayrıca ürün prestij ürünü (en azından ülkemiz için) ucuz olmasını bekleyemeyiz. sonucta sonuçta herkes ferrari almak ister ama üreten adamlar herkes alamasın diye accayip fiyatlarla sadece belli bir yaşam kalitesine hitap ettiklerini söylüyorlar. hatta klasik tüp takma hikayesi dilden dile dolaşır ülkemizde...
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bedlam 9 yıl
Hala 99$ a iphone diyorsunuz
O mantıkta giderseniz ben telefonu bedavaya aldım (Turkcell super mini paket). Aylık ödemeleri hesaba katın lütfen. Amerikada kontratsız 3gs 16 gb 600 dolar gibi bir fiyattan satılıyor.
Ama hükümet politikası olayın a katılıyorum. Tr ye girerken 900 tl normal fiyatı olan cihaz +50 tl + %18 kdv +gümrük vergisi + taşıma ücreti + türkiyedeki satan firmaların insafı !! = 1500 tl oluyor işte telefon.
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mav1li 9 yıl
Simpsonların bir bölümünde lisa ipod alacak parası olmadığı için arkadaşlarına hava atma amacıyla sadece ipod kullaklığı gibi duran bir sahte bir ürün almak istedi. Satıcı ona bile 40$ diyordu. Tüm bölüm boyunca firma çok paragöz olarak belirtiliyordu.
Gereken cevabı Bart bölüm sonunda çok güzel bir şekilde verdi.
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O.Beverly 9 yıl

mav1li

Simpsonların bir bölümünde lisa ipod alacak parası olmadığı için arkadaşlarına hava atma amacıyla sadece ipod kullaklığı gibi duran bir sahte bir ürün almak istedi. Satıcı ona bile 40$ diyordu. Tüm bölüm boyunca firma çok paragöz olarak belirtiliyordu.

Gereken cevabı Bart bölüm sonunda çok güzel bir şekilde verdi.


O bölümde kopmuştum
Steve'le Bill paraların üzerinde öpüşüyorlardı
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Non Bis in idem 9 yıl
Herşeyi kısıtlasınlar.
Herşeyden para kazansınlar. Donanımdan, sonra yazılımından, sonra kılıfından, aksesuarından...
Sizce çizilmeten bir arka plan konulamazmıydı iphone'a?
Yada dock çıkamazmıydı kutunun içinden?
Yada daha uygun fiyata veremezlermiydi cihazı?
Sadece zengin kesimi hedef alsınlar.
Parası olana ürün satıp, alt tabakayı önemsemesinler.
Bence çok yanlış bir politika..
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Kuray 9 yıl
Bu adam neye gore maillere cevap veriyo ki ? Benimde ciddi ciddi sorucagim,alaysiz duzgun seyler var neye gore bana cevap vericek:D
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