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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir

    Ülke genelinde 100 yeraltı barajı inşa projesini hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık ve sususlukla mücadelede elimizi güçlendirmeye çalışıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    65

    Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir
    İçme suyu ihtiyacını karşılamak, elektrik üretmek ve sanayiye su temin etmek gibi büyük kalemler için en çok tercih edilen yöntemlerin başında gelen barajlar, ülkemizde bu anlamda kullanılan en yaygın yapıların başında geliyor. Genellikle yer üstü örneklerini gördüğümüz yapıların yerin altına inşa edilen türleri de bulunuyor. Ülkemizde de son yıllarda oldukça önemli hale gelen ve yeraltı barajı denen bu yapılara yönelik ciddi çalışmalar yürütülmekte.  

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    Tanımını “kurak, yarı kurak bölgelerde buharlaşma kayıplarının en aza düşürülmesi amacıyla genellikle alüvyon dolgusu kalın vadilerde süzülen suyu depolamaya olanak verecek şekilde sığ derinliklerde inşa edilen baraj veya bent türüdür.” (kaynak) şeklinde yapabileceğimiz yeraltı barajlarının geçmişi, aslında çok eskilere dayanıyor. Roma döneminde de örnekleri bulunan bu yapılar, inşaat yöntemlerinin ilerlemesiyle yıllara bağlı olarak gelişme kaydettiler.

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    Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir

    En basit haliyle yer kabuğundaki su depoları olarak ifade edebileceğimiz doğal akiferlere inşa edilen, ihtiyaç halinde yapay akiferler oluşturmak suretiyle inşa edilen yeraltı barajları, genellikle geçirimsiz tabakaya uzanan bir set inşa edilerek yeraltı suyu akımının engellenmesi ve bu set gerisinde suyun depolanması prensibiyle işliyor. (aşağıdaki görsel).

    Susuzluğa karşı verilen mücadelede, yeraltı barajları önemli avantajlar sağlayabilir

    Özellikle uzun ömürleri ve düşük maliyetleri ile öne çıkan yeraltı barajlarının ülkemizdeki uygulamaları ise 2000’li yılların başına kadar gidiyor. Tam olarak bitirilemeyen İzmir Çeşme yeraltı barajı projesiyle inşasına başlanan yapıların Yahşihan (Kırıkkale), Kalecik (Ankara) ve Ankara Elmadağ’daki örnekleri ise başarılı bir şekilde hayata geçirilenler olarak dikkat çekmekte. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri ortaklığıyla yurt genelinde 100 yeraltı barajı inşa çalışması ise ülkemizin bu alanda hayata geçirdiği önemli projelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

    100 yeraltı barajı projesi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 22 Temmuz 2019’da “Yeraltı Barajları Eylem Planı” lansman toplantısında gündeme getirdiği ve “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Yeraltı Barajı” adı verilen proje için çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Barajlar Şube Müdürü Çağlar Türkeş’e göre söz konusu tesislerden 16’sının inşası bitirilmiş durumda. Türkeş, bu konuda yaptığı açıklamada ise “Biz bu proje kapsamında 2023 yılına kadar 100 adet yer altı barajını bitirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 2020 sonu itibariyle 16 adet çalışmamız tamamlanmış durumda. Yer altı barajları, özellikle yaz aylarında can suyu olacak." ifadelerini kullanmış.

    Projedeki nihai amacın ise 100 adet tesis bittiğinde yaklaşık 40 milyon metreküplük suyu yerin altına indirmek olduğu belirtiliyor. Bu sayede 600 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı, 60 bin dekarlık tarım arazisinin sulama suyuna kavuşacağı ve toplamda da 45 milyon liralık bir gelir artışının sağlanacağı ifade ediliyor.



    Kaynakça https://www.sanalsantiye.com/yeralti-baraji-nedir-diger-barajlardan-farki-ne/ https://www.trthaber.com/haber/gundem/insasi-devam-eden-yer-alti-barajlari-susuzluga-care-olacak-536240.html https://tr.wikipedia.org/wiki/Akifer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Doğa çok güzel bir çare bulmuş, ağaç dikin, ağaç dikin, ağaç dikin. Zihinler gibi topraklarımız da araplaşmasın
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    warchief46 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    "Kıyametin kopacağını haber alsanız bile, ağaç dikmekten vazgeçmeyiniz!"



    "Bir Müslüman ekin ekse veya ağaç dikse, ondan da kuş, insan veya hayvan yiyecek olsa, bununla o Müslüman için bir sadaka sevabı hâsıl olur."



