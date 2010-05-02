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Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği

Asus Türkiye, ülkenin önde gelen hız aşırtmacılarını bir araya getirince pek çok rekor kırıldı. İşte detaylar.
9 yıl
11,5b
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113
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
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Türkiye'nin en iyi hız aşırtmacıları, Asus'un Extreme Overclocking Gathering etkinliği kapsamında bir araya geldi. Bugün Asus Türkiye ofisinde gerçekleşen ve devam etmekte olan etkinlik kapsamında hem AMD hem de Intel sistemlerle, Türkiye ve eğer olursa Dünya rekorlarının kırılması hedefleniyor. Dört farklı sistem üzerinde çalışan hız aşırtma profesyonellerini, Intel tarafında Core i7 980X ve Asus Rampage III Extreme, AMD tarafında ise Phenom II X6 1055T & 1090T ile Crosshair IV Formula üzerinde çalışıyorlar. 200 Litre Sıvı Azot kullanılarak yaratılan ekstrem koşulları çerçevesinde limitleri zorlayan hız aşırtmacıları yerinde izleyen tek yayın kuruluşu olarak ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.

Asus'un etkinliği devam ediyor. Donanimhaber.com olarak yaşanan gelişmeleri ve kırılırsa rekorları, haberimizi sık sık güncelleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör
Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Güncelleme-1: Hız aşırtma profesyonelleri, rekor kırmaya başladı. Brandybuck, 3DMark 2005'te yeni Türkiye rekoruna imza attı. 51682 puanlık skor alan Brandybuck skorun geliştirilmeye müsait olduğunu, yeni rekorların gün içeriğinde gelebileceğini söyledi. İşte ekran görüntüsü;

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
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Ekran görüntüsünün büyük hali için buraya buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-2: Hey rumuzlu Recep Kulan, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T işlemcisiyle, 6578MHz'e ulaşarak, 6 çekirdekli AMD işlemciler için ülkemizdeki en yüksek frekans değerini elde etti. 890FX çipsetli Crosshair IV Formula'nın kullanıldığı sistemde LN2 ile ulaşılan hızın daha da üzerine çıkılabileceğini belirten Recep Kulan, SuperPi 1M'de günü güçlü bir skorla kapatabileceğini söylüyor.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
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Güncelleme-3: Recep Kulan "Hey", Phenom II X6 1090T ile AMD işlemciler için SuperPi 1M Türkiye rekorunu kırdı. Crosshair IV Formula üzerinde yapılan çalışmada Hey, 6524MHz'de elde ettiği 10.594 saniye ile yeni rekorun sahibi oldu.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Güncelleme-4: Recep Kulan "hey" AMD Phenom II X6 1090T Black Edition ile 6738MHz'e ulaşarak bu işlemci için tüm dünyada ulaşılmış en yüksek frekans değerlerinden birine ulaştı. Sıvı Azot kullanılarak ulaşılan hızda işlemcinin soğutulduğu sıcaklık değeri ise -170 derece civarındaydı.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Güncelleme-5: Devam etmekte olan etkinlikten yeni görseller paylaşıyoruz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle 3DMark üzerine yoğunlaşan hız aşırtma profesyonelleri, yeni rekorlar için çalışmalara devam ederken, gerek işlemci gerekse de ekran kartı konfigürasyonları için ideal kurulum kombinasyonları deneniyor.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Güncelleme-6: AMD işlemciler için yeni bir Türkiye rekoru daha kırıldı. Recep Kulan "hey", 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ve Asus Crosshair IV Formula ile gerçekleştirdiği testlerde, 6443.4MHz'de aldığı 18.09 saniyelik skor ile rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
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Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-7: AMD işlemciler için kırılan Türkiye rekorlarına bir yenisi daha eklendi. Recep Kulan "hey", 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisini Sıvı Azot kullanarak çıkardığı 6038MHz'de aldığı 4.515 saniyelik skorla wPrime 32M'de yeni Türkiye rekrounun sahibi oldu.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-8: AMD işlemciler için SuperPi 1M'de alınan Türkiye rekoru geliştirildi. Hey tarafından yapılan testlerde Crosshair IV Formula üzerinde 6599MHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T ile SuperPi 1M testinde 10.563 saniyelik skor alınarak var olan Türkiye rekoru aynı gün içerisinde iki kere geliştirilmiş oldu. Şu anda ekipler Intel, Core i7 980X ve Core i5 670'e yoğunlaşmış durumda.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-9: Asus'un alanlarında uzman profesyonel hız aşırtmacıları topladığı ekstrem hız aşırtma etkinliğinde, 3DMark 2003 testinde Türkiye'de alınan en yüksek rekora imza atılarak bir rekor daha kırılmış oldu. Brandybuck rumuzlu Koray Kuşçu tarafından kırılan rekorda, Rampage III Extreme üzerinde Sıvı Azotla 6097MHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisi ve 920MHz/4600MHz'e çıkartılan Radeon HD 5970 Quad Crossfireile gerçekleştirilen 3DMark 2003 testinde 197475 puanlık skor elde edilerek yeni Türkiye rekoruna imza atılmış oldu.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
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Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-10:Asus Türkiye ofisi tarafından düzenlenen Ekstrem Hız Aşırtma etkinliğinde, önde gelen hız aşırtma profesyonelleri hemen her kategoride Türkiye rekorlarını geliştirmeyi başardı. Ahmet Taruz ve Erdem Olkun tarafından Core i7 980X Extreme Edition, Asus'un X58 çipsetli yeni nesil anakartlarından Rampage III Extreme ve Radeon HD 5870'ün üç tanesi kullanılarak Sıvı Azot altında gerçekleştirilen testlerde, bu kategori için ülkemizde elde edilmiş en yüksek 3DMark 2005 skoruna (52970 puan) imza atıldı.

Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği
Tam Boyutta Gör

Ekran görüntüsünü büyütmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncelleme-11: Asus TR Ekstrem Hız Aşırtma Etkinliği'nde elde edilen güçlü skorlardan birine de Karandiru rumuzlu Ferit Karşanbaş imza attı. Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisiyle, X58 çipsetli Asus P6X58D Premium anakart üzerinde Sıvı Azot ile "en yüksek frekans" denemeleri yapan Karşanbaş, elde ettiği 6562.9MHz ile Core i7 980X için tüm dünyada alınmış en iyi 6. skora imza attı.


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DH Misafiri 8 yıl
Tamam yine hız konusunda kırmışız dökmüşüz ama bir gün kartı üretecek teknolojiye ulaşırız ya da bu işlemci hızının gerekeceği teknolojileri biz geliştiririz inşallah ! Amin !
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Boragungoren 8 yıl
arkadaşlar benim gördüğüm resmen ln2 kaynıyodu

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DH Misafiri 9 yıl
asus dizüstü bilgiseyar aldığıma bin pişman ettiniz teknik servisin rezalet ti hadsafada ben kesinlikle memnun değilim heryerde de sizin nekadar işinde samimi olmadığını belgelerle anlatıyorum asus istanbul çamlıca teknik servisini kınıyorum razalet tin böylesi anca olur yazık ödemiş olduğum paraya değil bana çok çektirdiler özür bile dilemediler yazıklarolsun .çok pişman oldum iş işten geçti haram olsun ödediğim para size
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coreindie 9 yıl
Pi sayısı nedir? ;) Dünyanın 7 harikasından biri olan piramitleri düşünün sadece 7 harikasından biri ve her bir kare taş bloğu düşünün (kum (sio2) ve) ve kireç taşından (tebeşir) oluşan 2.5 ton taş blok.Daha sonra kafanızı sabit tutarak gözlerinizle daire çizin. Sonra o anakartı tasarlayan mühendisleri düşünün. Sonra markayı düşünün. Sonra havadaki Oksijen %21 ve azot %78 miktarını düşünün. Sonra istiridyenin içinden ne çıkarıldığını.
Benimde sırtım ağrımaya başladı. Böbreklerinize dikkat edin. Emek veriliyor içinde teknoloji var ve zaman hızla geçiyor.
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C-TİMİ 9 yıl
Güzel bir hafta sonu geçirdik emeği geçen bütün arkadaşlarıma Asus TR ve Recep kardeşime teşekkür ederim..
Bir sonraki event te görüşmek dileği ile
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karandiru 9 yıl
Eğlenceli bir hafta sonuydu,şu başımıza vuran şeyi pratik halletseydik süper olacaktı :) Eline,Emeğine sağlık Recep sana ve Emeği geçen diğer arkadaşlara Teşekkürler..
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Kurabiyee Canavari 9 yıl
Başarılarınız devamını dilerim, merak ettiğim bir nokta var Formula serisi anakartların IV ROG versiyonunu nasıl temin ettiniz ? :)
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goldenstar 9 yıl
Arkadaşlar benim bir sorum olacak. Bu Samsung 3D TV lansmanında samsung firmasında çalışan arkadaşım görevliydi. Görüntülerin gerçekten çok etkileyici olduğunu söyledi. Bağlantıyı 1.4 versiyon çözünürlüğü 4096x2160 destekleyen EYE-Q marka kablo ile sağlamışlar. PDP, LCD ve LED TV’ lerle de bu kabloyu denemişler, onlarda da kontrast ve keskinliği arttırmış. Bende oyun ve film çılgını olduğumdan XBox, PS3 ve Notebook’ um için bu bağlantı kablosunu arıyorum. (Aynı zamanda 3D TV yolu da gözüktü bana) Bu kabloyu nereden ve ne kadara temin edebilirim ? Yardımcı olabilir misiniz?
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MISTIQuad 9 yıl
Uzay üssü gibi anasını satayım :D
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Angry006 9 yıl
Helal olsun sana recep baba
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Furkán 9 yıl
Organizasyon güzel sonuçlanmış kırılan rekorlar bakımından..Organizasyonda Emeği geçen herkeze teşekkürler.
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Guest 9 yıl
süpersiniz ya!
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DH Misafiri 9 yıl
Uzun zamandır yapılmasını dilediğim bir etkinlikti.Beraber çok güzel bir gün geçirdik
Katılamayan üstad laramıza bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle diyorum.
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fx57 9 yıl
Güncelleme-11: Core i7 980X ile elde edilen dünya altıncılığı da eklendi.
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aspirin_00 9 yıl
bu hız aşırtmaları ne kadar süre dayanıyor misal 4 saat boyunca o hızda sabit kalınabiliyor mu?
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