Suudi Arabistan’ın 8 trilyon dolarlık çılgın Neom projesi iklimi değiştirecek

“İklim Sistemleri Bozulabilir”
Uzmanlara göre Neom’un yarattığı çevresel etki öyle büyük olabilir ki, bölgesel iklimi bile değiştirebilir. Atmosfer fiziği ve kimyası uzmanı Prof. Donald Wuebbles, Financial Times’a verdiği demeçte Neom’un inşa sürecinin bölgedeki hava sistemlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Aynı zamanda projeye danışmanlık yapan Wuebbles, özellikle yağış düzenlerinde değişiklikler, daha yoğun kum fırtınaları ve rüzgarların şiddetlenmesi gibi risklere dikkat çekti.
Dünyadaki çeliğin 5’te 1’i harcanacak
Neom’un sadece çevre üzerindeki gelecekteki etkisi değil, inşa sürecindeki kaynak tüketimi de büyük endişe yaratıyor. Wuebbles’a göre The Line tek başına, dünya çelik üretiminin yüzde 20’sine yakınını tüketecek. Bölgedeki dev beton üretim tesisleri ise karbon salımını şimdiden artırmış durumda.
Suudi Arabistan’ın bu dev projesi yalnızca The Line’dan ibaret değil. Aynı bölgede Oxagon, Treyam, Epicon gibi başka mega yapılar da yükseliyor. Tüm bu projelerin ortak noktası ise: devasa ölçek, hızlı inşa süreci ve tartışmalı çevresel etkiler.
Neom tamamlanır mı bilinmez ama Suudi Arabistan bu projeye milyarlar dökmeye devam ediyor. Her ne kadar projelerde çeşitli sorunlar ve gecikmeler yaşanıyor olsa da The Line’ın ilk fazı yükselmeye başladı bile. Üstelik ülke genelinde, Mukaab ve JEC Tower gibi diğer dev projeler de eş zamanlı olarak ilerliyor. Ülke, Neom ile hem küresel turizmde söz sahibi olmayı hem de teknoloji ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir vitrin oluşturmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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