Subway Surfers, 16 Eylül'de İstanbul haritasıyla güncelleniyor

Tam Boyutta Gör Popüler mobil oyun Subway Surfers, kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. SYBO Games tarafından geliştirilen bu sonsuz koşu oyunu, her yeni güncellemesiyle oyunculara daha fazla eğlence ve sürpriz sunuyor. 16 Eylül'de gelecek olan yeni güncelleme ise özellikle Türk oyuncuları sevindirecek. Çünkü Subway Surfers, gelen kullanıcı yorumlarını dikkate alarak yeni güncelleme ile bünyesine İstanbul haritasını dahil ediyor.

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Subway Surfers İstanbul haritası, yeni görevler ve ödüllerle birlikte geliyor

Yeni güncelleme ile birlikte Subway Surfers’a eklenen İstanbul haritası, şehrin tarihi ve kültürel simgelerini oyuna taşıyor. Oyuncular, Boğaziçi Köprüsü ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un ünlü yapılarının arasında kaykaylarıyla hızla ilerleyebilecek. İstanbul'un kozmopolit havasını yansıtan bu harita, oyunculara farklı rotalar ve engeller sunarak oyunun dinamiğini daha da zenginleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni güncelleme ile oyuna sadece İstanbul haritası değil yeni karakter ve kaykaylarda geliyor. Güncelleme ile birlikte gelen Türk temalı karakterler, oyuna özel kostümleri ve güçlendirmeleriyle dikkat çekiyor. Bu yeni özellikleri ise 16 Eylül'de oyunu güncelleyerek deneyimleyebilirsiniz.

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