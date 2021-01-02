Pleco akıllı su sayacı CES 2021 fuarına geliyor

CES 2021 sanal fuarına sayılı günler kala girişimler de duyurularını yapmaya başladı. Pleco akıllı su sayacı evinizdeki su kullanımını analiz ederek özel ekranında istatistiklerle sunmayı amaçlıyor.İlginizi Çekebilir Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı
Pleco Smart Water Watch özellikleri ve fiyatı
Pleco Smart Water Watch bir set olarak hazırlanmış. Su sayacına uygulanması için özel bir tamirat gerekmiyor. Gelişmiş sensörü; sayacı manyetik olarak işletmeye yarayan boru içerisindeki hareketli parçanın sinyallerini topluyor. Bu bakımdan sayacın etrafına sarılması yeterli oluyor.
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Manyetik sensör bir kablo ile verici modülüne bağlanıyor. Bu modül ev ağına bağlanarak aldığı verileri bulut sunuculara iletiyor. Sunucular veriyi işliyor ve set içerisinde yer alan mini tablete istatistik halinde gönderiyor. Dilerseniz mobil uygulamalardan da istatistik alabiliyorsunuz.
Akıllı su sayacı suyun akış hızı, günün saatlerine göre kullanım oranları, günlük-haftalık-aylık analizler, hatta su sızıntıları gibi çeşitli problemleri algılayabilme yeteneğine sahip. Bu sayede ev sakinleri suyu daha tasarruflu kullanabiliyor. Pleco Smart Water Watch seti 249$ fiyat etiketine sahip. Veri aboneliği için de aylık 5$ isteniyor.
https://newatlas.com/around-the-home/pleco-smart-water-watch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.