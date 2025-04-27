WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği Android kullanıcılarını bekliyor

İşte yeni çıkartma tepkileri:
Mevcut sistemde kullanıcılar, yalnızca sınırlı sayıda emoji ve yakın zamanda kullandıkları birkaç emojiyle mesajlara tepki verebiliyorlar. Ancak emojiler her ne kadar hızlı ve etkili bir iletişim aracı olsa da belirli duyguları ve niyetleri ifade etmekte yetersiz kalabiliyorlar. İşte tam bu noktada WhatsApp'ın yeni çıkartma tepkileri özelliği devreye giriyor ve kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için çok daha geniş ve yaratıcı seçenekler sunuyor.
Yeni tepki sistemi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde zenginleştirecek. Örneğin, bir grup sohbetinde paylaşılan komik bir sesli nota veya eğlenceli bir görsele sadece basit bir gülen emoji ile tepki vermek yerine, kullanıcılar artık kontrolsüzce gülen veya yerde yuvarlanan animasyonlu bir karakter içeren özel bir çıkartma kullanabilecekler. Bu sayede iletişim çok daha canlı, ifade edici ve eğlenceli hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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