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    Strateji oyunu Abandon Ship mobil cihazlara geliyor: Ön kayıt açıldı

    Fireblade Software ve PID Games'in geliştiriciliğini yaptığı Abandon Ship, iOS ve Android cihazlara geliyor. Oyunun ön kayıtları başladı.                             
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    Strateji oyunu Abandon Ship mobil cihazlara geliyor
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    Fireblade Software ve PID Games'in geliştiriciliğini yaptığı strateji oyunu Abandon Ship mobil cihazlara geliyor.

    Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan fragman ile birlikte strateji oyunu Abandon Ship'in mobil cihazlara geldeceği açıklandı. Ayrıca oyunun App Store ve Google Play üzerinde ön kayıtları da başladı. Oyunun detaylarını, fragmanını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Abandon Ship Fragman

    Korsanlık yap ve başına ödül konmuş bir kaptan ol. "Yelken Çağı"na ait bir gemiyi ve mürettebatını yönet; kararlarınla şekillenecek, nice öyküyle dolu, geniş dünyayı keşfet. Denizcilik üzerine yapılmış klasik yağlıboya tablolardan esinlenen bir sanat tarzına sahip, acımasız taktiksel savaşlar sunan bu yapımda düşman deniz araçları, tahkimatlar ve deniz canavarları ile çarpış.

    EYLEMLERİNİN SONUÇLARIYLA YÜZLEŞECEĞİN BİR DÜNYADA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VER

    Farklı tasarımlara ve temalara sahip, hikâyelerle dolu, benzeri olmayan sayısız adayı keşfet: Lanetli Deniz'de hayalet gemilerle savaş. Örümcek Adaları'ndaki dev eklembacaklıları defet. Zehirli gazlarla, buzdağlarıyla, yamyamlarla ve çok daha fazlasıyla dolu mekânlar seni bekliyor.

    Zorlu savaşlarda düşman gemiler, tahkimatlar ve deniz canavarları ile çarpış, taktiksel yeteneklerini kullanarak düşmanı köşeye sıkıştır ve alt et. Hava ve çevre koşulları savaşlara önemli etki ediyor: Gelgit dalgaları, çarpan yıldırımlar, volkanik patlamalar ve kar fırtınaları stratejine tesir edecek etkenlerden sadece birkaçı. Denizcilik üzerine yapılmış klasik yağlıboya tablolardan esinlenen Abandon Ship, ""Yelken Çağı""nın fantastik öğelerle bezeli bir yorumu.

    GEMİYİ KAYBETMEK BİR SON DEĞİL

    Bu dünyada hayat acımasız olabilir. Ölüm kalıcıdır. Ancak gemin yok edilirse yolculuğun bitmez. Kaptan sensin ve kaptan yaşadığı sürece her zaman umut vardır. Bir filikayla kaçarak, hatta denizde sürüklenip karaya vurarak hayatta kalman ve ardından savaşarak zirveye geri dönmen mümkün.

    SON ANDA ZAFERE UZAN

    Savaş demek, taktik ve acımasızlık demektir. Hiçbir savaş kolay kazanılmaz, yenilgi her zaman bir ihtimaldir. İbreyi lehine çevirmek için elindeki her tür avantajı kullanabilmen gerek.

    Elde edebileceğin farklı gemi sınıfları için onlarca farklı silah ve yükseltme mevcut. Düşman gemilerini sağlam ele geçirerek kendi deniz araçlarının görünümünü kişiselleştirebilirsin. Güvenilir mürettebatın deneyim ve yetenekler kazanarak düşmana karşı üstünlük sağlamana yardımcı olur.

    NE EKERSEN ONU BİÇERSİN

    Aldığın kararlara tepki veren fantastik bir dünyayı keşfet. Korsanlık yap ve başına ödül konmuş bir kaptan ol. Çevreye ve hatta tüm dünyaya büyük etki edecek görevler yap. Bu aldığın kararlarla müttefikler ve düşmanlar edin. Müttefiklerin yardım etmek için, düşmanların intikam almak için yeniden karşına çıkabilir.

    Çok sayıda hikâyeye dâhil ol; Cthulhu esintili bir tarikatı devirmek üzerine kurulu ana hikâye ve atalarının mirasını yeniden inşa etmek üzerine kurulu bir Serbest Oyun modunun yanı sıra, daha kısa oyun tecrübeleri sunan, kız kardeşini kurtarmaya odaklanan savaş seferi veya papazın çocuğu olarak, en güçlü silah Kraken'i elde etmek için daha yüksek rütbelere ulaşmaya çalıştığın Tarikat Kılıcı gibi hikâyeler de mevcut.

    Abandon Ship‪!‬ Abandon Ship‪!‬ Abandon Ship‪!‬ Abandon Ship‪!‬ Games Ücretsiz 1,2 GB

    Abandon Ship Abandon Ship Abandon Ship Abandon Ship Plug in Digital Strateji Oyunları Cihaza göre değişir

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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