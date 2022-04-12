Kingdom Hearts Missing-Link, mobil cihazlar için duyuruldu

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı Kingdom Hearts Missing-Link geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.
Kingdom Hearts Missing-Link, Kingdom Hearts'ın mobil oyunu tarzında olacak ve oyunun beta testleri 2022 yılında başlayacak. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi, gereksinimler gibi detayları açıklanmadı. Sadece iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacağı söylendi.
Oyuncular Kingdom Hearts Missing-Link ile birlikte oyuncular yepyeni bir hikayeyi deneyimleyecekler. Ne yazık ki hikaye açısından da çok fazla detay paylaşılmadı. Oyun ile ilgili paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Maalesef kaçınılmazdı
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