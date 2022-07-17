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    Su yosunundan çevre dostu ses yalıtım malzemesi geliştirildi

    Araştırmacılar, mevcut ses yalıtım malzemelerinin aksine çevre dostu yeni bir membran geliştirdiler. Yeni malzeme, su yosunlarından elde edilen agar ile yapıldı.
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    Su yosunundan çevre dostu ses yalıtım malzemesi geliştirildi

    Mevcut ses yalıtım malzemeleri, genellikle kolay bir şekilde geri dönüştürülemeyen plastikten yapılıyor. Buna karşılık Hindistan'dan bir araştırma ekibi, su yosunundan türetilen membranlar geliştirerek ses yalıtım malzemelerine daha çevre dostu bir alternatif getirdiklerini söylüyorlar.

    Ses yalıtımı haricinde yeni özellikler de eklenecek

    Hindistan Teknoloji Enstitüsü bilim insanları, su yosunundan türetilen ve agar olarak bilinen jelatinimsi bir maddeyle yeni bir ses yalıtım malzemesi geliştirdiler. Ekip, agardan ürettiği ince filmlerin hem kalınlığını hem de gözenekliliğini değiştirdi.

    Malzemeyi test etmek için araştırmacılar, iki mikrofon bir hoparlör ve geliştirilen filmin yer aldığı bir ses tüpü oluşturdular. Ses tüpünün bir ucunda hoparlör diğer ucunda film yer alırken ortada bulunan iki mikrofondan biri hoparlörden gelen diğer mikrofon ise filmden yansıyan sesi ölçtü.

    Yaklaşık %80 gözenekliliğe sahip yeni membranın, geniş frekans aralığında iyi sonuçlar gösterdiği görüldü. Membran, mevcut kullanılan ses yalıtım malzemeleriyle benzer bir performans sergiledi. Araştırmacılar, biyolojik olarak bozunabilen bu membranın petrokimyasallara ihtiyaç duymaması açısından çevre dostu bir çözüm olabileceğini söylüyorlar.

    Bilim insanları, membranı geliştirmeye devam ederek alev direnci gibi yeni özellikler eklemeyi planlıyorlar. Ayrıca başka bitki bazlı malzemelerin kullanımı da bir diğer araştırma alanını oluşturuyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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