Sürekli Güncel: Asus Türkiye Ekstrem Hız Aşırtma (Overclock) Etkinliği

Türkiye'nin en iyi hız aşırtmacıları, Asus'un Extreme Overclocking Gathering etkinliği kapsamında bir araya geldi. Bugün Asus Türkiye ofisinde gerçekleşen ve devam etmekte olan etkinlik kapsamında hem AMD hem de Intel sistemlerle, Türkiye ve eğer olursa Dünya rekorlarının kırılması hedefleniyor. Dört farklı sistem üzerinde çalışan hız aşırtma profesyonellerini, Intel tarafında Core i7 980X ve Asus Rampage III Extreme, AMD tarafında ise Phenom II X6 1055T & 1090T ile Crosshair IV Formula üzerinde çalışıyorlar. 200 Litre Sıvı Azot kullanılarak yaratılan ekstrem koşulları çerçevesinde limitleri zorlayan hız aşırtmacıları yerinde izleyen tek yayın kuruluşu olarak ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.

Asus'un etkinliği devam ediyor. Donanimhaber.com olarak yaşanan gelişmeleri ve kırılırsa rekorları, haberimizi sık sık güncelleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Güncelleme-1: Hız aşırtma profesyonelleri, rekor kırmaya başladı. Brandybuck, 3DMark 2005'te yeni Türkiye rekoruna imza attı. 51682 puanlık skor alan Brandybuck skorun geliştirilmeye müsait olduğunu, yeni rekorların gün içeriğinde gelebileceğini söyledi. İşte ekran görüntüsü;

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Güncelleme-2: Hey rumuzlu Recep Kulan, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T işlemcisiyle, 6578MHz'e ulaşarak, 6 çekirdekli AMD işlemciler için ülkemizdeki en yüksek frekans değerini elde etti. 890FX çipsetli Crosshair IV Formula'nın kullanıldığı sistemde LN2 ile ulaşılan hızın daha da üzerine çıkılabileceğini belirten Recep Kulan, SuperPi 1M'de günü güçlü bir skorla kapatabileceğini söylüyor.

Güncelleme-3: Recep Kulan "Hey", Phenom II X6 1090T ile AMD işlemciler için SuperPi 1M Türkiye rekorunu kırdı. Crosshair IV Formula üzerinde yapılan çalışmada Hey, 6524MHz'de elde ettiği 10.594 saniye ile yeni rekorun sahibi oldu.

Güncelleme-4: Recep Kulan "hey" AMD Phenom II X6 1090T Black Edition ile 6738MHz'e ulaşarak bu işlemci için tüm dünyada ulaşılmış en yüksek frekans değerlerinden birine ulaştı. Sıvı Azot kullanılarak ulaşılan hızda işlemcinin soğutulduğu sıcaklık değeri ise -170 derece civarındaydı.

Güncelleme-5: Devam etmekte olan etkinlikten yeni görseller paylaşıyoruz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle 3DMark üzerine yoğunlaşan hız aşırtma profesyonelleri, yeni rekorlar için çalışmalara devam ederken, gerek işlemci gerekse de ekran kartı konfigürasyonları için ideal kurulum kombinasyonları deneniyor.

Güncelleme-6: AMD işlemciler için yeni bir Türkiye rekoru daha kırıldı. Recep Kulan "hey", 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition ve Asus Crosshair IV Formula ile gerçekleştirdiği testlerde, 6443.4MHz'de aldığı 18.09 saniyelik skor ile rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

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Güncelleme-7: AMD işlemciler için kırılan Türkiye rekorlarına bir yenisi daha eklendi. Recep Kulan "hey", 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisini Sıvı Azot kullanarak çıkardığı 6038MHz'de aldığı 4.515 saniyelik skorla wPrime 32M'de yeni Türkiye rekrounun sahibi oldu.

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Güncelleme-8: AMD işlemciler için SuperPi 1M'de alınan Türkiye rekoru geliştirildi. Hey tarafından yapılan testlerde Crosshair IV Formula üzerinde 6599MHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T ile SuperPi 1M testinde 10.563 saniyelik skor alınarak var olan Türkiye rekoru aynı gün içerisinde iki kere geliştirilmiş oldu. Şu anda ekipler Intel, Core i7 980X ve Core i5 670'e yoğunlaşmış durumda.

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Güncelleme-9: Asus'un alanlarında uzman profesyonel hız aşırtmacıları topladığı ekstrem hız aşırtma etkinliğinde, 3DMark 2003 testinde Türkiye'de alınan en yüksek rekora imza atılarak bir rekor daha kırılmış oldu. Brandybuck rumuzlu Koray Kuşçu tarafından kırılan rekorda, Rampage III Extreme üzerinde Sıvı Azotla 6097MHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisi ve 920MHz/4600MHz'e çıkartılan Radeon HD 5970 Quad Crossfireile gerçekleştirilen 3DMark 2003 testinde 197475 puanlık skor elde edilerek yeni Türkiye rekoruna imza atılmış oldu.

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Güncelleme-10:Asus Türkiye ofisi tarafından düzenlenen Ekstrem Hız Aşırtma etkinliğinde, önde gelen hız aşırtma profesyonelleri hemen her kategoride Türkiye rekorlarını geliştirmeyi başardı. Ahmet Taruz ve Erdem Olkun tarafından Core i7 980X Extreme Edition, Asus'un X58 çipsetli yeni nesil anakartlarından Rampage III Extreme ve Radeon HD 5870'ün üç tanesi kullanılarak Sıvı Azot altında gerçekleştirilen testlerde, bu kategori için ülkemizde elde edilmiş en yüksek 3DMark 2005 skoruna (52970 puan) imza atıldı.

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Güncelleme-11: Asus TR Ekstrem Hız Aşırtma Etkinliği'nde elde edilen güçlü skorlardan birine de Karandiru rumuzlu Ferit Karşanbaş imza attı. Intel'in 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisiyle, X58 çipsetli Asus P6X58D Premium anakart üzerinde Sıvı Azot ile "en yüksek frekans" denemeleri yapan Karşanbaş, elde ettiği 6562.9MHz ile Core i7 980X için tüm dünyada alınmış en iyi 6. skora imza attı.