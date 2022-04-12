Kingdom Hearts Missing-Link, mobil cihazlar için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı Kingdom Hearts Missing-Link geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

Twitter'a Edit Özelliği, Rainbow Six Mobile ve Haftalık Öneri 4 sa. önce eklendi

Kingdom Hearts Missing-Link, Kingdom Hearts'ın mobil oyunu tarzında olacak ve oyunun beta testleri 2022 yılında başlayacak. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi, gereksinimler gibi detayları açıklanmadı. Sadece iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacağı söylendi.

Oyuncular Kingdom Hearts Missing-Link ile birlikte oyuncular yepyeni bir hikayeyi deneyimleyecekler. Ne yazık ki hikaye açısından da çok fazla detay paylaşılmadı. Oyun ile ilgili paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kingdom Hearts Missing-Link Fragman

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Kingdom Hearts Missing-Link iOS ve Android için duyuruldu