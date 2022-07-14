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    Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler

    Telefonun suya düşmesi büyük bir felaket. Havuzda, denizde veya tuvalette başınıza gelebilir. Suya düşen telefonu kurtarmak için ne yapılması gerektiğini ve yapılmaması gerekenleri biliyor musunuz?
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    suya düşen telefon ne yapılmalı

    Telefonun havuza, denize, tuvalete düşmesi, en az bir kere çoğumuzun başımıza gelmiştir. Yüksek fiyata satın aldığımız telefon suya, tuzlu suya düştüğünde içindeki bilgilerden daha çok bir daha açılıp açılmayacağını, tamir olup olmayacağını ya da tamir olacaksa fiyatını (kaça yapılır?) düşünmeye başlarız. Sıvı temaslı telefon tamiri mümkün ancak hemen tamire vermek yerine kurtarmak adına yapabileceğiniz şeyler var; en azından denemelisiniz. Bu durumda yapılmaması gerekenleri de uygulayarak şansınızı artırabilirsiniz.

    Telefon suya düştüğünde ne yapılmalı?

    • Çalışıyorsa bile kapatın.
    • Su hasarlı telefonun parçalarını ayırın.
    • Dışını kurutmayı deneyin.
    • Elektrikli süpürgeyle su damlacıklarını çekin.
    • Havadar, güneşli bir yere bırakın.
    • Pirinçte bekletin.

    Böylesine yıkıcı bir olaydan sonra hemen tepki vermenin zor olduğunu biliyoruz ancak şoktan çıkmalısınız. Telefonunuz su altında ne kadar uzun kalırsa hayatta kalma şansı o kadar düşük olur. Bu yüzden tuvalete dahi düşmüş olsa hemen elinizi daldırıp çıkarmalısınız. Telefon sudan çıktığında kapalı olduğundan ve bu şekilde kaldığından emin olun. Çalışıyor olsa bile kapatmak iyidir, hala açıkça kapatın. Telefonun kapatılması elektronik devreler aktiften suyun telefonun önemli parçalarına ulaşmamasını ve zarar vermemesini sağlar. Çalışan bileşenlere ulaşan suyun kalıcı hasara neden olma olasılığı daha yüksektir.

    Telefonu parçalarına ayırmaktan kasıt çıkarılabilir tüm parçaları çıkarmak. Arka kapak çıkarılabiliyorsa çıkarın. Benzer şekilde mümkünse pili, SIM kartı ve microSD kartı çıkarmayı deneyin. Hepsini bir kağıt havlu üzerine yayın. Günümüzde çoğu telefonun çıkarılabilir kapağı yok ancak elinizden geleni yapın. Teknoloji uzmanıysanız, telefonun içini dışını biliyorsanız garantisini geçersiz kılmaktan çekinmeyin devam edip tüm telefonu parçalara ayırın. Bu, her bir parçayı daha hızlı kurutmanıza yardımcı olabilir. Sadece dikkatli olun, ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu yarardan çok zarara neden olabilir.

    telefon sıvı hasarı tamiri

    Öncelikle telefonunuzun dış kısmında bulunan tüm fazla sudan kurtulmaya çalışın. Her şeyi mümkün olduğunca kurutmak için bir bez veya kağıt havlu kullanın. Telefonla çok fazla uğraşmamaya dikkat edin. Çok fazla hareket ettirmeden nazikçe kurulayın. Telefonun içine daha fazla su kaçmasın.

    Tabii ki kağıt havlunun ulaşamayacağı alanlar olacak. Elektrikli süpürge telefondaki su damlalarını çok fazla risk almadan içine çekebilir. Bu işlemi de telefonu çok fazla hareket ettirmeden yapmanızda fayda var.

    En zor kısım şimdi; telefonu bir süreliğine kullanmayacaksınız. Beklemek kolay değil ancak gerekli. Telefonunuzu masanın üzerine koyup bırakabilir veya bir çekmecinin içinde bırakabilirsiniz. Esen ve güneş ışığı alan pencere kenarına veya klimanın vurduğu yere de bırakabilirsiniz.

    Diğer bir yaygın uygulama da telefonu pirince yatırmak ve iki veya üç gün bekletmek. Neden pirinç? Tabii ki sadece çoğu evde kolayca bulunabilen bir şey olduğu için değil, bildiğiniz gibi pirinç kurudur ve havadaki nemi emmede çok iyidir; bu da telefonun bulunduğu ortamda daha iyi kurumasını sağlar.

    telefonu pirince yatırmak

    Elinizden gelen her şeyi yaptınız, aradan da birkaç gün geçti. Tüm çabalarınızın işe yarayıp yaramadığını görmenin zamanı geldi. Telefonu bıraktığınız yerden alın ve parçalarını bir araya getirin. Telefonu prize takın ve açmayı deneyin. Çalıştıysa başardınız! Yine de birkaç gün boyunca herhangi bir garip olaya karşı tetikte olun. Ayrıca tüm bileşenleri test edin. Mikrofonun ve kulaklığın çalışıp çalışmadığını görmek için arama gerçekleştirin, müzik açıp hoparlörleri test edin vs.

    Telefon çalışmıyorsa, bir profesyonele götürmenin ve kurtarılıp kurtarılmayacağını görmenin zamanı geldi. Cep telefonu sigortası genelde sigorta sıvı teması nedeniyle bozulmayı kapsıyor ancak telefon üreticileri kullanıcı hatası sayıp garanti dışı tutuyor; garanti devam ediyor olsa dahi ücretli parça değişimi sağlanarak sorun çözülüyor. Suyan düşen telefonun tamir ücreti üreticinden üreticiye değişiyor. Hatta üreticinin kendi ayrı yetkili servis sağlayıcısı ayrı fiyat verebiliyor. Bu yüzden bir fiyat vermek yanıltıcı olabilir. 

    Telefon suya düştüğünde ne yapılmamalı?

    • Telefonu açmayın. Cihaz çalışırken elektrikli parçaların suyla etkileşimi iyi olmaz.
    • Aynı sebepten şarja da takmayın.
    • Herhangi bir tuşa basmayın. Bu, daha fazla suyun girmesini sağlayabilir.
    • Telefonla mümkün olduğunca az uğraşmak en iyisidir.
    • Cihazı sallamayın veya içine üflemeyin. Özellikle kurutma makinesi kullanmayın.
    • Telefona herhangi bir ısı uygulamayın. Unutmayın, aşırı ısı da telefona zarar verebilir.
    • Telefonu çok fazla hareket ettirmeyin. Suyun telefon içinde hareket etmesini istemezsiniz.
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    juanmata09 5 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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