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    Kingdom Hearts Missing-Link, mobil cihazlar için duyuruldu

    Square Enix, oyun dünyasının popüler markalarından Kingdom Hearts'ın mobil oyunu Kingdom Hearts Missing-Link'i duyurdu. Oyun ANdroid ve iOS cihazlar için çıkış yapacak.
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    Kingdom Hearts Missing-Link iOS ve Android için duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı Kingdom Hearts Missing-Link geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    Kingdom Hearts Missing-Link, Kingdom Hearts'ın mobil oyunu tarzında olacak ve oyunun beta testleri 2022 yılında başlayacak. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi, gereksinimler gibi detayları açıklanmadı. Sadece iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacağı söylendi.

    Oyuncular Kingdom Hearts Missing-Link ile birlikte oyuncular yepyeni bir hikayeyi deneyimleyecekler. Ne yazık ki hikaye açısından da çok fazla detay paylaşılmadı. Oyun ile ilgili paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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