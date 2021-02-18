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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade'e geliyor

    Zombilerin bulunduğu bir başka hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade sisteminde erişilebilir olacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 01:00 (3 sa.)
    194
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade'e geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ember Entertainment'ın yaptığı zombi temalı hayatta kalma oyunu Survival Z, Apple Arcade için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

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    Apple'ın kendi cihazlarında erişime sunduğu Apple Arcade'in yeni üyesi belli oldu. Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade üzerinde erişilebilir olacak ve boyutu 208 MB. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Apple Arcade, ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL

    Tanıtım Yazısı

    Olayın sonrasında, zombiler her yere yayıldı ve insanlık yok olmanın eşiğine geldi! Sen hayatta kalanlardan birisin. Zekan ve cesaretinle geriye kalan herkesi kurtarmaya kararlısın.

    Amacın net: Hayatta kalanları bul ve zombi tehdidinden kurtulmanın bir yolunu bul. Rastgele oluşturulan yollar arasından seçimini yap ve zombilerle dolu mekanlarda kendine yol aç ve savaş. 

    Özellikler: 

    • Çok çeşitli zombi türleri arasından yolunu aç.
    • Hayatta kalma şansını artırmak için tuzaklar ve engeller yerleştir.
    • Karakterini güçlendirmek için ekipmanlar topla ve topladıklarını yükselt.
    • Rotaların sürekli değişiyor olması sonsuz kez yeniden oynayabilme imkanı verir. Her oyun birbirinden farklıdır!
    • Hayatta kalan diğer insanları da yanına kat ve onlarla birlikte savaş.
    • Ekstra ödüller sağlayan benzersiz hikaye olayları... tabi hayatta kalabilirsen.
    • 15'ten fazla oynanabilir karakter, 50 benzersiz seviye ve sonsuz eğlence imkanı!


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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

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