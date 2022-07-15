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    Evrenin ölçülen en güçlü manyetik alanında yeni rekor geldi: 1,6 milyar Tesla

    Araştırmacılar, evrende şimdiye kadar ölçülen en güçlü manyetik alanı ortaya koyuyor. Rekor değerin sahibi, 1,6 milyardan fazla Tesla ile Swift J0243.6+6124 ikili yıldız sistemi oldu.
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    Evrenin ölçülen en güçlü manyetik alanında yeni rekor geldi
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    Gökbilimciler, şimdiye kadar evrende bulunan en güçlü manyetik alanı ölçmeyi başardılar. Rekorun yeni sahibi, 1,6 milyar Tesla'nın üzerinde bir yüzey manyetik alanına sahip bir nötron yıldızı oldu. Daha önceki rekor ise 2020 yılında ölçülmüş ve 1 milyar Tesla olarak bulunmuştu.

    Evrendeki en güçlü manyetik alan

    1,6 milyar Tesla ile evrenin ölçülen en güçlü manyetik alanına sahip Swift J0243.6+6124 olarak bilinen bir ikili yıldız sistemi, Dünya'dan yaklaşık 22.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Insight-HXMT ekibi, bir siklotron absorpsiyon çizgisini keşfederek yeni rekoru ortaya çıkardı.

    Yapılan açıklamada: "Insight-HXMT, Samanyolu'nun ilk ultra parlak X-ışını pulsarı olan Swift J0243.6+6124'ün patlamasının ayrıntılı ve geniş bantlı gözlemlerini yaptı ve siklotron absorpsiyon hattını açık bir şekilde keşfetti. Bu çizgi, 1,6 milyar Tesla'dan fazla bir yüzey manyetik alanına karşılık gelen 146 keV'a kadar (standart sapmanın yaklaşık 10 katı algılama önemi ile) enerji ortaya çıkardı. Bu, yalnızca bugüne kadar evrende doğrudan ölçülen en güçlü manyetik alan değil, aynı zamanda ultra parlak bir X-ışını kaynağında bir elektron siklotron absorpsiyon çizgisinin ilk tespitidir ve böylece nötron yıldızının yüzey manyetik alanının doğrudan ölçümünü sağlar." ifadeleri yer aldı.

    Yeni rekorun ne kadar büyük olduğunun anlaşılması açısından bir buzdolabı mıknatısı yaklaşık 0,001 Tesla iken daha güçlü olan MRI makineleri yaklaşık 3 Tesla civarında. Swift J0243.6+6124, şimdiye kadar ölçülen en güçlü manyetik alan olsa da araştırmacılar, başka bir nötron yıldızının 10 milyar Tesla manyetik alana sahip olduğunu tahmin ediyor.

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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