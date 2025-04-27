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    WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği Android kullanıcılarını bekliyor

    WhatsApp, Android beta 2.25.13.23 sürümünde keşfedilen yeni özellikle kullanıcıların mesajlara emoji yerine çıkartmalarla tepki vermesine olanak tanıyacak. İşte detaylar:

    WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği çok yakında
    WhatsApp, kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Android için en son yayınlanan WhatsApp beta 2.25.13.23 sürümünde dikkat çekici bir yenilik keşfedildi. Mesajlaşma uygulaması, yakın zamanda kullanıcıların mesajlara ve medya içeriklerine çıkartmalar kullanarak tepki vermelerine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

    İşte yeni çıkartma tepkileri:

    Mevcut sistemde kullanıcılar, yalnızca sınırlı sayıda emoji ve yakın zamanda kullandıkları birkaç emojiyle mesajlara tepki verebiliyorlar. Ancak emojiler her ne kadar hızlı ve etkili bir iletişim aracı olsa da belirli duyguları ve niyetleri ifade etmekte yetersiz kalabiliyorlar. İşte tam bu noktada WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği devreye giriyor ve kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için çok daha geniş ve yaratıcı seçenekler sunuyor.

    WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği çok yakında Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görülen bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, resmi WhatsApp Sticker Store'dan indirdikleri çıkartmaları, üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla içe aktardıkları çıkartmaları ve daha önce kaydettikleri tüm çıkartmaları mesajlara tepki olarak kullanabilecekler. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, animasyonlu çıkartmaların da destekleniyor olması. Lottie Framework kullanılarak tasarlanan bu animasyonlu çıkartmalar, yüksek görsel kaliteyi korurken farklı cihazlarda verimli performans gösterecek şekilde optimize edilmiş durumda.

    Yeni tepki sistemi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde zenginleştirecek. Örneğin, bir grup sohbetinde paylaşılan komik bir sesli nota veya eğlenceli bir görsele sadece basit bir gülen emoji ile tepki vermek yerine, kullanıcılar artık kontrolsüzce gülen veya yerde yuvarlanan animasyonlu bir karakter içeren özel bir çıkartma kullanabilecekler. Bu sayede iletişim çok daha canlı, ifade edici ve eğlenceli hale gelecek.

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