Su soğutmanız için en iyi su pompası Asetek'ten WaterChill 12V

En sessiz ve en yüksek overclock çözümlerine genelde Su Soğutma'dan başka bir şey tavsiye etmek zor. Çünkü havadan yüksek yoğunluğu, akışkanlığı ve ısı taşıma kapasitesi ile su kesinlikle çok daha iyi bir çözüm. Fakat genelde PC'lerde kullanılan pompalar ya akvaryum pompaları ya da akvaryum pompalarından esinlenmiş modeller. Şimdi ise gaz soğutmada ki başarıları ile tanınan Asetek yeni WaterChill 12V serisi ile nihayet su soğutma ile uğraşanların her türlü sorununu çözecek bir model sunmuş oldu. İşte önemli özellikleri ;

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İlk defa baştan aşağı sadece PC için üretilmiş bir pompa. Basınç, akım hızı ve enerji tüketimi bu yönde optimize edilmiş.

USB bağlantı özelliği sayesinde bünyesindeki her türlü bilgiyi okuma ve kontrol etme.

Entegre ısı sensörleri ve fan kontrolcüsü sayesinde bilgisayardan kontrol edilebilen ve diğer aksamlarla senkronize edebileceğiniz sistemler.

Profiller hazırlayarak belirli durumlarda pompa hızının, fan hızının hangi sıcaklıkta hangi hızlarda olacağını kayıt edebiliyorsunuz.

Entegre rezarvuarı ile yerden tasaruf ve rezarvuar ışığı ile estetik görüntü. Ayrıca rezarvuar dikkatli dizayn edilerek buharlaşmayı en aza indirgemiş durumda.

12 Volt ile çalışması sayesinde bilgisayar açıldığında otomatik açılabilme. Aynı hattan tüm devre sisteminin, fanların ve LCD ekranın enerjisi sağlanmakta.

Elektro Manyetik Zırhı ile PC'nin diğer bileşenleri ile bir etkileşime girmeyeceği garantisi.

Entegre LCD çıkışı ile isterseniz mini bir LCD panel bağlayarak verileri devamlı okuyup izleyebilme.

Fiyat performans olarak tahminen bulabileceğiniz en iyi çözümlerden birisi.

Fiyatlar 59 Avro; ile 77 Avro arasında değişmekte.

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http://www.asetek.com/default.asp?showPage=nyhederPro/visnyhed.asp¶m=databaseid,nyhedid&myvalue=