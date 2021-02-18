Strateji oyunu Fury of Dracula mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Nomad Games'in yaptığı strateji oyunu Fury of Dracula, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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Daha öncesinde bir masa oyunu olarak çıkış yapan Fury of Dracula, geçtiğimiz yıl da dijital versiyonu ile PC'ye gelmişti. Şimdi de Fury of Dracula: Digital Edition mobil cihazlara geldi. Oyun Kont Dracula ve vampir avcıları Dr Abraham Van Helsing, Dr John Seward, Mina Harker ve Lord Arthur Godalming'e odaklanıyor.

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Oyunda ister avcılardan birini kontrol ederek Dracula'yı yakalamaya çalışın, ister Dracula'yı kontrol edip kıtadaki vampirlerin gücünü arttırın. Oyunda Dracula tarafı daha çok gizlilik ve aldatmaca üzerineyken, avcıların tarafı ise daha çok takım çalışması üzerine.

Oyun şu anda App Store'da 46,99 TL, Google Play tarafında ise oyun şu an için "Ön Kayıt" durumunda. Çok kısa bir süre içinde App Store'daki fiyatına yakın bir ücrete satışa çıkacaktır. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağdıa bulabilirsiniz.

Fury of Dracul‪a‬ Nomad Games Ltd. Oyunlar ₺46,99 573.5 MB

Fury of Dracula: Digital Edition Nomad Games Masa Oyunları Cihaza göre değişir

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