STM CTF-22'ye Başvur, Siber Güvenlik Arenasında Yerini Al!

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Türkiye’nin en uzun soluklu siber güvenlik yarışması, “Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)”, Türk savunma sanayii ve “siber vatan” için yenilikçi ve milli çözümler üreten STM tarafından bu yıl 8’inci kez düzenleniyor. Pandemi nedeniyle son iki yıldır dijital ortamda düzenlenen CTF etkinliği, bu yıl yüz yüze geri dönüyor.

STM CTF yarışması, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenleri ve siber güvenlik araştırmacılarını bir araya getiriyor.

180 Bin TL’lik Ödül!

STM CTF etkinliğinde, siber güvenlik meraklıları ve beyaz şapkalı hackerlar; kodlama, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda belirlenen hedeflerde diğer yarışmacılardan önce bayrağı yakalamaya çalışıyor.

Kıyasıya mücadeleye sahne olacak Capture The Flag-CTF22’de birinci takım 75 bin TL, ikinci takım 60 bin TL, üçüncü takım ise 45 bin TL para ödülünün sahibi olacak. STM CTF etkinliğinde toplamda 180 bin TL para ödülünün yanı sıra 4,5 ve 6. olan takımlara mekanik klavye, 7,8,9 ve 10. olan takıma ise bluetooth hoparlör verilecek. Ayrıca CTF ‘22 süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması’na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekilişle, Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edilecek.

Öte yandan CTF22’de başarı gösteren genç yeteneklere STM bünyesinde staj ve kariyer yapma imkanı da sunulacak.

STM CTF Başvuruları için Son Gün 18 Eylül!

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Türkiye’nin savunma sanayiine 30 yılı aşkın süredir hizmet veren STM, CTF-22 başvurularının 18 Eylül’e kadar devam edeceğini duyurdu. Başvuruların 18 Eylül’e kadar devam ettiği STM CTF etkinliğine kaydını yaptıran takımlar ön eleme oynamaya hak kazanıyor.

23-24 Eylül arasında dijital ortamda gerçekleştirilecek ön elemenin ardından ilk 45 içerisine girmeyi başaran takımlar final müsabakasında yarışmak için yerini alıyor.

Eğer sen de STM ile “Siber Vatan”da bayrağı yakalamak istiyorsan, son başvuru tarihi olan 18 Eylül’e kadar CTF Başvuru Formu’nu doldur, 18 Ekim’de İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Capture The Flag-CTF’de yerini alarak nefes kesen mücadelenin bir parçası ol!

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