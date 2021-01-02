Pleco akıllı su sayacı CES 2021 fuarına geliyor

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CES 2021 sanal fuarına sayılı günler kala girişimler de duyurularını yapmaya başladı. Pleco akıllı su sayacı evinizdeki su kullanımını analiz ederek özel ekranında istatistiklerle sunmayı amaçlıyor.

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Pleco Smart Water Watch özellikleri ve fiyatı

Pleco Smart Water Watch bir set olarak hazırlanmış. Su sayacına uygulanması için özel bir tamirat gerekmiyor. Gelişmiş sensörü; sayacı manyetik olarak işletmeye yarayan boru içerisindeki hareketli parçanın sinyallerini topluyor. Bu bakımdan sayacın etrafına sarılması yeterli oluyor.

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Manyetik sensör bir kablo ile verici modülüne bağlanıyor. Bu modül ev ağına bağlanarak aldığı verileri bulut sunuculara iletiyor. Sunucular veriyi işliyor ve set içerisinde yer alan mini tablete istatistik halinde gönderiyor. Dilerseniz mobil uygulamalardan da istatistik alabiliyorsunuz.

Akıllı su sayacı suyun akış hızı, günün saatlerine göre kullanım oranları, günlük-haftalık-aylık analizler, hatta su sızıntıları gibi çeşitli problemleri algılayabilme yeteneğine sahip. Bu sayede ev sakinleri suyu daha tasarruflu kullanabiliyor. Pleco Smart Water Watch seti 249$ fiyat etiketine sahip. Veri aboneliği için de aylık 5$ isteniyor.

https://newatlas.com/around-the-home/pleco-smart-water-watch/

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