    Hadis-i Şerif



    Zihinleriniz Araplaşmış diye saldırdığın İslamiyet'in peygamberi Hz.Muhammed (sav) in söyledikleri. Senin Doğa Ana'nın söylediklerinden daha tesirli bence.
    "Kıyametin kopacağını haber alsanız bile, ağaç dikmekten vazgeçmeyiniz!" "Bir Müslüman ekin ekse veya ağaç dikse, ondan da kuş, insan veya hayvan...
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    8 Yanıt Yanıtla +84
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) warchief46
    İslam evrenseldir, Araplık bir kültürdür. Arapların tarihini incelerseniz zaten örnek almayı istemeyeceğiniz bir çok davranışa rastlarsınız. Diğer yandan İslam'a bakıldığında sürekli iyiliğin, yardımlaşmanın, birlik, beraberlik, dayanışma ve ilmin teşvik edildiğini görürsünüz. İslam ve Arap kültürünü birbirine bağlamayın, tek bir millet için indirilmedi bu din.
    İslam evrenseldir, Araplık bir kültürdür. Arapların tarihini incelerseniz zaten örnek almayı istemeyeceğiniz bir çok davranışa rastlarsınız. Diğer yandan İslam'...
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    2 Yanıt Yanıtla +57
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    DIGIL (Cem ) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Millete suyu tasarruflu kullanın diye nasihatta bulunup , nasıl tasarruf edileceği konusunda akıl veren akılsız, beyinsiz yöneticelere sormazlarmı? Bunca konuta ayrıca koca koca havuzlu villalara (ortama bir havuz 30 m3 tür ve yaz sezonunda her ay en az 2 kere boşaltılır ) beton manyağı akılanırız bunlara ruhsat verirken neredeydi? Götünüzemi kaçmıştı?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ageofempiresköylüsü 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DIGIL
    Geçen hocamın biriyle bu konuyu konuştum. Susuzluğun artan plansız tarım sulamasından kaynaklandığını söyledi.(yaklaşık %60 civarı) Çiftçi çok israf yaptı diyor. zaten eskisi kadar tarıma önem verilmiyor kardeşim sormazlar mı israf nasıl bu kadar artıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    elweda (&#1084;&#1103;&#1090; ...) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bizde kurak yere ağaç dikme mantığını kimden çıkıyor acaba, bazı yerlere bakıyorsun adamlar bilmem ne ormanı diye etrafını çevrelemiş, fidanlar henüz büyüyemeden kurumuş gitmiş. bunu düşünen yetkili kişi kimse ağaç dikilen iklimin uygunluğunu araştırmıyor mu acaba
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    ONUR_345241 (ONUR D. ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hafta sonu kısıtlamalarında sokağa çıkıp hortumla gürül gürül araba yıkayan elemanları toplayacaksın bu projlerde çalıştıracaksın ceza niyetine..
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    erka1907 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu konuda bile herifler araplarla islamiyeti karıştırmışlar ya la.
    beyni sulanmış, tasması kopuk sahipsizler.
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    kenbalx (f k) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Heryere ağaç dikin diyenler uydu haritalarına bir bakın ülkenin çoğunluğu kurak. Bu kurak yerleri ağaçlandırmak için yani fidanların büyüyüp orman olabilmesi için çok su lazım. Su olsaydı zaten yeşil olurdu. Avusturalya dan pek farkımız yok. Cennet vatan diye kitlemişler kurak toprakları ....

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    hakan_sp (H. Erol) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Genellikle insanoğlu yumurta kapıya dayanıncaya kadar çare aramaz hele bizim insanımız. 20 yıldır bilim adamları küresel ısınma felaketinden bahsediyordu. Şimdi acilen tartışmayı bırakıp herkes alabildiği kadar önlem almak zorunda.
    -Evlerde yağmur suyu biriktirin
    -Tuvaletler için akıtılan su temiz baraj suyu olmamalı deniz suyu olabilir. 100ml çiş için 5 litre su akıtıyoruz.
    Tartışmayı bırakın yardımcı olun birbirinize herkes harekete geçsin. Bu geçici bir durum değil. Kışın böyleyse yazın ne yapacağız. Hadi kışın yağdı diyelim seneye ne olacak?
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    ernknd (E K) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Taktire Şahan proje
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba kaç ağaç diktin .ne gibi hizmetler ettin .

    Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
    Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
    Ziya Paşa

    Hemen bunu arap milletine işi bağlamak nasıl bir alaka insan anlamıyor. Bir çeşit ırkçılık . Biri bir işi beceremiyor. Suçu alakasız başkasına atıyor
    Senin milletine birisi böyle söylerse sen nasıl hissedersin.
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    FBI open dı door 6 gün ( Mesaj Silindi )
    barajların su seviyesi giderek düşüyorrr
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Küresel ısınmayla ilgili yapılması gerekenler yapılmazsa kuraklıktan kurtulamayız.Karbon salınımı sera gazı bunları dünyaya artık yaymamalıyız.Aşırı ağaç kesimi yapmamalıyız.Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız.
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