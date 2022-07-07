Telefonun pil ömrünü uzatmak için şarj ipuçları

Hem sıradan hem de meraklı akıllı telefon kullanıcıları daha uzun süre dayanan pil ömrü arıyor. Telefonlarımızdaki lityum iyon piller zamanla eskiyip bozuluyor; pil ömrünü en üst düzeyde tutmak gittikçe zorlaşıyor. Birkaç yıldır aynı telefonu kullanıyorsanız, pilin yeniyken olduğu kadar uzun süre dayanmadığını fark etmişsinizdir. Üç yıldan sonra birçok telefon tek şarjla gün boyu dayanmak için mücadele etmeye başlıyor.

Windows 11 pil sorunu nasıl çözülür? 4 adımda batarya ömrü uzatma 1 hf. önce eklendi

Ne yazık ki pil kapasitesi kaçınılmaz olarak zamanla azalıyor. Ancak, pilinizin ve akıllı telefonunuzun ömrünü uzatmak için yapabileceğiniz şeyler var. Pilinizi şarj etmenin en iyi yolunun ne olduğunu merak ettiyseniz, pil ömrünü artırmak için bilimsel olarak kanıtlanmış bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

Kısmi şarj sağlıklı bir alışkanlıktır

Pil hafızasını silmek için ara sıra tamamen boşaltmak ve yeniden şarj etmek bilinen bir pil efsanesidir. Bu, lityum iyon piller için değil, kurşun asitli bataryalar döneminden kalan bir efsanedir ve modern akıllı telefonları bu şekilde şarj etmek istenilmeyen bir durumdur.

Kısmi şarj, lityum iyon piller için gayet iyi ve pil ömrü için birkaç olumlu fayda sağlayabilir. Pilin nasıl şarj edildiğini anlamak önemlidir. Li-on piller sabit akım çeker ve bitmeye yakın daha düşük voltajda çalışır. Bu voltaj pil şarj olurken kademeli olarak artar ve kapasite dolana dek akım düşmeye başlamadan yaklaşık %70’lik bir şarj seviyesinde dengelenir.

Özellikle düşük voltajda çalışması pil ömrü için iyidir, kapasitede de önemli bir azalma görmeye başlamadan mevcut şarj döngülerinin sayısını artırır. Battery University’e göre, pil voltajındaki her 0.1V’luk düşüş, döngü ömrünü iki katına çıkarır. Bu nedenle telefonunuzu %30 - %80 aralığında şarj etmeniz voltajı daha düşük tutar ve pilin ömrünü biraz uzatabilir. Li-ion piller için daha kısa ancak düzenli doldurma uzun tam şarj döngülerinden çok daha iyidir.

Boşta şarjdan kaçının

Gece boyunca veya gün boyunca şarj etmek çok yaygın bir alışkanlıktır ancak birkaç nedenden (aşırı şarj efsanesi değil) dolayı önerilmez. İlki, dolu bir pilin sürekli şarj olması uzun vadede dayanıklılığı azaltan, nadir de olsa sistem genelinde arızalara ve yeniden başlatmalara yol açabilen metalik lityum kaplanmasına neden olabilir. İkincisi, az önce bahsettiğimiz gibi pili %100’deyken daha yüksek voltajda bırakır. Üçüncü ve en önemlisi boşa harcanan güç kaybının neden olduğu aşırı ısı oluşumudur.

Günümüzde birçok akıllı telefon tam kapasiteye yaklaştığında şarjı devre dışı bırakır veya yavaşlatır. İdeal olanı, cihazın %100 pil kapasitesine ulaştığında şarjı durdurması, yalnızca pili arada sırada doldurmak için şarj devresini tekrar açması veya en azından şarj akımını çok küçük miktarlara indirmesidir.

Bazı telefonlar dolduğunda şarjı devre dışı bırakırken birçoğu duvar prizinden yarım amper ve bazen daha fazlasını çekmeye devam eder. Akıllı telefonu kapatmak da çoğu durumda bir fark yaratmaz. Bu, çok büyük bir güç olmasa da telefonunuzun hızlıca soğumasını durdurur ve mini bir şarj döngüsüne neden olur.

Bahsetmeye değer son bir nokta da parazitik yükler. Bu, şarjdayken video izlemek veya oyun oynamak gibi pil şarj olurken aynı zamanda önemli ölçüde boşaldığı durumda meydana gelir. Şarj olurken oyun oynamak veya video izlemek şarj döngülerini bozar. Parazitik yüklerden kaçınmanın en iyi yolu, cihaz fişe takılıyken iş yükünü hafif tutmaktır ve çoğu zaman boşta bırakmak en iyisidir.

Isı pil ömrünün düşmanı

Yukarıdakilerin tümüyle birlikte sıcaklık, uzun ömürlülüğe ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmaya eşit derecede önemli etkide bulunur. Aslında uzun dönem pil sağlığının tartışmasız en büyük katili. Yüksek voltaj gibi yüksek sıcaklıklar da pile baskı uygular ve düşük sıcaklıklarda tutulduğundan çok daha hızlı kapasite kaybına neden olur.

25 - 40 derece arasında tutulan bir pil, makul şarj döngüsüyle ilk yıldan sonra kapasitesinin yaklaşık %85 - %96’sını korumalıdır. Sıcaklığı düzenli olarak 40 derecenin üzerine çıkarmak ve %100 şarj etmek, ilk yıldan sonra kapasitenin %65'e kadar düşmesine sebebiyet verir. Pil döngü ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ideal sıcaklık 40 derecenin altıdır.

Yüksek sıcaklığa maruz kalan tam şarjlı pil, en kötü durumdur ve telefonunuzu şarj ederken kaçınmanız gereken bir numaralı şeydir. Daha yüksek akım ve voltajlar daha sıcak bir cihaza yol açacağından hızlı şarj teknolojileri burada tartışmalı bir konudur.

Hızlı şarj, kısa süreli doldurma için iyidir. Telefonunuzu 5 - 15 dakika arası hızlı şarjda bırakmak aşırı ısınma sorunlarına yol açmaz. Tam şarjla kullanmak yerine telefonunuzu gece boyunca fişte bırakmayı planlıyorsanız sıcaklığa duyarlı bir hızlı şarj çözümü kullanmanız veya daha yavaş şarj eden bir adaptöre geçmeniz daha iyi olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Akıllı telefonun pil ömrünü uzatmak için şarj ipuçları