YouTube Music, artık Android'de animasyonlu bir açılış ekranına sahip

Tam Boyutta Gör Google uygulamaları, 2021 yılında Android 12 ile birlikte animasyonlu açılış ekranlarına geçiş yapmaya başladı. Yakın bir zamanda ise bu uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Böylece popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına kavuştu.

Play Store artık aynı anda 3 uygulama yükleyip güncelleyebiliyor 1 hf. önce eklendi

YouTube Music, Android'de animasyonlu bir açılış ekranına geçiyor

YouTube Music, uzun bir süredir kullanıcılara koyu arka plan üzerinde kırmızı simgeli statik bir açılış ekranı sunmaktaydı. Açılıştan sonra kaybolan bu açılış ekranı artık Android'de değişiyor. Aşağıdaki YouTube Shorts videosunda ad görüldüğü üzere Android için YouTube Music'in 7.16/7.17 sürümünden itibaren eski açılış ekranı, yerini yeni bir animasyonlu ekrana bırakıyor.

Bu yeni açılış ekranı, YouTube uygulaması ve YouTube TV tarafından kullanılan animasyonla aynı. Animasyonlu açılış ekranı, YouTube Music tarafından geç eklenen bir özellik oldu. Üstelik rapora göre animasyonlu açılış ekranı, gereksiz bir gecikme süresine de neden olmakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.