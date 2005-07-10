Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Su soğutmanız için en iyi su pompası Asetek'ten WaterChill 12V

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
8,6b
1
65
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

En sessiz ve en yüksek overclock çözümlerine genelde Su Soğutma'dan başka bir şey tavsiye etmek zor. Çünkü havadan yüksek yoğunluğu, akışkanlığı ve ısı taşıma kapasitesi ile su kesinlikle çok daha iyi bir çözüm. Fakat genelde PC'lerde kullanılan pompalar ya akvaryum pompaları ya da akvaryum pompalarından esinlenmiş modeller. Şimdi ise gaz soğutmada ki başarıları ile tanınan Asetek yeni WaterChill 12V serisi ile nihayet su soğutma ile uğraşanların her türlü sorununu çözecek bir model sunmuş oldu. İşte önemli özellikleri ;

Su soğutmanız için en iyi su pompası Asetek'ten WaterChill 12V
Tam Boyutta Gör

  • İlk defa baştan aşağı sadece PC için üretilmiş bir pompa. Basınç, akım hızı ve enerji tüketimi bu yönde optimize edilmiş.
  • USB bağlantı özelliği sayesinde bünyesindeki her türlü bilgiyi okuma ve kontrol etme.
  • Entegre ısı sensörleri ve fan kontrolcüsü sayesinde bilgisayardan kontrol edilebilen ve diğer aksamlarla senkronize edebileceğiniz sistemler.
  • Profiller hazırlayarak belirli durumlarda pompa hızının, fan hızının hangi sıcaklıkta hangi hızlarda olacağını kayıt edebiliyorsunuz.
  • Entegre rezarvuarı ile yerden tasaruf ve rezarvuar ışığı ile estetik görüntü. Ayrıca rezarvuar dikkatli dizayn edilerek buharlaşmayı en aza indirgemiş durumda.
  • 12 Volt ile çalışması sayesinde bilgisayar açıldığında otomatik açılabilme. Aynı hattan tüm devre sisteminin, fanların ve LCD ekranın enerjisi sağlanmakta.
  • Elektro Manyetik Zırhı ile PC'nin diğer bileşenleri ile bir etkileşime girmeyeceği garantisi.
  • Entegre LCD çıkışı ile isterseniz mini bir LCD panel bağlayarak verileri devamlı okuyup izleyebilme.
  • Fiyat performans olarak tahminen bulabileceğiniz en iyi çözümlerden birisi.
  • Fiyatlar 59 Avro; ile 77 Avro arasında değişmekte.

Su soğutmanız için en iyi su pompası Asetek'ten WaterChill 12V
Tam Boyutta Gör
   


http://www.asetek.com/default.asp?showPage=nyhederPro/visnyhed.asp&param=databaseid,nyhedid&myvalue= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
müslüm_09 14 yıl

ne işe yarar bu pompa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeVil_BoZZo 14 yıl
Gun haberin için teşekkür ederim eminim bu haberi daha önce forumdan az kişi biliyordur ve bilmeyenlerede biliyormuş muamelesi yapıp yok şu daha iyi yok bu daha iyi deyip geçiştiriyordur.
Bizim le paylaştığın için teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShaRLooT 14 yıl
Pompa çok güzele benziyor
ama şu fiyatı anlayamadım


Birde ben görmemiş olabilirim
Kaçlık bu pompalar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabesantrata 14 yıl
TR de bulabilir miyiz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
su
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim