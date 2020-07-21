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    Suzuki, Temmuz boyunca '3 ay ertelemeli kredi' imkanı sunuyor

    Ay boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkanı tüketicilere sunuluyor. Ayrıca Suzuki'm Yolda ön satış uygulaması da devam ediyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki, Temmuz boyunca '3 ay ertelemeli kredi' imkanı sunuyor
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    Suzuki, otomobil ve SUV modelleri için hazırladığı özel uygulamaları Temmuz ayında da sunmaya devam ediyor. Son dönemdeki ödeme erteleme modasına Suzuki de katıldı.

    Bu kapsamda Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkanı ay boyunca tüketiciyle buluşuyor. Bunun yanı sıra Temmuz ayında, Vitara ve Swift modellerinde geçerli 5 bin TL tutarında takas desteği uygulaması da sunuluyor.

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    Suzuki, yeni ön satış stratejisi olan “Suzuki'm Yolda” uygulamasını Temmuz ayında da sürdürüyor. Uygulama kapsamında kullanıcılar, diledikleri Vitara ve Jimny modeline ön siparişle sahip olabiliyor.

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    “Suzuki'm Yolda” ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam ediyorlar. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip oluyorlar.

    90 beygirlik 1.2 litre benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip Suzuki Swift fiyatı 149.900 TL’den başlıyor. Suzuki Vitara fiyatı 1.4 GL+ 4x2 (Tek renk) modeliyle 202.900 TL’den, Suzuki Jimny ise 1.5 GLX 4x4 AT (Tek renk) modeliyle 274.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatlara 5 bin TL’lik takas desteği dahil değil.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 5 sa.
    Bayiye gitsen araba yok, olmayan mala kredi kampanyası yapıyorlar şaka gibi.
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    orcnd (orçun ) 4 sa. deoks
    geçen hafta sorduğumda bayide araç yoktu ama sipariş verilince 2 aya fiyat garantili olarak getiriyoruz dediler. bence makul. "yerli" üretim fiat fiyat garantisi vermiyor mesela
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    joven 5 sa.
    Kredi ile araba almak ev almak bilemiyorum pek akılcı bir karar olmasa gerek hem bu dünya hemde dünya ondan sonra ay sonu gelsin öde öde ömür biter kredi bitmez.
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