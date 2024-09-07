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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, artık Android'de animasyonlu bir açılış ekranına sahip

    Google'ın animasyonlu açılış ekranına sahip uygulamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre YouTube Music, artık Android'de animasyonlu bir açılış ekranına sahip.
    YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına geçti Tam Boyutta Gör
    Google uygulamaları, 2021 yılında Android 12 ile birlikte animasyonlu açılış ekranlarına geçiş yapmaya başladı. Yakın bir zamanda ise bu uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Böylece popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına kavuştu.

    YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına geçiyor

    YouTube Music, uzun bir süredir kullanıcılara koyu arka plan üzerinde kırmızı simgeli statik bir açılış ekranı sunmaktaydı. Açılıştan sonra kaybolan bu açılış ekranı artık Android'de değişiyor. Aşağıdaki YouTube Shorts videosunda ad görüldüğü üzere Android için YouTube Music'in 7.16/7.17 sürümünden itibaren eski açılış ekranı, yerini yeni bir animasyonlu ekrana bırakıyor. 

    Bu yeni açılış ekranı, YouTube uygulaması ve YouTube TV tarafından kullanılan animasyonla aynı. Animasyonlu açılış ekranı, YouTube Music tarafından geç eklenen bir özellik oldu. Üstelik rapora göre animasyonlu açılış ekranı, gereksiz bir gecikme süresine de neden olmakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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